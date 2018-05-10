Приватизация победы советского народа

24 июня 1945 г. на Красной площади советские солдаты бросили к подножию Мавзолея знамёна поверженных фашистских захватчиков. И прошли парадом победителей, отдавая честь пантеону основателей и героев первого в мире государства рабочих и крестьян. Ему они клялись в верности, его защищали, не жалея собственных жизней.

Какую же боль испытывает душа нынешнего ветерана, когда на его глазах оскорбляют Мавзолей и Кремлёвскую стену, декорируя помпезными щитами и скамейками. Цель – внушить пренебрежение к тем святыням. Задвинув невыгодных исторических свидетелей за кулисы, легче манипулировать иерархией смыслов. Ведь Победа ковалась, во-первых, примерно на 20% советскими полководцами во главе со Сталиным, во-вторых, на 40% – героизмом братских народов советских республик, в-третьих, на 40% – основанным Лениным советским строем, сплотившим страну на трудовой и ратный героизм. Сравнивая достижения политических лидеров тех лет с заслугами нынешних, в полной мере осознаёшь разницу масштабов.

Тем унизительнее видеть главных антисоветчиков организаторами и руководителями празднования дня Победы советских людей. Как и политического новодела - парада 7 ноября по поводу парада 7 ноября 1941 г. в честь Великой Октябрьской социалистической революции, которой отказано в праве на существование. Получается - парад в честь парада по поводу исторического события, которого не было? Перл либерального постмодернизма.

Для воинских частей потеря знамени равнозначна расформированию части. Как чувствуют себя действующие офицеры и курсанты военных академий, чьи боевые красные знамена списаны в архив. А вместо них – чуждые театрализованные полотнища. А во главе – главнокомандующий и министр обороны, растоптавшие воинскую присягу. В ней есть такие слова: «…торжественно клянусь … до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине … защищать ее мужественно ...не щадя своей крови и самой жизни …Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Можно ли с доверием относиться к опорочившим офицерскую честь?!

Разве ни кощунственно на параде 9 мая отводить знамени Победы второстепенную роль? Так это смотрится, когда его выносят вслед за триколором на дистанции в несколько метров? Ведь красно-сине-белый стяг – да, почитаемый символ нынешнего государства, но в войне-то он участвовал как символ РОА (русской освободительной армии) предателя генерала Власова. Получается, РОА – впереди, а Красная армия – позади?

Один из способов принизить статус дня Победы – уничижение того места, где проходят парады в его честь. Для этого сдают Красную площадь в аренду и на прокат достойным и недостойным мероприятиям. За возмутительную выходку Pussy Riot в Храме Христа Спасителя виновных наказали годами тюрьмы. Но тысячекратно оскорбительнее видеть бесноватые концерты перед усыпальницами великих людей России. Согласились бы патриарх Кирилл I, муфтии Татарстана, Башкортостана и Чечни провести массовые увеселительные мероприятия перед главными храмами и мечетями?

При манипуляции сознанием действенным средством является распространение в массах индивидуально носимой символической вещи: оранжевые шарфы у Ющенко, белые ленточки у либеральной оппозиции и т.д. Такую же роль играет георгиевская ленточка, внедрённая властью в середине 1990-х и не имеющая никакого отношения ко Дню победы. В советские годы носили красный бант. Нынче ленту превратили в сакральный символ, по поводу которой принимаются специальные законы – как и где её можно носить. Чудовищно: ленточку уравняли по значимости с самой Победой.

Вот слова Лукашенко, президента народа, ведшего с фашистами героическую партизанскую войну: "Мы, белорусы, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Мы боролись против подобного рода шарлатанов и не думали, что нам придется бороться и с другой бедой — приватизацией нашей победы». Поэтому из соратников по оружию никто к нам не приехал. Стыдно, всех друзей оттолкнули, одинокими остались. В истории Руси никогда такого не было. Вот и ответ на вопрос: это антироссийские санкции и русофобия? Нет, это антипутинские санкции и путинофобия. Не считают нашего президента надёжным, чтобы с ним "идти в разведку".

Эффективным средством причислить себя к организаторам победы стало награждение городов званием «Город воинской славы России». В своё время история расставила всё по местам: наибольшей чести звания «Город-герой» удостоились 13 городов. Зато сейчас городов воинской славы оказалось 45, включая те, которые не воевали (Архангельск, Владивосток, Полярный, или – Козельск, больше известный обороной против хана Батыя). Важно было растянуть эти награждения чередой по годам: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 гг., - чтобы ощущалось постоянное присутствие отеческого внимания.

Тот, кто уничтожает чужие святыни, уничтожает понятие святости вообще. Поклоняющаяся мамонне российская власть, оскверняя Красную площадь, раздувает по стране дух нравственного тлена. Отсюда - надругательства над мемориалами «Вечного огня», оскорбления памятников, свадьбы в музеях и т.д.