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Истребитель ЛА-176. Красный дьявол. Сильные духом. Выпуск 5

09:52. 10 мая 2018 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Биография истребителя Ивана Евграфовича Фёдорова невероятна. Один из самых результативных советских ассов Великой Отечественной войны, автор 6 воздушных таранов, лётчик-испытатель 297 типов самолетов, в том числе первых реактивных истребителей, не стал широко известным героем в СССР как Покрышкин или Кожедуб.
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Источник: www.youtube.com

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