Главная » Невероятное в мире, Политика

Европе необходимо взять судьбу в свои руки

21:46. 10 мая 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


"Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее" (с) Меркель

Это еще не бунт на корабле, но вполне открытая фронда, которая стала логичным следствием провальных попыток Меркель и Макрона сохранить сделку с Ираном ради общей пользы, а не ради узкокорыстных интересов Саудовской Аравии и Израиля, на поводу у которых пошли США.
Проблема Европы в том, что она любит поучать других, как им надо жить, но в тоже время сама далеко не свободна в целом ряде вопросов военно-политической субъектности.
Меркель в данном случае выступает в роли Капитана Очевидность, которая напоминает о зависимости Европы от своеволия США, что позволяет ей перебросить мостик к давней идее создания самостоятельной европейской армии, которая не зависела бы от США через структуры НАТО.
Но сказать, проще чем сделать – идею самостоятельного решения Европой вопросов безопасности озвучивают еще с конца нулевых, но как достаточно быстро выяснилось в ходе агрессии против Ливии, самостоятельные операции европейцев достаточно быстро выявляют недостаточную их состоятельность, что и приводит к необходимости опираться на США, которые резонно напоминают, что безопасность оплачивают они, а европейцы, при всех своих амбициях, даже свои 2% на оборону не могут обеспечить. Поэтому фраза "задача на будущее" отсылает с большой долей вероятности к будущему после Меркель, которая на ниспровергателя американского господства в Европе ну никак не тянет.

Конечно, разрыв ядерной сделки с Ираном изрядно так ударил по Меркель и раздражение полилось наружу. Но сказать, проще чем сделать. Велика вероятность, что после очередной серии жалоб и упреков, фрондеры вноь попробуют прислониться к американскому сапогу, хотя если Трамп будет продолжать в том же духе, разброд и шатание в лагере младших союзников и сателлитов могут таки заставить Германию перейти от слов к делу.
Ну а с символической точки зрения, такие заявления из Берлина лишний раз свидетельствуют о том, как американская гегемония продолжает иссыхать и все больше стран это видят. Некоторые уже этим пользуются. В Германии конечно тоже задумываются о будущем без традиционного мирового гегемона, но зависимость пока что не позволяет делать то, что позволяют себе страны-смутьяны, играющие против текущего миропорядка на фоне пошедшего в разнос гегемона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Германия, Меркель, США, Трамп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
... была полна решимости взять в свои руки контроль за выпуском ... недорогие европейские товары. Европа ответила тем, что ...внимание нации на сомнительной необходимости учреждения центрального банка. ...оснований для беспокойства о судьбе нашего золотого запаса нет ...
Судьба русского народа решается в Донецке и Луганске
... чем любая другая страна Европы. Вся кровь, уже ...необходимым, как воздух, его хватились – ан, нет такого под рукой... гарантии, взять их, пусть неофициально, под крылья своего орла.... формировать их, лепить судьбу свою и своих завтрашних подданных, поддерживая и...
Ключи от мира - в руках России [Возрождение Руси]
... хорошему. Людям пора брать свою судьбу в свои руки! Иначе- гибель... Известный ...кризис. Они же сами, своими руками всё устроили. Это не ... 30-40 лет необходимо. Россия нужна Европе. Американцы не могут...Возрождение»… Зарубки на память… Взято: www.ru-an.info
100-летие революции. О чём надо знать и помнить всегда...
... богат, но повторил судьбу Бориса Березовского – тосковал...то образом им удалось взять в свои руки две газеты — «...Точные указания количества взрывчатки, необходимой для достижения цели в...мировой еврейской революции на Европу): Бенжамин (Вениамин) Моисеевич...
Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2016
...применяются вооружения. Именно там необходимо обеспечить полное прекращение огня...оставаться приоритетным. И судьба Донбасса пока остается неизменной...Украины хочет присоединиться к Европе», — сказал он ...считают, что должны взять в свои руки все дела на Украине...
Зачем еврейский парламент в Европе?
...парламентариями и правительствами стран Европы (запоминайте, русы, как..., чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. Теперь мы... вероисповеданий. Этот канал необходимо развивать…» На первый взгляд...– этот приём стоит взять на вооружение патриотическим силам...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>