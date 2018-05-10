Есть советская угроза – есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий

Цивилизация – явление сложное и многоплановое, оно охватывает самый широкий круг вопросов – от изучения математики до бытовой гигиены. Но во всём этом многообразии цивилизованного образа жизни (ЦОЖ) и, соответственно, дикости – есть яркие маркеры, по которым (как по индексу биг-мака) можно сравнивать уровни цивилизованности или одичания разных обществ. Как сравнить Францию и Гаити? По количеству содомитов на душу населения?! Ведь есть же что-то (и явно не содомия!) – что заставляет нас даже в бытовой речи говорить: это общество более цивилизованное, а это – менее… Ярчайшие из маркеров цивилизованности (ЦОЖа) в стране являются Космос, Атом и трудовое законодательство. Первые два маркера относятся к макро-цивилизации: без космических и атомных технологий общество представляется отсталым в макро-перспективе.



Трудовое законодательство – это уровень микро-цивилизации, уровень отношения цивилизации к «маленькому человеку» и уровень благополучия этого «маленького человека» в обществе. Это несложно понять, а вот поспорить с этим сложно.

Для примера – вам вопросик: если в одной стране законодательно установлен 8-часовой рабочий день, а в другом 14-часовой, то какая страна более цивилизована? Чьё национальное время дальше продвинулось в будущее? А чьё локальное время застряло в мрачном прошлом?

Соответственно, если бы появилась в мире страна с 7, 6 часовым рабочим днём (как мечтал сделать И.В. Сталин в конце своей жизни) – то она была бы флагманом цивилизации. Если бы у неё получилось – то она открыла бы отсталым народам путь в светлое будущее, путь к лучшей жизни.

Снижать рабочее время – непросто. Тот, у кого это получается – наиболее развитый среди стран и народов, наиболее прогрессивный. По этому маркеру можно оценить цивилизованность системы в целом. Там, где из людей выжимают все соки и последние силы, заставляя умирать на рабочих местах (как кочегара из популярной песни) – там, конечно, царит дикость отношений.

Искусство прогрессивной власти заключается в том, чтобы облегчать людям жизнь. Не всегда это можно выразить в точных цифрах[1], но в случае с рабочим днём и пенсией – можно.

Если улучшать реальный быт способны только талантливые и развитые управленцы, то ухудшать его способен любой тупой бездарь. Ухудшать – легко, ломать – не строить.

Такова общая методология подходов в рамках ОТЦ[2]. Теперь приложим её к такому яркому маркеру цивилизованности, как пенсионная система…

+++

Откроем словарь: «Пенсия – это регулярный денежный доход, выплачиваемый лицам, которые достигли старости, или имеют инвалидность, или потеряли кормильца». Я подчеркиваю, чтобы вы обратили внимание: ДОХОД.

Накопительная «пенсия» не является пенсией, потому что она не является ДОХОДОМ. Если вы сперва отложили деньги, а потом взяли их – это не доход, это заначка. И неважно, где вы копили деньги: в государственном сейфе, в частном или личном, дома (по мне, так дома надёжнее). Давайте будем хоть чуть-чуть экономистами, и будем понимать, что заначка – не доход!

Поэтому когда пишут, что массовое и универсальное пенсионное обеспечение впервые появилось в разных странах до СССР[3] – то врут. Там просто работников обязали копить на старость[4].

Настоящие пенсии – в виде благодарности за былые заслуги пожилого человека, а не в виде его же собственной заначки – стали платить только в СССР. В 1930 году в Советской России было принято «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», а в 1932 году был законодательно установлен возраст выхода на пенсию по старости: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.



Окончательно система пенсионного обеспечения в СССР была установлена в 1956 году, совместно с принятием закона «О государственных пенсиях».

И механизм выплаты советской пенсии, и пенсионный возраст в СССР – являют собой в высшей степени прогрессивное явление. Они выступают маяком для всего человечества, указывающим направление движения в светлое будущее среднестатистического человека.

+++

Люди копили на старость всегда – даже в самых древних и самых отсталых обществах. Как появились первые деньги – так и стали копить.

Накопительный механизм – показывает нам низкий уровень цивилизованности общественных отношений, близких к животному миру: многие звери тоже копят, делают «заначки» – как чеховская Каштанка, прятавшая под шкаф украденную куриную ножку…

Накопительный механизм подменяет универсальные права человека – узко-контрактными правами конкретного лица. Исчезает то, что доступно любому человеку по праву, остаётся лишь доступное в индивидуальном порядке.

При капитализме вообще нет единого пенсионного возраста – а введение такового в странах Запада было уступкой социализму, «страха ради советийска». Что значит «пенсионный возраст» для частного предпринимателя? Если я хапнул миллион долларов в 19 лет – то уже в 20 могу уйти на покой. Зачем мне ждать «55 лет для женщин и 60 для мужчин»? Если же я беден, и ничего не скопил – то и в 80 вынужден буду каким-то трудом промышлять себе на хлеб насущный…

Сам по себе ЕДИНЫЙ пенсионный возраст – это вкрапление социализма в капитализме, плановой экономики в рыночной. По всей логике рынка его не должно быть. Потому варваризаторы, вандалы современности, рыночные либералы, так упорно с ним сражаются на наших глазах…

+++

Ключевая разница между капитализмом и социализмом в том, что социализм предполагает некие врождённые права человека, а капитализм – подменяет все права человека его деньгами. Есть деньги – есть права. Нет денег – нет прав.

Что значит «8-часовой рабочий день»? При рыночной свободе ты вообще не обязан работать! Имеешь финансовые возможности – можешь получить 4, 2 часовой рабочий день или вообще отказаться от любой продолжительности, став чистым рантье…

Работать человека заставляет не закон насчёт обязательной занятости (в СССР была статья за тунеядство), а нужда. Рабочий день, следовательно, измеряется не законом, а нуждой. Если она велика – то и рабочий день растёт. И у каждого он свой. Причём тут какие-то стандарты?!

В полной мере, и даже ещё ярче, это относится и к пенсионному вопросу. Какие могут быть единые стандарты выхода на пенсию у людей с разными доходами? Богатый удаляется на покой, когда захочет, а бедный – когда сможет (чаще всего – никогда).

+++

Ситуация с пенсиями во всём мире, «избавляющимся от советского наследия» (точнее, от наследия цивилизации) – выражается неполиткорректным, но точным определением «жопа».

Капиталисты всюду ведут дело к полной и окончательной ликвидации пенсионных систем. На 2016 год средний возраст выхода на пенсию в странах Европейского Союза — 65 лет. В 2010 году Еврокомиссия рекомендовала повысить пенсионный возраст до 70 лет.

В Германии получают пенсию по возрасту с 67 лет. В Италии провели «пост-советскую» пенсионную реформу: с 1 января 2012 года в Италии установлен обязательный 20-летний стаж, одинаковый срок выхода на пенсию для мужчин, а также права на досрочный выход на пенсию в случае набора трудового стажа в 41 год и 6 месяцев для женщин и 42 года и 6 месяцев для мужчин на 2014—2015 годы. Это кардинально сократило число итальянских пенсионеров.

Между тем в Италии пенсии были введены в страхе перед советскими коммунистами в 1919 году. Канада испугалась чуть позже – в 1927 году, США – в 1935 году. Рузвельт в значительной мере опирался на сталинский опыт. В Японии пенсии фактически стали выплачиваться только в 1954 году, в Южной Корее пенсии введены в 1988 году, а в Китае их доселе нет.

Мы видим, что пенсионные права схлопываются в том же порядке, в каком развивались: есть советская угроза, есть пенсии, нет советской угрозы – нет пенсий (это относится и к продолжительности рабочего дня).

Кортни Койл из американского колледжа Уэсли рассматривает сворачивание пенсионной системы в США после краха СССР, правда, приправляя всё это дешёвой либеральной демагогией.



Но цифры и даты говорят сами за себя: с 1990-х годов в США постоянно наблюдается увеличение доли работающих пожилых – это один из главных трендов рынка труда США.



Процесс для мужчин старше 60 лет захватил и более старшие возрастные группы. Так, среди мужчин в возрасте 60–64 года число работающих выросло с 53% в 1994 году до 62% в 2016 году. Для группы 65–69 лет прирост был еще существеннее — с 25% в 1985 году до 37% в 2016 году. Участие женщин начало расти еще значительнее.

Что это за чудеса трудолюбия?

Ведь в течение всего XX советского века доля работающих пожилых в своей группе сокращалась параллельно росту реальных доходов! Значит, все социальные принципы США – обман для противодействия СССР?!

Не стало СССР – и тенденция тут же (90-е годы!) сменилась на противоположную…

+++

Давайте называть вещи своими именами. Что это? Это позор. Это деградация цивилизационной ткани отношений. Это отход от достигнутых вершин вниз, к варварским и примитивным практикам.

Дешёвая демагогия о том, что люди стали дольше жить – остаётся только дешёвой демагогией. Допустим, люди стали жить дольше; но кто сказал, что задача правительства – дабы люди не доживали до пенсионного возраста?! Что это за бред?!

Люди стали жить дольше по сравнению с 30-ми годами ХХ века. А разве техника не стала с тех же времён более высокопродуктивной?



Почему власти с новой техникой (требующей гораздо меньше рабочих рук) – не могут обеспечить уровень, который обеспечивали власти со старой, ещё примитивной техникой?

Давайте уходить от разговора о демографии, тут демография совершенно ни при чём. Речь идёт о всемирном одичании пост-советизма, о скатывании к варварским методам управления и производства.

+++

И РФ тут похвастать нечем. Вместо того, чтобы гордиться нашими достижениями перед лицом социального одичания Запада – наше правительство использует Запад для обоснования собственных негативных практик варваризации.

Нет, чтобы сказать – «вот, мы молодцы а они подлецы»! Вместо этого: «они подлецы, давайте сделаем, как у них!»

Дискуссия о повышении пенсионного возраста в России вошла в практическую плоскость — об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев при назначении его в Госдуме.

Мол, «экономисты в мире теперь не сомневаются в том, то увеличение доли работающих в старших возрастных группах является основным трендом». Словом – давайте ухудшать жизнь людям, это мировой тренд!

Правительство РФ «в самое ближайшее время» внесет в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил 8 мая и. о. премьер-министра Дмитрий Медведев, по завершении выступления утвержденный в этой должности.

Вопрос больше не является политическим табу. Экономических же аргументов против той или иной схемы увеличения возраста выхода на пенсию почти не осталось у правительства Медведева. У него вообще с аргументами не сильно…

+++

Повышать пенсионный возраст – варварство. Это означает катится назад и вниз, вместо движения вперёд и вверх. Но наша система, находясь достаточно низко по шкале уровней цивилизованности – пытается подладить артефакты более высокого уровня цивилизации под своё ущербное и малограмотное состояние.

Будем помнить, что всё, данное людям – можно отнять. Первобытный человек жил не только без театров и библиотек, но и без начальных школ, без медицины, без постоянного жилья – и, кстати, без налогов и административных барьеров.

Если наша цель достичь первобытных отношений – то правительство и мировые власти движутся в верном направлении