Есть советская угроза – есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий
Цивилизация – явление сложное и многоплановое, оно охватывает самый широкий круг вопросов – от изучения математики до бытовой гигиены.
Но во всём этом многообразии цивилизованного образа жизни (ЦОЖ) и, соответственно, дикости – есть яркие маркеры, по которым (как по индексу биг-мака) можно сравнивать уровни цивилизованности или одичания разных обществ.
Как сравнить Францию и Гаити? По количеству содомитов на душу населения?! Ведь есть же что-то (и явно не содомия!) – что заставляет нас даже в бытовой речи говорить: это общество более цивилизованное, а это – менее…
Ярчайшие из маркеров цивилизованности (ЦОЖа) в стране являются Космос, Атом и трудовое законодательство. Первые два маркера относятся к макро-цивилизации: без космических и атомных технологий общество представляется отсталым в макро-перспективе.
Трудовое законодательство – это уровень микро-цивилизации, уровень отношения цивилизации к «маленькому человеку» и уровень благополучия этого «маленького человека» в обществе. Это несложно понять, а вот поспорить с этим сложно.
Для примера – вам вопросик: если в одной стране законодательно установлен 8-часовой рабочий день, а в другом 14-часовой, то какая страна более цивилизована? Чьё национальное время дальше продвинулось в будущее? А чьё локальное время застряло в мрачном прошлом?
Соответственно, если бы появилась в мире страна с 7, 6 часовым рабочим днём (как мечтал сделать И.В. Сталин в конце своей жизни) – то она была бы флагманом цивилизации. Если бы у неё получилось – то она открыла бы отсталым народам путь в светлое будущее, путь к лучшей жизни.
Снижать рабочее время – непросто. Тот, у кого это получается – наиболее развитый среди стран и народов, наиболее прогрессивный. По этому маркеру можно оценить цивилизованность системы в целом. Там, где из людей выжимают все соки и последние силы, заставляя умирать на рабочих местах (как кочегара из популярной песни) – там, конечно, царит дикость отношений.
Искусство прогрессивной власти заключается в том, чтобы облегчать людям жизнь. Не всегда это можно выразить в точных цифрах[1], но в случае с рабочим днём и пенсией – можно.
Если улучшать реальный быт способны только талантливые и развитые управленцы, то ухудшать его способен любой тупой бездарь. Ухудшать – легко, ломать – не строить.
Такова общая методология подходов в рамках ОТЦ[2]. Теперь приложим её к такому яркому маркеру цивилизованности, как пенсионная система…
+++
Откроем словарь: «Пенсия – это регулярный денежный доход, выплачиваемый лицам, которые достигли старости, или имеют инвалидность, или потеряли кормильца». Я подчеркиваю, чтобы вы обратили внимание: ДОХОД.
Накопительная «пенсия» не является пенсией, потому что она не является ДОХОДОМ. Если вы сперва отложили деньги, а потом взяли их – это не доход, это заначка. И неважно, где вы копили деньги: в государственном сейфе, в частном или личном, дома (по мне, так дома надёжнее). Давайте будем хоть чуть-чуть экономистами, и будем понимать, что заначка – не доход!
Поэтому когда пишут, что массовое и универсальное пенсионное обеспечение впервые появилось в разных странах до СССР[3] – то врут. Там просто работников обязали копить на старость[4].
Настоящие пенсии – в виде благодарности за былые заслуги пожилого человека, а не в виде его же собственной заначки – стали платить только в СССР. В 1930 году в Советской России было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», а в 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
Окончательно система пенсионного обеспечения в СССР была установлена в 1956 году, совместно с принятием закона «О государственных пенсиях».
И механизм выплаты советской пенсии, и пенсионный возраст в СССР – являют собой в высшей степени прогрессивное явление. Они выступают маяком для всего человечества, указывающим направление движения в светлое будущее среднестатистического человека.
+++
Люди копили на старость всегда – даже в самых древних и самых отсталых обществах. Как появились первые деньги – так и стали копить.
Накопительный механизм – показывает нам низкий уровень цивилизованности общественных отношений, близких к животному миру: многие звери тоже копят, делают «заначки» – как чеховская Каштанка, прятавшая под шкаф украденную куриную ножку…
Накопительный механизм подменяет универсальные права человека – узко-контрактными правами конкретного лица. Исчезает то, что доступно любому человеку по праву, остаётся лишь доступное в индивидуальном порядке.
При капитализме вообще нет единого пенсионного возраста – а введение такового в странах Запада было уступкой социализму, «страха ради советийска». Что значит «пенсионный возраст» для частного предпринимателя? Если я хапнул миллион долларов в 19 лет – то уже в 20 могу уйти на покой. Зачем мне ждать «55 лет для женщин и 60 для мужчин»? Если же я беден, и ничего не скопил – то и в 80 вынужден буду каким-то трудом промышлять себе на хлеб насущный…
Сам по себе ЕДИНЫЙ пенсионный возраст – это вкрапление социализма в капитализме, плановой экономики в рыночной. По всей логике рынка его не должно быть. Потому варваризаторы, вандалы современности, рыночные либералы, так упорно с ним сражаются на наших глазах…
+++
Ключевая разница между капитализмом и социализмом в том, что социализм предполагает некие врождённые права человека, а капитализм – подменяет все права человека его деньгами. Есть деньги – есть права. Нет денег – нет прав.
Что значит «8-часовой рабочий день»? При рыночной свободе ты вообще не обязан работать! Имеешь финансовые возможности – можешь получить 4, 2 часовой рабочий день или вообще отказаться от любой продолжительности, став чистым рантье…
Работать человека заставляет не закон насчёт обязательной занятости (в СССР была статья за тунеядство), а нужда. Рабочий день, следовательно, измеряется не законом, а нуждой. Если она велика – то и рабочий день растёт. И у каждого он свой. Причём тут какие-то стандарты?!
В полной мере, и даже ещё ярче, это относится и к пенсионному вопросу. Какие могут быть единые стандарты выхода на пенсию у людей с разными доходами? Богатый удаляется на покой, когда захочет, а бедный – когда сможет (чаще всего – никогда).
+++
Ситуация с пенсиями во всём мире, «избавляющимся от советского наследия» (точнее, от наследия цивилизации) – выражается неполиткорректным, но точным определением «жопа».
Капиталисты всюду ведут дело к полной и окончательной ликвидации пенсионных систем. На 2016 год средний возраст выхода на пенсию в странах Европейского Союза — 65 лет. В 2010 году Еврокомиссия рекомендовала повысить пенсионный возраст до 70 лет.
В Германии получают пенсию по возрасту с 67 лет. В Италии провели «пост-советскую» пенсионную реформу: с 1 января 2012 года в Италии установлен обязательный 20-летний стаж, одинаковый срок выхода на пенсию для мужчин, а также права на досрочный выход на пенсию в случае набора трудового стажа в 41 год и 6 месяцев для женщин и 42 года и 6 месяцев для мужчин на 2014—2015 годы. Это кардинально сократило число итальянских пенсионеров.
Между тем в Италии пенсии были введены в страхе перед советскими коммунистами в 1919 году. Канада испугалась чуть позже – в 1927 году, США – в 1935 году. Рузвельт в значительной мере опирался на сталинский опыт. В Японии пенсии фактически стали выплачиваться только в 1954 году, в Южной Корее пенсии введены в 1988 году, а в Китае их доселе нет.
Мы видим, что пенсионные права схлопываются в том же порядке, в каком развивались: есть советская угроза, есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий (это относится и к продолжительности рабочего дня).
Кортни Койл из американского колледжа Уэсли рассматривает сворачивание пенсионной системы в США после краха СССР, правда, приправляя всё это дешёвой либеральной демагогией.
Но цифры и даты говорят сами за себя: с 1990-х годов в США постоянно наблюдается увеличение доли работающих пожилых – это один из главных трендов рынка труда США.
Процесс для мужчин старше 60 лет захватил и более старшие возрастные группы. Так, среди мужчин в возрасте 60–64 года число работающих выросло с 53% в 1994 году до 62% в 2016 году. Для группы 65–69 лет прирост был еще существеннее — с 25% в 1985 году до 37% в 2016 году. Участие женщин начало расти еще значительнее.
Что это за чудеса трудолюбия?
Ведь в течение всего XX советского века доля работающих пожилых в своей группе сокращалась параллельно росту реальных доходов! Значит, все социальные принципы США – обман для противодействия СССР?!
Не стало СССР – и тенденция тут же (90-е годы!) сменилась на противоположную…
+++
Давайте называть вещи своими именами. Что это? Это позор. Это деградация цивилизационной ткани отношений. Это отход от достигнутых вершин вниз, к варварским и примитивным практикам.
Дешёвая демагогия о том, что люди стали дольше жить – остаётся только дешёвой демагогией. Допустим, люди стали жить дольше; но кто сказал, что задача правительства – дабы люди не доживали до пенсионного возраста?! Что это за бред?!
Люди стали жить дольше по сравнению с 30-ми годами ХХ века. А разве техника не стала с тех же времён более высокопродуктивной?
Почему власти с новой техникой (требующей гораздо меньше рабочих рук) – не могут обеспечить уровень, который обеспечивали власти со старой, ещё примитивной техникой?
Давайте уходить от разговора о демографии, тут демография совершенно ни при чём. Речь идёт о всемирном одичании пост-советизма, о скатывании к варварским методам управления и производства.
+++
И РФ тут похвастать нечем. Вместо того, чтобы гордиться нашими достижениями перед лицом социального одичания Запада – наше правительство использует Запад для обоснования собственных негативных практик варваризации.
Нет, чтобы сказать – «вот, мы молодцы а они подлецы»! Вместо этого: «они подлецы, давайте сделаем, как у них!»
Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме.
Мол, «экономисты в мире теперь не сомневаются в том, то увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом». Словом – давайте ухудшать жизнь людям, это мировой тренд!
Правительство РФ «в самое ближайшее время» внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил 8 мая и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев, по завершении выступления утвержденный в этой должности.
Вопрос больше не является политическим табу. Экономических же аргументов против той или иной схемы увеличения возраста выхода на пенсию почти не осталось у правительства Медведева. У него вообще с аргументами не сильно…
+++
Повышать пенсионный возраст – варварство. Это означает катится назад и вниз, вместо движения вперёд и вверх. Но наша система, находясь достаточно низко по шкале уровней цивилизованности – пытается подладить артефакты более высокого уровня цивилизации под своё ущербное и малограмотное состояние.
Будем помнить, что всё, данное людям – можно отнять. Первобытный человек жил не только без театров и библиотек, но и без начальных школ, без медицины, без постоянного жилья – и, кстати, без налогов и административных барьеров.Если наша цель достичь первобытных отношений – то правительство и мировые власти движутся в верном направлении
[1] Например, истинный доход человека не определяется его формальной (номинальной) получкой. Если два человека имеют одинаковое жильё, один платит 900 долларов квартплаты, а другой – освобождён за какие-то заслуги от ЖКХ, то при получке в 1000 и 100 долларов у них в то же время совершенно одинаковый доход. Вопрос не в том, сколько человек получает на руки, а в том, во сколько ему обходятся добровольные, лично им выбранные (а не навязанные ему, как платная парковка) блага.
Парадокс современного капитализма в том, что при нём базовые блага (пища, одежда, обувь и т.п.) стоят относительно недорого и составляют незначительную часть расходов домохозяйства. Основную часть расходов семьи составляют какие-то надуманные платежи, вроде принудительных страховок, принудительных покупок (скажем, услуг налогового консультанта) и псевдо-социальных вычетов.
[2] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации.
[3] В Германии в 1889 году, в Дании в 1891 году, в Великобритании в 1908 году, во Франции в 1910 году.
[4] Подразумеваем увязку размеров выплат с размерами страховых взносов и зарплаты только у застрахованных работников, обязательное пенсионное страхование работников наёмного труда от старости – за их счёт.
А. Берберов
***
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
в нормальном государстве правительство работает для людей.
а в России жидовское правительство работает для себя,всё от людей.
loading...
Пример нормального государства,плиз!
loading...
А что такое нормальное государство? Капитализм он везде одинаковый. Капитализм по сути придуман жидами для того, что бы грабить народ.