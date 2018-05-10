Балерина собрала бомбу. Как сопротивлялись нацистам карликовые государства

Источник: www.aif.ru

Карликовые страны Европы порой оказывали немецким и итальянским оккупантам куда большее сопротивление (относительно количества жителей, разумеется), чем большие и влиятельные государства – их соседи.



Флаг Люксембурга, развевающийся над больницей города Вильц после освобождения его частями 4-й бронетанковой дивизии США. 25 декабря 1944 года. © / Commons.wikimedia.org

В 6 часов утра 10 мая 1940 года немецкие солдаты, продвигающиеся в сторону столицы крохотного европейского государства – Люксембург, остановились в маленькой деревушке и попросили у первой попавшейся женщины (на вид – лет восьмидесяти) холодной воды. Старушка кивнула, вышла в дом и вернулась назад с охотничьим ружьём – обалдевшего обер-лейтенанта спасла только осечка.

Оккупанты не знали, что делать с пожилой дамой, и поэтому заперли её в собственном доме – из «заточения» пенсионерку освободили соседи. В 1940—1944 годах нацистская Германия захватила несколько карликовых государств Европы – об условиях их жизни под сапогом вермахта мы практически ничего не знаем. А между тем, в этих «игрушечных» странах всё было по-настоящему – и сопротивление, и казни, и депортации в концлагеря. Впрочем, по порядку.

Сражение с эсэсовцами

Начнём с того же Люксембурга. Захват этой монархии (государство именовалось «великим герцогством») произошёл всего за четыре с половиной часа, и почти бескровно – 7 военнослужащих было ранено: немцы попросту заперли люксембургских солдат в казармах. Население герцогства составляло на тот момент 284 000 человек – Гитлер включил карликовую страну в состав Третьего рейха, и благополучно забыл про неё. Такой расклад люксембуржцев, которые по велению фюрера вдруг стали немцами, не устроил. Уже зимой 1941 года появились подпольные организации – их возглавляли коммунисты или социалисты, однако оружие было достать негде. Люксембуржские подпольщики сосредоточились на «антипропаганде» – распространяли листовки против нацистов, призывали к саботажу продукции, идущей на Восточный фронт, и даже в 1942 году организовали всеобщую забастовку – остановились военные заводы на территории всего Люксембурга. Немцы в ответ публично казнили девять руководителей стачки. Также, люксембуржцы спасали евреев, подлежащих депортации в концлагеря, и помогли бежать из страны десяткам преследуемых. К сожалению, из 3 500 люксембургских евреев, живших в стране до войны, почти две тысячи погибли. Главным же сражением люксембургского Сопротивления считается защита замка Вианден 15-19 ноября 1944 года, где партизаны отразили атаку войск СС, уничтожив 23 оккупанта и потеряв одного человека убитым. После войны в Люксембурге наказали политиков, сотрудничавших с нацистами – лидер местных коллаборационистов Дамиан Кратценберг был повешен.

Парад нацистов в районе синагоги (уничтоженной в 1943 году) в городе Люксембург. 1941 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Культурные партизаны

Монако – совершенно микроскопическое государство на юге Франции – сохранило формальную независимость после начала Второй мировой войны, но в 1942 году было оккупировано фашистской Италией, а в сентябре 1943 года (после свержения в Риме диктатора Муссолини) маленькое княжество занял батальон вермахта. Поразительно – в числе лидеров местного Сопротивления оказались артисты монакской оперы и балета, включая ведущих певцов и дирижёров. Возможно, это было вызвано тем, что местная «звезда» – театральный импресарио Рене Блюм, ещё в 1942 году ввиду своего еврейского происхождения был отправлен в Освенцим и там убит. Блюм считался «отцом-основателем» балета Монако, именно он в своё время пригласил балерин-эмигранток из царской России – немцам его смерть не простили. Первым актом Сопротивления стало спасение уцелевших евреев – подпольщики помогли директору Оперы Раулю Гинзбургу бежать в Швейцарию. Однако из 66 еврейских граждан Монако спрятать удалось только девять – остальные погибли в нацистских концлагерях. Население Монако в то время не превышало 17 000 человек. Артисты (включая даже некую 19-летнюю балерину) подручными способами собрали взрывное устройство, и попробовали привести его в действие в знаменитом казино Монте-Карло, однако бомба не сработала – всё же, они люди искусства, а не профессиональные подрывники. Тогда певцы и танцоры спланировали нападение на патруль, в результате чего был убит сержант СС и ранены два солдата. Даже в такой маленькой ячейке Сопротивления оказался предатель – немцы получили донос, и разгромили подполье. В августе 1944 года нацисты казнили лидеров партизан: Ренье Боргини, Жозефа-Анри Лайуа и Эстер Поггио. Через 14 дней немцы отступили из Монако, и в 3 сентября 1944-го годичная оккупация завершилась.

«Хватит лечить убийц»

Карликовое государство Сан-Марино, со всех сторон окружённое территорией Италии (с населением в 15 000 человек) было захвачено Германией в предпоследний год войны. Этому предшествовал серьёзный дипломатический конфликт. 27 июля 1944-го германское командование официальным письмом уведомило власти Сан-Марино, что суверенитет страны может быть нарушен по военным соображениям. Вслед за тем, немцы вошли в столицу, и оборудовали там госпиталь для раненых солдат вермахта. Жители поднялись на протесты и окружили больницу кольцом, скандируя – «Хватит лечить убийц!».

Правительство Сан-Марино направило ноты протеста Гитлеру и Муссолини, угрожая «проблемами по причине нарушения нейтралитета». Странно, но это подействовало – госпиталь был свёрнут. Однако немцы оставили блокпосты на территории государства. Через неделю три гражданина Сан-Марино напали на подобную заставу, и убили германского солдата. В ответ немцы взяли в заложники 15 мирных жителей. Продержав их в тюрьме три дня без еды и воды, вермахт был вынужден отпустить пленников – как-никак, Сан-Марино и верно нейтральное государство. Тем не менее, атака явилась поводом к оккупации – немецкие войска вошли в страну, и закрепились на горе, дабы отразить предстоящее наступление союзников. Это не помогло – сан-маринцы указали британским разведчикам слабые места в немецкой защите, и 17 сентября 1944 года немцы, потеряв 274 солдата убитыми, поспешно отошли назад. За всё время войны погибло 63 гражданина Сан-Марино, большинство из них – в результате ошибочной бомбардировки союзниками вокзала. После окончания войны Великобритания выплатила крошечной стране компенсацию за смерть людей и разрушения — 80 000 фунтов стерлингов.

B-25 Королевских ВВС производит бомбометание. Фото: Commons.wikimedia.org

Удивительно, но в общеевропейском Сопротивлении оказалось задействовано и крохотное государство Андорра, находящееся между Францией и Испанией. Гитлер сохранил его нейтралитет, однако андоррские контрабандисты приняли участие в снабжении французских партизан оружием, поставляя им взрывчатку и патроны, приобретаемые на «чёрном рынке» в Испании.

На фоне десятков миллионов жертв и масштабного партизанского движения в СССР кому-то формы сопротивления раздавленных Германией карликовых государств покажутся смешными и несуразными. Извините, мы считаем иначе. Ведь европейские страны вполне себе приличных размеров – вроде Нидерландов – открыто сотрудничали с нацистами (местная полиция помогла отправить в лагеря смерти сотни тысяч голландских евреев), а во Франции формирования местных эсэсовцев, «милиции», французского гестапо и сотрудников пронацистского «режима Виши» в три раза (!) превышали отряды партизан-«маки». Поэтому, жителям попавших в жернова войны государств-«малышей» требовалась огромная храбрость, чтобы бороться со всесильным драконом нацизма. Лично я скажу им за это спасибо.

Автор: Георгий Зотов

Источник: nstarikov.ru