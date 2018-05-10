„О текущем моменте” № 4 (136), май 2018 года

1. В.И. Ленин не начал вводить в стране новую религию: марксизм — не религия и не вероучение. Марксизм (при всех его пороках как научной теории 1 ) претендовал на изложение объективных закономерностей, которым подчинена жизнь общества, т.е. претендовал на изложение закономерностей развития общества. В.И. Ленин был убеждён в научной состоятельности марксизма и всю взрослую жизнь работал на то, чтобы всё общество, человечество в целом, хотя бы в новых поколениях, познав эти объективные закономерности, стало хозяином своей судьбы, применяя их к благоустройству жизни. Система партийной учёбы на протяжении всего времени существования Советской власти и по своим функциями, и по организации, и по характеру деятельности в ней руководства и учащихся отличалась от церквей всех вероучений.

На телеканале «Спас» 22 апреля 2018 г. прошла программа «Прямой эфир. Ленин. Правда», которую канал повторил в ночь с 1 на 2 мая 2018 г. Запись этой программы опубликована 23 апреля 2018 г. на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=s31JziBs3g8 . В её анонсе сообщается: «Сто лет назад один человек начал вводить в стране новую религию. Вместо православия. После его смерти религию прозвали его именем — ленинизмом. А самому Ленину стали поклоняться, как когда-то поклонялись святым. Сегодня в нашем эфире вся правда об этой крупнейшей в Истории лжерелигии». Это — вступительное слово Галины Теряевой, телеведущей канала «Спас», которым она начала программу.



2. В.И. Ленин никогда не строил из себя Мессию или святого. Снять фильм в стиле «Праздник святого Йоргена»2 по материалам биографий В.И. Ленина, Ф.Э. Дзержинского, И.В. Сталина, М.В. Фрунзе и других большевиков — не удастся: придётся выдумывать небылицы. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, И.В. Сталин были противниками культа личностей кого бы то ни было, включая и культы личности их самих. Но кто и как творил их культы — вопрос особый.



В частности, В.И. Ленин никогда не требовал, чтобы в марксизм верили, а желал, чтобы марксизм 1) знали как науку и 2) понимали, как им пользоваться в жизни.



Он никогда не требовал и даже не намекал, чтобы ему и другим основоположникам и классикам марксизма люди поклонялись как идолам или как Богу.

3. «Марксизм — не догма, а руководство к действию»3 — одно из положений марксизма, все же вероучения построены на своде догм, ни одна из которых не подлежит отрицанию последователями вероучения, поскольку даже сомнение в истинности любой из догм, положенных в основу вероучений, сразу же обращает сомневающихся в вероотступников со всеми вытекающими из этого последствиями, которые обусловлены нравами и этикой верных последователей вероучения.

4. Все стороны жизни любого общества в большей или меньшей мере ритуализированы, т.е. наличие того или иного ритуала (церемониала) характерно не только для религиозных культов, поэтому празднования годовщин Великой октябрьской социалистической революции 7 ноября, празднования первомая и других советских праздников, посещения мавзолея В.И. Ленина, церемониалы проведения съёздов и пленумов ЦК и партийных организаций более низкого уровня не являются доказательствами того, что ленинизм — религия или квазирелигия советской эпохи.

Т.е. если ленинизм и стал для кого-то религией, вероучением, то в этом вина не большевиков, а вина других политических сил. И большинство общества в СССР таким религиозно-верующим в марксизм никогда не было, хотя какие-то меньшинства в его составе могли искренне исповедовать марксизм как вероучение, а ещё некоторые могли имитировать такого рода веру или идейную убеждённость4. Но это из области, описываемой поговоркой «Научи дурака Богу молиться — он себе лоб расшибёт».

Заказчики программы, авторы текста анонса, оглашённого ведущей, участники программы — все получили высшее образование; некоторые из них — обладатели учёных степеней и званий.



Т.е. все они написали какие-то работы, по итогам защиты которых официально признаны профессионалами в области исторической науки и социологии (в том числе и профессиональные журналисты). Потому эти отличия марксизма от вероучений все они обязаны понимать.



Соответственно, если приведённые в анонсе программы заведомо лживые утверждения ими в ходе дискуссии не отвергнуты, то со стороны всех «православных» участников ток-шоу молчаливое согласие с анонсом и многое другое высказанное ими — прямое нарушение заповедей «…не лгите и не обманывайте друг друга» (Левит, гл. 19, ст. 11), «не лжесвидетельствуй» (Матфей, гл. 19, ст. 18).

Объяснение последствий лжи находим в Коране, глава 26 (в переводе И.Ю. Крачковского):

«221. Не сообщить ли Мне вам, на кого нисходят сатаны? 222. Нисходят они на всякого лжеца, грешника. 223. Они извергают подслушанное, но большинство их лжецы».

Т.е. расплата за лживость — одержимость.

На этом анализ лжи анонса прекратим и перейдём к рассмотрению самого́ «православного» ток-шоу.

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Участниками программы были (биографические сведения далее приведены частично по титрам программы, частично взяты из интернета):



Ведущая — Галина Владимировна Теряева (в девичестве Кузнецова), окончила исторический факультет Томского государственного университета в 1995 г.5



Юрий Петрович Изюмов — член правления движения «За сохранение мавзолея и некрополя Ленина». В 1950 г. окончил школу (с медалью), в 1955 факультет журналистики МГУ (с отличием). Работал в газете «Ленинская правда» (г. Петрозаводск), заместителем главного редактора газет: « Московский комсомолец », «Пионерская правда», «Вечерняя Москва», членом редколлегии в журнале «Молодой коммунист ».



С 1970 по 1980 — помощник первого секретаря МГК КПСС , члена Политбюро ЦК КПСС В.В. Гришина . С 1980 по 1990 — 1-й заместитель главного редактора «Литературной газеты» , затем до 2008 года главный редактор газеты КПСС «Гласность», с 1999 по 2007 годы также газеты «Досье. История и современность». С 1960 г. член КПСС. Инициатор проведения в 1992 г. восстановительного съезда КПСС, впоследствии секретарь ЦК КПСС .



Александр Николаевич Закатов — директор Канцелярии Дома Романовых, потомок старинных священнических родов Закатовых и Страховых, кандидат исторических наук, «личный секретарь Императорской семьи (с 1997 г.)».



Иеромонах Димитрий (Першин) — кроме того, что он — представитель иерархии РПЦ, клирик Крутицкого подворья РПЦ, он — журналист, миссионер (как сообщает интернет, его ещё в школьном возрасте вовлёк в деятельности РПЦ Андрей Кураев), образование —учился на факультете журналистики МГУ, в аспирантуре факультета философии МГУ.



Елена Николаевна Чавчавадзе6 (в девичестве Приписцова) — вице-президент Российского фонда культуры, режиссер, продюсер, сценарист, создатель ряда фильмов о революциях в России, включая фильмы «Кто заплатил Ленину? Тайна века» (2004 г.) и «Лев Троцкий. Тайна мировой революции» (2007 г.)7.



Дмитрий Владимирович Маслов — доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского областного государственного университета.



Иван Борисович Миронов — кандидат исторических наук (имеет два высших образования: историческое и юридическое, сын бывшего министра печати Бориса Миронова), заместитель председателя партии «Российский общенародный союз», в прошлом обвинялся в покушении на А.Б. Чубайса.



Юрий Александрович Жук — доктор исторических наук, президент «Фонда памяти новомучеников императорского дома Романовых».



Т.е. все участники дискуссии, кроме ленинца Ю.П. Изюмова и «нейтрала» Д.В. Маслова, — сложившиеся ярко выраженные противники социализма и Советской власти. Как можно понять, организаторы этого ток-шоу позвали Ю.П. Изюмова и Д.В. Маслова для создания иллюзии объективности рассмотрения вопроса о сущности В.И. Ленина как личности, о сущности ленинизма и их роли в истории России и человечества.

Также укажем, что четверо из участников шоу имеют знаковые фамилии: Теряева — что-то постоянно теряет? в девичестве она Кузнецова — куёт под заказ, т.е. методом прямого и непосредственного насилия трансформирует некие заготовки в заказанное изделие? Закатов — от слова «закат», а закат — это не восхождение к новым вершинам развития, а фаза процесса, предшествующая его завершению; Приписцова — что-то постоянно приписывает к тому, что есть на самом деле? Жук — вспоминается идиома «хитрый жук». Если соотноситься с принципом «Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств», то что бы этот «букет» фамилий участников ток-шоу значил?

Для заказчиков программы «Прямой эфир. Ленин. Правда» ленинизм неприемлем ни в качестве науки, ни в качестве вероучения, формирующих миропонимание людей и смыслы их жизни. Поэтому для заказчиков этой программы все средства оказались «хороши», и вследствие этого в ней нашли своё выражение принципы пропаганды, изложенные «доктором» Й. Геббельсом ( https://www.inpearls.ru/ ):



Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей.



Ложь должна быть примитивной — тогда люди непременно в неё поверят.



Если ложь повторить тысячу раз, она в конце концов становится правдой.



Эти принципы, оглашённые Геббельсом, остаётся дополнить ещё одним, который Геббельс не огласил, но действенность которого можно проследить по кинохронике выступлений А. Гитлера:



Ложь должна преподноситься как можно более эмоционально, чтобы слушателя вовлечь в эмоциональную взвинченность и тем самым погасить его критическое мышление, и тогда слушатель признает ложь правдой, не задумываясь; потом он не сможет отказаться от лжи, поскольку он с нею внутренне согласился, а признать свою ошибку для него — лицо терять.



Один из примеров выражения этих принципов в ток-шоу.

6:158. Иеромонах Димитрий: «Если же говорить о сути той религии, той религиозности, в которую погрузил нашу страну… вот этот вот Ленин и его приспешники, то, я думаю, что правильно назвать эту организацию террористической организацией начала ХХ века, потому что даже социал-демократы порицали Ленина за жестокое, за экспроприации, за кровь, которую он проливал…



Он навязывал это, как сейчас террористы-игиловцы, так тогда же — большевики; и также они обирали предпринимателей, и также они грабили и также они кровь проливали и всё это оправдывали… он вырастил Сталина, он вырастил многих последователей своих. (…)



6:53. …. если проанализировать, что мы получили в результате, мы получили … совершенно такое восточное… некий гибрид индуизма и буддизма, где есть некий вождь, который из поколения в поколение вновь и вновь приходит к нам.



И Ленин вечно жив, он просто по-разному называется… в котором ничего не происходит: коммунизм это последняя стадия развития общественного и дальше всё… идти некуда, в котором нет, соответственно, истории, в котором исторические процессы решают за нас всех, что будет дальше происходить, в котором нет человека, и в котором фазы-формации сменяются независимо от нашей воли».

— Ну не было в СССР такого вероучения (с 6:53) ни в сталинские, ни в хрущёвские, ни в брежневские времена… Откуда иеромонах Димитрий это взял? — Бог весть… А что касается сказанного ранее (после 6:15), то и это не соответствует действительной алгоритмике Истории.

Пересказать содержание программы невозможно, поскольку в ней всё сумбурно: некоторые участники неоднократно в течение программы утрачивают самообладание, и вследствие этого дискуссия переходит в гвалт; они не дают высказаться другим, перебивают выступающих, временами делая это настолько громко, что зрителю не понять, что говорит каждый из них; некоторые эмоционально взвинчены и говорят быстрее, чем думают9.

Ведущая тоже систематически прерывает участников на полуслове для того, чтобы 1) уложиться в выделенное под программу в прямом эфире время и 2) удержать дискуссию в русле «туннельного сценария»,10 туннель которого должен неотвратимо упереться в заранее заказанные выводы.



Один из эпизодов, подтверждающий ведение дискуссии именно в русле определённого «туннельного сценария», — упрёк, который бросил И.Б. Миронов иеромонаху Димитрию, когда Димитрий говорил о духовном кризисе, в который Россия вступила ещё задолго до рождения В.И. Ленина: «Вы выступаете как адвокат Ленина» (с 21:10. Димитрий о духовном кризисе, и на 24:05 — упрёк И.Б. Миронова, который не смог себя сдержать и своей репликой оборвал Димитрия11).

Чтобы завершающее дискуссию слово осталось за антиленинцами, и их мнение запало в психику зрителей, — Г.В. Теряева при подведении итогов предложила высказаться единственному приглашённому ленинцу — Ю.П. Изюмову — одним из первых, но он не реализовал эту возможность, начав проводить параллели между вскрытием могилы Тамерлана 21 июня 1941 и предполагаемым перезахоронением тела В.И. Ленина, но не дал характеристики ленинизму, большевизму и их перспективам.

Выводы, к которым привёл заказанный «туннельный сценарий» ведения дискуссии, таковы:



А.Н. Закатов: « Самое главное — нам нужно изживать дух большевизма » (51:30).



Е.Н. Чавчавадзе: « Буш, когда он уходил, сказал, что Россия виновата уже тем, что она дала миру Ленина. И я чётко поняла, что это новая заготовка, которой нас будут шельмовать. И вот до тех пор, пока мы сами не отделаемся от этого …э-а… помрачения, да? которое пало на наш народ, нашу страну, пока мы сами не дадим оценку, нас будут мордовать теперь за всё — даже за этот марксизм, за Ленина, который был на немец… на деньги врага ввезён.



Представим себе, что вторая мировая война — Отечественная для России, и в Россию каким-то образом въезжает некий оппозиционер… Что бы с ним сделал Иосиф Виссарионович Сталин?12 Представим себе… наверное милиция… но почему-то тогда вот это было возможным.



Но почему? — потому, что было двухстепенчатая программа13 снесения Российского государства: одни в феврале выполнили, а Ленин как радикала… и Парвус об этом чётко пишет, хотя они расходились в теоретических вопросах, но нужен был радикал, которому никого не жалко. И он полностью потом доказал в те небольшие годы правления, пока у него не стал разлагаться мозг…



Тоже страшное, кстати, вы говорите о воле Божией 14, — вот так нам тоже Господь показал, как страшно умирают предатели »



(от 53:58 — несогласованность падежей, незавершённость начатых высказываний и т.п. — особенности культуры речи Е.Н. Чавчавадзе: школа факультета журналистики МГУ ).



И общий итог — Галина Теряева: «Это была наша версия правды о Ленине. Главный богоборец, который уничтожил огромное количество людей, по сути, цвет нации, не уничтожил нашу веру в Бога. И это — самое главное… Прямой эфир. Храни вас Бог. До свидания» (от 55:34).



Однако, «версий правды» не бывает, тем более, не бывает «версий правды», в которые включена заведомая ложь как оглашениями, так и умолчаниями. Правда-Истина — одна-единственна, хотя она и многогранна.



Внутренний Предиктор СССР

2 — 6 мая 2018 г.

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1 См. работы ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны» и «Краткий курс…».

2 См. на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=04k-6aN73S8 . В фильме хорошо показана ситуация, в которой само собой возникает действо, по своему характеру аналогичное выносу храмовой мистерии в толпу без оповещения толпы о сути происходящего. Она оказывает своё воздействие на миропонимание верующих, которые не в курсе того, что на самом деле произошло, хотя вероучителя — в курсе и продолжают комиссионную торговлю благодатью.

3 «Первоисточник — письмо (29 ноября 1886 г.) Фридриха Энгельса (1820— 1895) к Ф. А. Зорге. Энгельс, критикуя немецких социал-демократов, переехавших в Америку, писал, что они рассматривают марксизм «доктринерски и догматически, как нечто такое, что надо выучить наизусть, и тогда уж этого достаточно на все случаи жизни. Для них это догма, а не руководство к действию» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 36, М., 1964). Выражение стало известным в России благодаря В. И. Ленину, который употреблял его неоднократно, слегка перефразировав, и именно в этом, ленинском варианте оно и стало крылатым. Например, в статье «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920) он писал: «Наша теория не догма, а руководство к действию, — говорили Маркс и Энгельс…» (Словарь крылатых слов и выражений: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1710/%D0%9D%D0%B5 ).

4 Из числа таких имитаторов М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, И.М. Хакамада, Е.Т. Гайдар, А.А. Собчак и многие другие.

5 Владимир Познер о Галине Теряевой: «Среди множества телевизионных профессионалов, прошедших обучение в возглавляемой мной школе, Галина Теряева относится к тем немногим, о которых было сразу понятно: это телевизионный талант. Ей дано то, чем обладают считанные единицы: она умеет «пробить» экран, как бы сесть рядом с каждым отдельно взятым зрителем» ( https://www.vokrug.tv/person/show/galina_teryaeva/ ).

6 Как можно узнать из интернета, она ещё в советские времена закончила факультет журналистики МГУ по специальности «телевизионная журналистика». Поскольку это было её первым высшим образованием, то с позиций КОБ она — обладатель государственно узаконенного фальсификата высшего образования, диплом о получении которого даёт право говорить о чём угодно (что закажут), не зная практически ничего ни по предмету разговора, ни по контексту, объемлющему предмет разговора. И судя по результатам дальнейшей деятельности, к самообразованию она не способна.

7 Об этих фильмах и о нарушениях этических норм при создании фильма о Троцком, см. по ссылке: https://aloban75.livejournal.com/2262497.html .

8 Здесь и далее время по хронограмме видеозаписи приводится в формате «минуты:секунды».

9 Вследствие этого, если сделать стенограмму программы, то по ней видно, что в длинных фразах начатая мысль обрывается без завершения, а фраза заканчивается чем-то, о чём не было сказано ничего в начале; языковые конструкции в началах длинных фраз и в их завершениях не согласованы друг с другом.

10 В.Р. Соловьёв на других ток-шоу тоже работает на то, чтобы дискуссия протекала в ограничениях «туннельных сценариев», ведущих к заранее запрограммированным выводам. Но он более искусен в этом деле: в частности это выражается в том, что запрограммированные выводы зрители должны сделать сами.



В таком варианте это — их собственные выводы, а не мнения участников ток-шоу, с которыми они соглашаются, но в несостоятельности которых их могут переубедить другие авторитеты. В отличие от В.Р. Соловьёва Галина Теряева привела дискуссию к тому, что завершавшие дискуссию участники сами огласили запрограммированные выводы в готовом к употреблению виде. Это — худший результат, чем результаты большинства ток-шоу, в которых ведущим выступает В.Р. Соловьёв.

11 Как профессиональный юрист И.Б. Миронов обязан знать и руководствоваться в жизни при расследовании и оценке событий следующими положениями:

существует и в большинстве стран (включая Россию) юридически обязателен принцип презумпции невиновности, согласно которому сторона обвинения обязана обосновать обвинение доказательной базой;



обвиняемый имеет право на защиту на всех стадиях следствия и суда, а в обязанности защиты (т.е. адвоката) входит: 1) показать нарушения процессуальных норм в отношении обвиняемого, 2) показать несостоятельность тех или иных составляющих доказательной базы или базы в целом, 3) при доказанности вины — обосновать наличие смягчающих вину обстоятельств.

Если сам И.Б. Миронов не желает в расследовании деятельности В.И. Ленина (пусть и несудебном) выступать на стороне защиты, то это не значит, что сторона защиты в данном случае неуместна, и потому выступать на её стороне недопустимо: в любого рода расследованиях и научных исследованиях их качество возрастает, если есть кто-то, кто способен обоснованно возражать, опровергать и расширять доказательную базу — это касается и тех случаев, когда такого рода возражения, опровержения и расширения доказательной базы ниспровергают исходную гипотезу (версию), поскольку в результате осмысленной (а не эмоциональной) реакции на возражения оппонентов качество результата расследований (исследований) возрастает.

12 Вопрос обращён к Ю.П. Изюмову.

13 «Было двухстепенчатая программа» — так было сказано.