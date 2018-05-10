Главная » История, Мировоззрение, Политика

Есть советская угроза – есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий

15:43. 10 мая 2018 Просмотров - 119 3 коммент. Опубликовал:

Цивилизация – явление сложное и многоплановое, оно охватывает самый широкий круг вопросов – от изучения математики до бытовой гигиены.

Но во всём этом многообразии цивилизованного образа жизни (ЦОЖ) и, соответственно, дикости – есть яркие маркеры, по которым (как по индексу биг-мака) можно сравнивать уровни цивилизованности или одичания разных обществ.

Как сравнить Францию и Гаити? По количеству содомитов на душу населения?! Ведь есть же что-то (и явно не содомия!) – что заставляет нас даже в бытовой речи говорить: это общество более цивилизованное, а это – менее…

Ярчайшие из маркеров цивилизованности (ЦОЖа) в стране являются Космос, Атом и трудовое законодательство. Первые два маркера относятся к макро-цивилизации: без космических и атомных технологий общество представляется отсталым в макро-перспективе.


Трудовое законодательство – это уровень микро-цивилизации, уровень отношения цивилизации к «маленькому человеку» и уровень благополучия этого «маленького человека» в обществе. Это несложно понять, а вот поспорить с этим сложно.

Для примера – вам вопросик: если в одной стране законодательно установлен 8-часовой рабочий день, а в другом 14-часовой, то какая страна более цивилизована? Чьё национальное время дальше продвинулось в будущее? А чьё локальное время застряло в мрачном прошлом?

Соответственно, если бы появилась в мире страна с 7, 6 часовым рабочим днём (как мечтал сделать И.В. Сталин в конце своей жизни) – то она была бы флагманом цивилизации. Если бы у неё получилось – то она открыла бы отсталым народам путь в светлое будущее, путь к лучшей жизни.

Снижать рабочее время – непросто. Тот, у кого это получается – наиболее развитый среди стран и народов, наиболее прогрессивный. По этому маркеру можно оценить цивилизованность системы в целом. Там, где из людей выжимают все соки и последние силы, заставляя умирать на рабочих местах (как кочегара из популярной песни) – там, конечно, царит дикость отношений.

Искусство прогрессивной власти заключается в том, чтобы облегчать людям жизнь. Не всегда это можно выразить в точных цифрах[1], но в случае с рабочим днём и пенсией – можно.

Если улучшать реальный быт способны только талантливые и развитые управленцы, то ухудшать его способен любой тупой бездарь. Ухудшать – легко, ломать – не строить.

Такова общая методология подходов в рамках ОТЦ[2]. Теперь приложим её к такому яркому маркеру цивилизованности, как пенсионная система…

+++

Откроем словарь: «Пенсия – это регулярный денежный доход, выплачиваемый лицам, которые достигли старости, или имеют инвалидность, или потеряли кормильца». Я подчеркиваю, чтобы вы обратили внимание: ДОХОД.

Накопительная «пенсия» не является пенсией, потому что она не является ДОХОДОМ. Если вы сперва отложили деньги, а потом взяли их – это не доход, это заначка. И неважно, где вы копили деньги: в государственном сейфе, в частном или личном, дома (по мне, так дома надёжнее). Давайте будем хоть чуть-чуть экономистами, и будем понимать, что заначка – не доход!

Поэтому когда пишут, что массовое и универсальное пенсионное обеспечение впервые появилось в разных странах до СССР[3] – то врут. Там просто работников обязали копить на старость[4].

Настоящие пенсии – в виде благодарности за былые заслуги пожилого человека, а не в виде его же собственной заначки – стали платить только в СССР. В 1930 году в Советской России было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», а в 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

Окончательно система пенсионного обеспечения в СССР была установлена в 1956 году, совместно с принятием закона «О государственных пенсиях».

И механизм выплаты советской пенсии, и пенсионный возраст в СССР – являют собой в высшей степени прогрессивное явление. Они выступают маяком для всего человечества, указывающим направление движения в светлое будущее среднестатистического человека.

+++

Люди копили на старость всегда – даже в самых древних и самых отсталых обществах. Как появились первые деньги – так и стали копить.

Накопительный механизм – показывает нам низкий уровень цивилизованности общественных отношений, близких к животному миру: многие звери тоже копят, делают «заначки» – как чеховская Каштанка, прятавшая под шкаф украденную куриную ножку…

Накопительный механизм подменяет универсальные права человека – узко-контрактными правами конкретного лица. Исчезает то, что доступно любому человеку по праву, остаётся лишь доступное в индивидуальном порядке.

При капитализме вообще нет единого пенсионного возраста – а введение такового в странах Запада было уступкой социализму, «страха ради советийска». Что значит «пенсионный возраст» для частного предпринимателя? Если я хапнул миллион долларов в 19 лет – то уже в 20 могу уйти на покой. Зачем мне ждать «55 лет для женщин и 60 для мужчин»? Если же я беден, и ничего не скопил – то и в 80 вынужден буду каким-то трудом промышлять себе на хлеб насущный…

Сам по себе ЕДИНЫЙ пенсионный возраст – это вкрапление социализма в капитализме, плановой экономики в рыночной. По всей логике рынка его не должно быть. Потому варваризаторы, вандалы современности, рыночные либералы, так упорно с ним сражаются на наших глазах…

+++

Ключевая разница между капитализмом и социализмом в том, что социализм предполагает некие врождённые права человека, а капитализм – подменяет все права человека его деньгами. Есть деньги – есть права. Нет денег – нет прав.

Что значит «8-часовой рабочий день»? При рыночной свободе ты вообще не обязан работать! Имеешь финансовые возможности – можешь получить 4, 2 часовой рабочий день или вообще отказаться от любой продолжительности, став чистым рантье…

Работать человека заставляет не закон насчёт обязательной занятости (в СССР была статья за тунеядство), а нужда. Рабочий день, следовательно, измеряется не законом, а нуждой. Если она велика – то и рабочий день растёт. И у каждого он свой. Причём тут какие-то стандарты?!

В полной мере, и даже ещё ярче, это относится и к пенсионному вопросу. Какие могут быть единые стандарты выхода на пенсию у людей с разными доходами? Богатый удаляется на покой, когда захочет, а бедный – когда сможет (чаще всего – никогда).

+++

Ситуация с пенсиями во всём мире, «избавляющимся от советского наследия» (точнее, от наследия цивилизации) – выражается неполиткорректным, но точным определением «жопа».

Капиталисты всюду ведут дело к полной и окончательной ликвидации пенсионных систем. На 2016 год средний возраст выхода на пенсию в странах Европейского Союза — 65 лет. В 2010 году Еврокомиссия рекомендовала повысить пенсионный возраст до 70 лет.

В Германии получают пенсию по возрасту с 67 лет. В Италии провели «пост-советскую» пенсионную реформу: с 1 января 2012 года в Италии установлен обязательный 20-летний стаж, одинаковый срок выхода на пенсию для мужчин, а также права на досрочный выход на пенсию в случае набора трудового стажа в 41 год и 6 месяцев для женщин и 42 года и 6 месяцев для мужчин на 2014—2015 годы. Это кардинально сократило число итальянских пенсионеров.
Между тем в Италии пенсии были введены в страхе перед советскими коммунистами в 1919 году. Канада испугалась чуть позже – в 1927 году, США – в 1935 году. Рузвельт в значительной мере опирался на сталинский опыт. В Японии пенсии фактически стали выплачиваться только в 1954 году, в Южной Корее пенсии введены в 1988 году, а в Китае их доселе нет.

Мы видим, что пенсионные права схлопываются в том же порядке, в каком развивались: есть советская угроза, есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий (это относится и к продолжительности рабочего дня).

Кортни Койл из американского колледжа Уэсли рассматривает сворачивание пенсионной системы в США после краха СССР, правда, приправляя всё это дешёвой либеральной демагогией.

Но цифры и даты говорят сами за себя: с 1990-х годов в США постоянно наблюдается увеличение доли работающих пожилых – это один из главных трендов рынка труда США.

Процесс для мужчин старше 60 лет захватил и более старшие возрастные группы. Так, среди мужчин в возрасте 60–64 года число работающих выросло с 53% в 1994 году до 62% в 2016 году. Для группы 65–69 лет прирост был еще существеннее — с 25% в 1985 году до 37% в 2016 году. Участие женщин начало расти еще значительнее.

Что это за чудеса трудолюбия?

Ведь в течение всего XX советского века доля работающих пожилых в своей группе сокращалась параллельно росту реальных доходов! Значит, все социальные принципы США – обман для противодействия СССР?!

Не стало СССР – и тенденция тут же (90-е годы!) сменилась на противоположную…

+++

Давайте называть вещи своими именами. Что это? Это позор. Это деградация цивилизационной ткани отношений. Это отход от достигнутых вершин вниз, к варварским и примитивным практикам.

Дешёвая демагогия о том, что люди стали дольше жить – остаётся только дешёвой демагогией. Допустим, люди стали жить дольше; но кто сказал, что задача правительства – дабы люди не доживали до пенсионного возраста?! Что это за бред?!

Люди стали жить дольше по сравнению с 30-ми годами ХХ века. А разве техника не стала с тех же времён более высокопродуктивной?

Почему власти с новой техникой (требующей гораздо меньше рабочих рук) – не могут обеспечить уровень, который обеспечивали власти со старой, ещё примитивной техникой?

Давайте уходить от разговора о демографии, тут демография совершенно ни при чём. Речь идёт о всемирном одичании пост-советизма, о скатывании к варварским методам управления и производства.

+++

И РФ тут похвастать нечем. Вместо того, чтобы гордиться нашими достижениями перед лицом социального одичания Запада – наше правительство использует Запад для обоснования собственных негативных практик варваризации.

Нет, чтобы сказать – «вот, мы молодцы а они подлецы»! Вместо этого: «они подлецы, давайте сделаем, как у них!»

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме.

Мол, «экономисты в мире теперь не сомневаются в том, то увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом». Словом – давайте ухудшать жизнь людям, это мировой тренд!

Правительство РФ «в самое ближайшее время» внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил 8 мая и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев, по завершении выступления утвержденный в этой должности.

Вопрос больше не является политическим табу. Экономических же аргументов против той или иной схемы увеличения возраста выхода на пенсию почти не осталось у правительства Медведева. У него вообще с аргументами не сильно…

+++

Повышать пенсионный возраст – варварство. Это означает катится назад и вниз, вместо движения вперёд и вверх. Но наша система, находясь достаточно низко по шкале уровней цивилизованности – пытается подладить артефакты более высокого уровня цивилизации под своё ущербное и малограмотное состояние.

Будем помнить, что всё, данное людям – можно отнять. Первобытный человек жил не только без театров и библиотек, но и без начальных школ, без медицины, без постоянного жилья – и, кстати, без налогов и административных барьеров.

Если наша цель достичь первобытных отношений – то правительство и мировые власти движутся в верном направлении

[1] Например, истинный доход человека не определяется его формальной (номинальной) получкой. Если два человека имеют одинаковое жильё, один платит 900 долларов квартплаты, а другой – освобождён за какие-то заслуги от ЖКХ, то при получке в 1000 и 100 долларов у них в то же время совершенно одинаковый доход. Вопрос не в том, сколько человек получает на руки, а в том, во сколько ему обходятся добровольные, лично им выбранные (а не навязанные ему, как платная парковка) блага.

Парадокс современного капитализма в том, что при нём базовые блага (пища, одежда, обувь и т.п.) стоят относительно недорого и составляют незначительную часть расходов домохозяйства. Основную часть расходов семьи составляют какие-то надуманные платежи, вроде принудительных страховок, принудительных покупок (скажем, услуг налогового консультанта) и псевдо-социальных вычетов.

[2] ОТЦ – Общая Теория Цивилизации.

[3] В Германии в 1889 году, в Дании в 1891 году, в Великобритании в 1908 году, во Франции в 1910 году.

[4] Подразумеваем увязку размеров выплат с размерами страховых взносов и зарплаты только у застрахованных работников, обязательное пенсионное страхование работников наёмного труда от старости – за их счёт.


А. Берберов

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Дума, Европа, жкх, капитализм, медведев, Россия, советский, социализм, ссср, цивилизация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...русским народом. Есть, господа, есть. Если ...этому кровавому нет конца, нет перспектив окончания..., бензина, задержку пенсий,  сильное удешевление украинских...территории – это угроза самому Израилю… ...     Авторитетный ещё в советские времена российский  психолог ...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
... в элементарном, нет этого. То есть, нет печенья. Оно есть, но это либо...как наше было население в Советском Союзе. Мы тоже заграничные ...только когда уже на пенсии, либо на пенсии их муж. Идеальный...предлагает свою защиту от возможной угрозы со стороны КНДР". Я...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
...машину купим, холодильник, на пенсию выйдем, и уж там... достаточно молока. То есть, дитёнок специально настроен ...темнота! Жалко, нет канала, нон-стоп показывающего советские мультики. Их...случае серьёзной опасности, реальной угрозы жизни – зверёнок может ...
От застоя до отстоя. СССР времен Брежнева
...– период в развитии Советского Союза, который характеризуется ... желая допустить американскую угрозу для южного «подбрюшья... понравившуюся книгу. Пенсия в этот период...Если у нас есть подсолнечное масло, маргарин...группировки МПЛА Агостиньо Нето. В 1975 ...
Психологическая война США против СССР: рассекреченные документы ЦРУ и Госдепа
...Но даже если нет авторитаризма, делегирование управленческих... больше представлять угрозы для реализации наших...советской космонавтики, а также двум партийным функционерам — прошлому (ныне находящемуся на пенсии...) лучше. То есть советская власть только обещает ...
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2016
...своих мощностей по переработке нет. Помочь может только ...таком окружении и таких угрозах и в такой стадии... Это само собой. — Ну, Советский Союз пытался дать привлекательную модель...стране есть уникальная возможность перейти на новую формулу страховой пенсии....

3 коммент.»

  • 1004 762
    Мефодий 10 мая 2018 в 16:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    в нормальном государстве правительство работает для людей.
    а в России жидовское правительство работает для себя,всё от людей.

    Ответить
  • 7675 6373
    Ирбис 10 мая 2018 в 16:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А что такое нормальное государство? Капитализм он везде одинаковый. Капитализм по сути придуман жидами для того, что бы грабить народ.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>