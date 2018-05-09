Воздушный спецназ. Сильные духом. Выпуск 3
Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.
В первый день Великой Отечественной, люфтваффе уничтожило более тысячи советских самолетов; немцы тут же объявили о триумфе подопечных Геринга, а сам рейхминистр самодовольно заявил, что «красной авиации больше не существует».
Автор выпуска: Дмитрий назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ
Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.
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Источник: www.youtube.com