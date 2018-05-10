Европе необходимо взять судьбу в свои руки

Это еще не бунт на корабле, но вполне открытая фронда, которая стала логичным следствием провальных попыток Меркель и Макрона сохранить сделку с Ираном ради общей пользы, а не ради узкокорыстных интересов Саудовской Аравии и Израиля, на поводу у которых пошли США.Проблема Европы в том, что она любит поучать других, как им надо жить, но в тоже время сама далеко не свободна в целом ряде вопросов военно-политической субъектности.Меркель в данном случае выступает в роли Капитана Очевидность, которая напоминает о зависимости Европы от своеволия США, что позволяет ей перебросить мостик к давней идее создания самостоятельной европейской армии, которая не зависела бы от США через структуры НАТО.Но сказать, проще чем сделать – идею самостоятельного решения Европой вопросов безопасности озвучивают еще с конца нулевых, но как достаточно быстро выяснилось в ходе агрессии против Ливии, самостоятельные операции европейцев достаточно быстро выявляют недостаточную их состоятельность, что и приводит к необходимости опираться на США, которые резонно напоминают, что безопасность оплачивают они, а европейцы, при всех своих амбициях, даже свои 2% на оборону не могут обеспечить. Поэтому фраза "задача на будущее" отсылает с большой долей вероятности к будущему после Меркель, которая на ниспровергателя американского господства в Европе ну никак не тянет.Конечно, разрыв ядерной сделки с Ираном изрядно так ударил по Меркель и раздражение полилось наружу. Но сказать, проще чем сделать. Велика вероятность, что после очередной серии жалоб и упреков, фрондеры вноь попробуют прислониться к американскому сапогу, хотя если Трамп будет продолжать в том же духе, разброд и шатание в лагере младших союзников и сателлитов могут таки заставить Германию перейти от слов к делу.Ну а с символической точки зрения, такие заявления из Берлина лишний раз свидетельствуют о том, как американская гегемония продолжает иссыхать и все больше стран это видят. Некоторые уже этим пользуются. В Германии конечно тоже задумываются о будущем без традиционного мирового гегемона, но зависимость пока что не позволяет делать то, что позволяют себе страны-смутьяны, играющие против текущего миропорядка на фоне пошедшего в разнос гегемона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com