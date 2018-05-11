Один против всех

Концептуал СМИ Как «заговоренный» летчик-ас подбил 57 немецких самолетов?

Большинство фамилий из списка летчиков-асов Великой Отечественной всем хорошо известны. Однако, кроме Покрышкина и Кожедуба, среди советских асов незаслуженно забывают другого мастера воздушного боя, чьей отваге и храбрости могут позавидовать даже самые титулованные и результативные летчики.

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