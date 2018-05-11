Гормональный комплекс «ТИБЕТСКИЙ ПЯТИЛИСТНИК». 5 надежных приемов для отличного самочувствия и безупречной внешности

Сначала комплекс включал в себя 12 техник и был ориентирован на людей, от которых медицина уже отказалась.

Эти люди, практикуя комплекс и освобождаясь от своих тяжелых недугов, конечно, даже в мыслях не держали, чтобы прекратить применение тибетских техник, вернувших им здоровье.

Однако люди ведь возвращались к активной жизни, к работе, их дни наполнялись высокой занятостью, а это оставляло все меньше времени для полноценной практики тибетского комплекса.

Так возникла необходимость создания новой технологии, предназначенной для массового применения (а не только для безнадежно больных).

Эта технология состоит из 5-ти целебных тибетских техник, подобранных таким образом, чтобы их практика занимала не более 30 минут в день и обеспечивала главный эффект: обновление организма за счет нормализации и стабилизации гормональных процессов.

Это - твоя личная биологическая программа.

Понимаешь?

Твоя гормональная система – прямой аналог компьютерной программы, и в нее заложен совершенно определенный набор команд, которые призваны поддерживать твою биосистему в идеальном порядке, и тем самым обеспечивать тебе абсолютное здоровье – всегда, вне зависимости от твоего возраста. В этом и состоит назначение твоей гормональной системы.

Но порой программа гормональной системы дает сбои – и это проявляется в появлении всяких болезней и снижении скорости (и качества) процессов обновления биосистемы.

В этих сбоях виноват всего один фактор: недостаток особой энергии, которой питается гормональная система.

Образование недостатка в этой энергии происходит по разным причинам, но каковы бы ни были причины, подключение к энергии, питающей гормональную систему, в любой момент можно восстановить – и тогда разговор о сбоях в гормональной системе прекращается сам собой.

КАК ПОСТРОЕН ПРОЦЕСС?

1. Сначала ты получаешь краткую вводную – чтобы тебе понимать, каков механизм работы каждого целебного приема, и на какой эффект тебе настраиваться.



2. Затем ты осваиваешь первый прием комплекса - (очень приятную) 4-х минутную гимнастику, обеспечивающую прочное подключение к той самой особой энергии, которой питается твоя гормональная система. Это подключение ты почувствуешь уже в первом подходе: ощутишь существенный прилив сил.



3. Следом ты переходишь к освоению следующего приема - и получаешь инструмент, благодаря которому очищается кровеносная и дыхательная системы.



И это такое очищение, что оно уже через 3-7 дней ясно демонстрирует себя во внешнем проявлении: цвет радужки глаз становится заметно ярче, а кожа, активно обновляя эпидермис, наполняется мягким сиянием.



4. Дальше ты осваиваешь третий прием комплекса – и тем самым передаешь своей гормональной системе команду восстановить оптимальную выработку мелатонина и серотонина.



В результате активизируется эпифиз: железа, ответственная за качество и непрерывность обновляющих процессов.



Это обстоятельство – активация эпифиза – и приводит к тому, что организм берет курс на восстановление физиологической нормы.



В результате твой биологический возраст установится на отметке (примерно) 30 лет. А это и есть та самая физиологическая норма, при которой взрослый организм постоянно и качественно обновляется – и это создает серьезные препятствия процессам энтропии (старения).



5. Следующий прием комплекса обеспечит вот что: твой осознанный контакт с мощной исполнительской силой, которую ты носишь у себя внутри – со своим подсознанием.



Когда ты освоишь прием, очищающий ментальное поле от всякого рода блоков, тополучишь возможность контактировать со своим подсознанием – и направленным образом: передавая ему конкретные команды (самые разные) и задавая конкретные вопросы.



В результате этого контакта ты получишь прямые доказательства, что твое подсознание знает и умеет всё. И что все твои приказы твое подсознание безупречно выполняет - в этом ты тоже убедишься.



6. После этого ты научишься применять один удивительный (и очень простой) прием, при помощи которого ты забудешь, что это вообще такое: уставать.



Есть у этого приема еще один эффект: повышаются скорость и качество работы мозга в части обработки информации, и от этого существенно улучшается память.



7. В заключение ты получаешь ежедневное расписание.



В нем обозначено, в какое время дня каждый прием выполнять, и в каком порядке. Расписание комфортное, и, как показывает практика, очень легко вписывается в привычный уклад, даже при очень высокой занятости.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЭТО ЗАЙМЕТ?

Для освоения всех приемов и техник гормонального комплекса самый оптимальный режим такой: 5 дней – т.е. один прием в день.

Но не воспрещается взять и более высокую скорость - освоить весь комплекс за 2 дня. Такой режим тоже формирует прочные навыки в исполнении каждого приема – ведь все приемы действительно очень просты в исполнении.

Когда такие навыки получены (т.е. через 2-5 дней), то наступает время ежедневного применения гормонального комплекса - по специальному расписанию.

Выполнение этого расписания занимает 22 минуты в день:

☀ 15 минут – утром

☾ 7 минут - вечером

ЭТО РАБОТАЕТ НА ВСЕХ?

Конечно, нет.

И еще раз:

заявленные эффекты:

✎ исцеление хронических заболеваний,



✎ обновление организма с эффектом уменьшения биологического возраста на 10-14 лет,



✎ освобождение от хронической усталости



✎ нормализация здорового сна



✎ нормализация веса тела



✎ и прочие – проявляются НЕ у всех.

И вот почему:

игнорируют комплексность – и применяют не все 5 приемов, а выборочно, поддаваясь личным предпочтениям.

…Ну да, спору нет, каждый прием обладает сильным целебным и обновляющим эффектом, но все дело в том, что технология «Тибетский пятилистник» - это НЕ отдельные приемы, а комплексная система, ориентированная на получение масштабного целебного эффекта – и такого, что он не является временным, а устойчив в периоде и весьма нагляден в проявлении: избавление от болячек и омоложение - не умозрительное, а настоящее.

Это обеспечивает строгая сбалансированность в подборе целебных техник, и они – каждая по-своему - работают не только на уровне физического тела (это само собой), но и с фундаментальными уровнями биосистемы: энергетическим и ментальным.

источник

P.S.

Перейдя по ссылке на источник, желающие могут приобрести весь комплекс упражнений.

Я же нашел этот комплекс напечатанным в Интернете в газете"Здоров'я і Довголіття» и очень им заинтересовался после прочтения, тем более что с упражнением «Око Возрождения или 5 тибетских жемчужин» знаком не понаслышке, и решил освоить его полностью. Так что ПРИГЛАШАЮ..

Итак, вот эти 5 упражнений:

Гормональная гимнастика



Гормональное дыхание



Пять тибетских жемчужин



Техника «Стакан воды»



Техника «Свеча» — перезагрузка биологической программы

Комплекс со всеми подробностями и видео-дополнениями будет опубликован в группе ВКонтакте "Очищение Разума, Души и Тела", а также по каждому упражнению я буду открывать обсуждение, где желающие смогут поделиться своими советами, сомнениями, опытом, задать вопросы друг другу и т.д.

С уважением — В.Л.

Группа ВКонтакте

Источник: cont.ws