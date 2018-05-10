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Восстановленное Знамя Победы

09:34. 10 мая 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:


По следам старой истории.

1. Зимой во время празднования годовщины победы в Сталинградской битве, был изрядный скандал https://colonelcassad.livejournal.com/3973368.html с Знаменем Победы без Серпа и Молота на параде. Выяснилось, что с основного парадного знамени осыпалась краска, но его в таком виде все равно продолжали выносить на парады, в нарушение закона о Знамени Победы.
2. В марте МО РФ признало косяк и привлекло к ответственности причастных https://colonelcassad.livejournal.com/4045696.html, после чего учинило проверки парадных Знамен Победы по всей стране на предмет соответствия нормам федерального закона. Все парадные копии Знамени Победы по России были приведены в соответствие с оригиналом.
3. Ну и вчера можно было наблюдать результат – на параде в Сталинграде вынесли то самое знамя, с восстановленным Серпом и Молотом.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: день победы, знамя победы, мо рф, парады, праздники, сталинград
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