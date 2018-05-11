Главная » Вооруженные силы, История

Один против всех

19:01. 11 мая 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Как «заговоренный» летчик-ас подбил 57 немецких самолетов?

Большинство фамилий из списка летчиков-асов Великой Отечественной всем хорошо известны. Однако, кроме Покрышкина и Кожедуба, среди советских асов незаслуженно забывают другого мастера воздушного боя, чьей отваге и храбрости могут позавидовать даже самые титулованные и результативные летчики.

=======================================================================

Рекомендуем:

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедический словарь, Голубев Александр Афанасьевич, Лобанов Д.В.

=======================================================================


Беседы у русской печки

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Один против всех
... и повысили в звании.Один против всехВ свой первый неравный ...хотя бы эпизод из боя против истребителей и бомбардировщиков разом....июле 1943-го случился еще один крупный успех советского летчика....сложные участки фронта. За один день и несколько боевых вылетов...
Турнир по засечному бою "Один против всех"
... открытого турнира по засечному бою "Один против всех" в абсолютной весовой категории награждены...
Владимир Путин. Один против всех.
... Бабич P.S.Написано ,Путин — один против всех! Считаю это не правильно !Я...
Президент Молдовы в центре внимания всех российских СМИ: в Молдове не будет баз НАТО (ВИДЕО)
...против незаконных действий правительства и парламента. Сегодня утром передовицы всех... вышла под названием «Один против всех». Русскоязычные журналисты моментально ...большинство людей выступает против евроатлантической интеграции, против военного блока....
Полный список всех военных преступлений США
...лечились от посттравматического стрессового расстройства. Один из «Тигрового отряда» - ... была развернута тотальная война против всех прогрессивных социальных и экономических ...как сказал после оккупации Панамы один из представителей Госдепартамента США. ...
Письмо Христа хрмстовым в мир
...так и сейчас, лекарство против фатальности поставить на узловых точках... начале шел один против всех, а в дальнейшем один за всех и все за... одного. Так или иначе, всех... Всё измерил, всех посмотрел, нет иной защиты против квакеров. Все ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>