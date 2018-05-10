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Парадоксы “золотого века” русского дворянства. Евгений Спицын

19:26. 10 мая 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Что собой представляло благородное сословие во времена царствования Екатерины Великой?

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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