Афганский транзит или спецгрузы США в Афганистане

Наступила весна, и наступило время для осуществления военной операции ВС США и Афганской национальной армии против отрядов исламистского движения «Талибан». По заявлению главы Центрального командования ВС США Дж.Вотела, весной американским подразделениям необходимо приступать к более активным действиям против талибов. Плюс ко всему, по новой стратегии США, нацеленной на борьбу с терроризмом в Афганистане, воинский контингент был увеличен до 14 тысяч человек. Естественно, что за увеличением количества военнослужащих, следует потребность в увеличении грузоперевозок военного характера. Однако, налаженная логистическая сеть становится проблемной из-за ухудшения отношений между США и Пакистаном (чья территория была задействована в поставках).

Справка: до настоящего времени инженерно-техническое оборудование, запчасти, продовольствие и бытовая продукция прибывали в морских контейнерах в пакистанский порт Карачи. Оружие и амуниция доставлялись в Афганистан исключительно авиатранспортом.

Руководство США высказало свои обвинения Пакистану в псобничестве террористам (группировки «Аль-Каида», «Сеть Хаккани», «Талибан»). Затем последовала отмена предоставленных Пакистану 250 млн. долларов США и критика нынешней политики в отношении Афганистана.

Новый транспортный путь

В связи со всеми обстоятельствами, мешающими американцам осуществлять свои спецперевозки в Афганистан, руководство США вынуждено прибегнуть к более сложному и дорогому маршруту. В целях улучшения региональной безопасности президент Казахстана Н.Назарбаев дружелюбно предоставил свою территорию для осуществления перевозок неизвестных грузов в Афганистан. По соглашению, специальные грузы США планируется доставлять из Азербайджана, проходя через Каспийское море в казахстанские порты Актау и Курык, затем они проследуют железнодорожным транспортом через станции «Сарыагаш», «Келес» или «Бейнеу» в Узбекистан (через Каракалпакию), и далее в Афганистан. В данном логистическом маршруте задействован Узбекистан, который похоже по своим собственным убеждениям начинает это сотрудничество, без какого-либо документального подтверждения и не осознавая всей опасности ситуации для стран Центрально-Азиатского региона.

По информации из различных источников, вся северная часть Афганистана это большой лагерь различных бандформирований. Однако, основное влияние на севере осуществляют отряды исламкого движения «Талибан». Маршрут «Северная сеть» проходит через центральную часть Афганистана, и американцам не избежать нападений на свои грузы, проходящих через стратегический перевал Саланг, связывающий северную и центральную часть страны. Через перевал идет автомобильная дорога, являющаяся важнейшей жизненной артерией в экономике Афганистана. Провоз грузов через провинцию Герат не менее опасен. В этом регионе контроль территорий ведут отряды талибов и боевики ИГИЛ. Руководство США несомненно будет охранять свои перевозки, и в случае нападений, нанесут удар по боевикам, затем на данные территории могут введены спецподразделения ВС США с задачей уничтожения «всего живого».

Боевики начнут отступление, и конечно же в сторону афгано-таджикской границы, что это принесет для Таджикистана, уточнять не нужно. Террористические акты, убийства и грабежи не нужны и без того проблемному Таджкистану. Кроме того, дополнительной сложностью для США является губернатор провинции Балх, который контролирует основной железнодорожный узел между Узбекистаном и Афганистаном – Атта Мухаммад Нур. Он имеет плохие отношения с центральной властью Афганистана и американцам для провоза по этой территории пристоит провести переговоры лично с ним.

«Северная сеть» это тяжелый маршрут для США, но через него американцы решат свои многие геополитические задачи. Имея собственные логистические пути в ЦАР, американское руководство умело уменьшает влияние других крупных держав на страны Центральной Азии. И проанализировав сценарий ситуации в Сирии, где как и в Афганистане, присутствуют ВС международной коалиции, впоследствие в Афганистане могут появиться факты применения химического оружия, например со стороны отрядов исламского движения «Талибан». Борьба против которых, по нынешней стратегии США, ведется с наиболее большим энтузиазмом. А как заявляется в зарубежных СМИ, Россия и представители талибов имеют определенное сотрудничество, что понесет за собой новые обвинения русских в производстве химического оружия уже на территории Афганистана «руками подконтрольных талибов». Дальнейшее нанесение ракетного удара по Афганистану не заставит себя ждать. Что последует за этим, так это вновь угроза странам Центральной Азии, и Таджикистану в частности.

В дополнении ко всему, не совсем понятно как и кем специальные грузы США будут досматриваться, и будут ли вообще. Так, если следовать подписанному соглашению между США и Казахстаном, казахстанской стороне дается право отказать в транзите в случае, если появятся сомнения, что провоз груза не будет соответствовать условиям соглашения или возникнет угроза национальной безопасности. Но насколько наличие права расходится с его правоприменением – вопрос риторический. И провоз запрещенных препаратов или стеклянных колб, неизвестного происхождения вполне может понадобиться для поддержания региональной безопасности в Афганистане.

Нефтяные интересы США на Каспии

Интересы США которые простираются по всему миру известны всем, как и методы поощрения своих союзников. Маршрут «Северная сеть» проходит по стратегически важному морскому пути (Каспийское море), где нефть и газ являются важными составляющими для американских партнеров. На сегодняшний день на шельфе находится 20 нефтяных месторождений и 250 нефтеносных участков. При грамотной разработки залежи составят от 6 до 10% мировых запасов нейти. Нефтегазовые компании «Exxon/Mobil», «ConocoPhillips», «Shell», «Total», «Eni» являются «потребителями Каспия», и всесторонне поддерживаются американцами.

Но США были бы не США если бы интерес к региону определялся экономикой. Здесь присутствует фактор геостратегического расположения с точки зрения сдерживания больших держав (Китай, Иран, Россия). По всей видимости, давний замысел рейхсканцлера Бернгард Г. К. Мартина фон Бюлова оттеснить Россию от Черного и Каспийского морей не давал спать стратегам и в начале ХХ, и в начале ХХI веков.

Таким образом, новые поправки, внесенные в транзит спецперевозок США по маршруту «Северная сеть» могут быть рассмотрены, как фактор закрепления США в регионе и взятие под контроль акваторию Каспийского моря. Втягивание в решение этой задачи Казахстана и Узбекистана тоже очень логично, расширение своего влияния на политику этих стран в дальнейшем поможет США проводить свои планы в данном регионе.



Источник: https://politikus.ru/events/106878-afganskiy-tranzit-ili-specgruzy-ssha-…