Для кого главковерх Путин проводит парады 9 мая?

Моментально слышу ответ: «Для ветеранов войны». Очень хорошо. А они им очень сегодня нужны, эти шествия военных и техники по Красной площади?

Оставшимся в живых фронтовикам за 90 лет. Они герои, спасшие мир от коричневой чумы. Да только здоровье совсем не то… Болезни одолевают. Многие и передвигаются с трудом. Из дома почти не выходят.

Они этих парадов насмотрелись за послевоенные годы множество… И, по рассказам, никогда не придавали им особого значения. Потому что смотрели войне в лицо, глаза в глаза. Потому что война — это смерть, которая вырывала у них самых близких друзей.

Те, кто восстанавливал народное хозяйство СССР после военной разрухи, тоже далеко не молоды. Им 80–90 лет. Они тоже насмотрелись на парады.

А сейчас за все хорошее президент платит им пенсию… в среднем 8–10 тыс. руб. в месяц. А они не фронтовики и не труженики тыла и советских льгот у них нет. После уплаты грабительской квартплаты денег не остается даже на самые необходимые лекарства. Вот что еще два года назад написала известный политик председатель Общероссийского женского союза Нина Останина в Отрытом письме к директору ФСБ А.Бортникову: «Но нельзя не сказать о „концлагерных“ пенсиях в 10–15 тысяч рублей. Понимаете ли хотя бы Вы, Александр Васильевич, что это верная дорога к медленной и мучительной смерти? При нынешнем ценовом беспределе и грабительской квартплате на такие „доходы“ пожилой человек не может ни нормально питаться, ни лечиться. Да еще с антиконституционным введением платной медицины…».

Но директор ФСБ, как известно, пенсии не назначает. Да и генеральские пенсии не как у простых смертных. У министров, депутатов Госдумы, прочих «кремлевских небожителей» тоже. И оклады заоблачные. Поэтому они готовы сидеть в своих креслах, пока не вынесут.

«Лучше бы пенсию добавил, чем эти парады…». Вам не приходилось слышать такое от больных и немощных стариков?

Не случайно в последнее время из Минздрава, Госдумы, СовФеда как из рога изобилия посыпались очень дружеские советы населению лечиться корой дуба, марганцовкой, боярышником… Ну не мерзавцы ли — эти лисовские-толстые?

«Парады нужны для патриотического воспитания молодежи», — скажете вы. Очень хорошо. И я обеими руками за патриотическое воспитание призывников и военнослужащих.

Я даже трудился в общероссийской газете «Патриот», основанной советской властью 1927 г. Единственной газете СССР, награжденной за участие в той войне боевым Орденом Красной Звезды. Такого нет даже у «Правды» и «Комсомолки».

Но три года назад в несоветской Администрации президента решили, что газета с такой уникальной историей Российской Федерации не нужна.

Вот такие великие дела вершит эта чиновничья контора, полномочия которой не прописаны ни в Конституции и ни в одном законе страны.

И нас удушили, несмотря на все попытки заслуженных людей Союза и России спасти исторический еженедельник. Среди подписавших специальное обращение к президенту В.Путину были дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.Аксенов. Герой Социалистического Труда, писатель-фронтовик Ю.Бондарев, Герой Советского Союза, знаменосец Победы депутат Госдумы В.Варенников, Герой Советского Союза, участник войны писатель В.Карпов, Маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР фронтовик Д.Язов… Что ни человек — легенда.

Никакого ответа от главковерха герои войны и труда не получили. Никакого. Хороший урок патриотизма — не правда ли? («Патриотизм Путина сжег старейшую газету страны «Патриот»).

А отдельное ходатайство маршала Д.Язова о поддержке «Патриота» к нынешнему министру обороны Шойгу тот приказал… «урнировать». То есть выбросить в урну. И тоже не удостоил Дмитрия Тимофеевича никаким ответом.

Да и какое это «патриотическое воспитание по-путински», если по его воле Красная площадь блокируется на все 10 майских победных дней? А Мавзолей Ленина в угоду Западу стыдливо закрывается фанерными щитами? Никого не пропустят и к Кремлевской стене с захоронениями прославленных советских военачальников. Да, да, и к могиле В.И.Сталина тоже нельзя. Нечего вам к ней ходить. Он плохой. Организатор этого маскарада настолько труслив, что за 10 лет ни разу обмолвился, зачем он это делает? Зачем этой фанерой унижает фронтовиков, участников первого Парада Победы 24 июня 1945 г. и миллионы людей, которые в душе были и остаются советскими? Герои Великой Отечественной и труженики тыла вместе ковали Победу. Вместе защищали Советский Союз. А нынешняя Россия к нему не имеет никакого юридического отношения. Только территориальное.

Она появилась в 1991 году как 15-я часть СССР в результате преступного «беловежского сговора».

Когда самодуры трех стран — Ельцин, Кравчук и Шушкевич, вопреки воле народов, высказанной на референдуме 17 марта 1991 г., подписали преступный пакт об «упразднении СССР» и образовании СНГ.

Поэтому, когда г-н Путин в своих путаных речах и уклончивых словесах перед парадом 9 Мая на Красной площади с пафосом говорит: «Наш народ…», «Наша страна…», он попросту примазывается к великим подвигам отцов и дедов.

А сам продолжает дело Ельцина, разрушившего Советский Союз и вбросившего советский народ в нищету и бесправие.

P.S. Всеобщее восхищение вызвала колонна «военнослужащих девушек», которая, дружно чеканя шаг, прошла по брусчатке Красной площади 9 мая 2016 г. А 9 мая 2017-го неслуживший министр обороны Шойгу показал своему неслужившему Главковерху уже два женских батальона. Скоро ожидается три.