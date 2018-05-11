Как колумнист «Еврейского слова» подсчитывал потери советских военнослужащих в период ВОВ

„Соколов в потери СССР включает и демографические потери (то есть тех, кто мог бы родиться, но не родился), а для Германии он такого подсчёта не ведёт.”

„Таким образом, соотношение потерь на советско-германском фронте оказывается равным 13:10, то есть на 13 убитых, пропавших без вести, раненых, попавших в плен советских солдат, приходится 10 германских.



С течением времени соотношение потерь менялось, и, если в период 1941-1942 гг. на 10 германских солдат приходилось 32 советских, то, начиная с 1943 года и до конца войны, на 10 советских солдат приходилось 14 германских.



Обращает на себя внимание и тот факт, что ежесуточные потери Красной Армии с течением времени снизились вдвое с 11 500 до 5 700 человек, а германской вдвое возросли с 3 600 до 7 700 человек. Эта простая статистика наглядно и объективно характеризует качество вождения войск и степень бережного отношения к солдатам.”



«В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек.»

И.В. Сталин

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Так как насчёт компетентности историков? Насколько можно им доверять, особенно нынешним?Вот некий географ (по диплому) иудей Б.В. Соколов, доктор наук (правда, филологических), кандидат исторических наук (по специальности «Этнография, этнология и антропология» по теме «Британская метаэтническая общность за пределами Британских островов») посчитал, что только военнослужащих СССР за период войны погибло 26,4 миллиона человек.Так 5,3 или 26,4 миллиона? Немецких военнослужащих по многим оценкам погибло на Восточном фронте порядка 2,4 миллиона.И тут простая логика должна забить в набат: возможно ли подобное соотношение потерь, даже с учётом последствий предательского заговора советских генералов-троцкистов перед войной?Если возможно, то да, „трупами закидали”. Правда, тут вскрывается следующее обстоятельство:И ещё маленькая деталь: оказывается, лживого иудея-„историка” Соколова в 2016 г. исключили из Вольного исторического общества за нарушение научной этики. Правда, материально Соколов не пострадал, ибо по-прежнему работает на газету ФЕОР «Еврейское слово»Тем не менее, это не помешало НТВ использовать данные Соколова в своём пасквиле „Победа. Одна на всех”, а писателям В.П. Астафьеву и И.П. Бестужеву-Ладе в своих книгах и выступлениях пропагандировать соколовские 26,4 миллиона военнослужащих.Для сравнения приведём результаты работы Авторского коллектива под руководством генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева.Деталь: взглянув ещё раз на таблицу, видим, что чувство числа историкам неведомо. Потому что нет никакого смысла давать три знака после запятой, если данные числа сравниваются с другими, точность которых на порядок или два ниже.Была также и оценка В.Н. Земскова в 11,5 миллионов погибших советских военнослужащих. Только Земсков работал по этим данным уже в перестройку, поэтому и ему доверять сложно.Так кому верить тем людям, которые сами не имеют возможности определить подлинность архивных документов, полноту источников и провести самостоятельные подсчёты? Соколову? Земскову? Кривошеину? Сталину? Хрущёву? Горбачёву?Пусть каждый выберет сам. Я же сужу по результатам деятельности последних трёх из списка. И положительные результаты для страны и её народа есть лишь у И.В. Сталина. Поэтому считал и считаю, что число погибших советских солдат в Великой Отечественной войне — 5,3 млн человек. И баста.