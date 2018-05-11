Главное оружие командиров. Большая жизнь пистолета ТТ

Источник: www.aif.ru

Производство пистолета ТТ в СССР продолжалось до 1952 года, а всего только в нашей стране было выпущено около 1,7 млн штук.



Если самым узнаваемым оружием Великой Отечественной войны в Красной Армии являлся пистолет-пулемет Шпагина, то среди пистолетов безоговорочное первое место принадлежит ТТ.

РККА ищет замену

В конце 1920-х годов военное командование Красной армии поставило перед оружейниками задачу создания первого советского армейского самозарядного пистолета. Он должен был заменить револьвер Нагана, а также несколько других моделей револьверов и пистолетов иностранного производства.

Конкурс был объявлен в 1929 году. В нём участвовали ведущие оружейники страны.

Источник видео: https://kalashnikov.media

Советский проект с опорой на иностранный опыт

Один из самых авторитетных советских конструкторов Федор Токарев, работая над своим вариантом, обратил внимание на пистолет Кольт М1911 – пистолет, созданный американцем Джоном Браунингом для Армии США.

Отметив его чрезвычайно удачную систему запирания затвора и несколько упростив ее, он применил в ТТ не только систему, но и всю компоновочную схему. Схема Браунинга по сей день считается самой удачной и используется во множестве современных пистолетов разных стран. Применив схему Браунинга для патрона 7,62×25 мм (в американском оригинале использовался гораздо более крупный боеприпас калибра .45 ACP), Токареву удалось создать необычно мощный и компактный пистолет. Испытания выявили превосходство пистолета Токарева над многими другими конкурсантами по массе, габаритам и стрелковым характеристикам в различных условиях эксплуатации.

В 1930 году пистолет ТТ был принят на вооружение. В течение последующих лет конструктор несколько раз модернизировал его.

От СМЕРШа до «Комбата»

«Тула-Токарев» оказался чрезвычайной удачной моделью, которая входит в число лучших пистолетов Второй мировой войны.

Пистолетами ТТ были вооружены сотрудники СМЕРШ и других советских спецслужб, танкисты, летчики, командиры подразделений. В условиях боях «Тула-Токарев» давал минимальное количество отказов, что зачастую оказывалось решающим обстоятельством.

Высокая проникающая способность пули и дульная энергия около 500 Дж, обеспечиваемая мощным патроном, позволяла остановить практически любого противника. ТТ стал грозной силой не только на фронте, но и в тылу противника, где его с успехом применяли партизаны и подпольщики.

На одной из самых знаменитых фотографий Великой Отечественной – «Комбат» Макса Альперта – командир увлекает бойцов за собой в атаку, держа в руке пистолет ТТ.

Недостатки реальные и фантастические

У пистолета системы Токарева, разумеется, были недостатки. Предохранительный взвод курка допускал непроизвольные выстрелы, из-за чего носить ТТ с патроном в патроннике настоятельно не рекомендовалось.

Были претензии и абсурдные. Например, до Великой Отечественной войны многие специалисты РККА требовали, чтобы из пистолета можно было вести огонь через амбразуры танка. Сделать это из ТТ не представлялось возможным, и, как показал военный опыт, не было в подобной практике ни малейшей необходимости.

«Макаров» на службе, «Токарев» в запасе

Производство пистолета ТТ в СССР продолжалось до 1952 года, а всего только в нашей стране было выпущено около 1,7 млн штук.

В 1950-х годах началась замена ТТ на пистолет Макарова калибра 9 мм. В армиях других стран мира ТТ и его модификации находились на вооружении вплоть до 1990-х годов. В России и других странах постсоветского пространства «Тула-Токарев» оставался на вооружении различных военизированных структур и в первом десятилетии XXI века.

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru