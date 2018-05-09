Сводки от ополчения Новороссии 09 мая 2018
07:24. 9 мая 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 00:17 Защитник Зайцево «Поляк» об агрессии ВСУ в преддверии Дня Победы.
- 00:08 Боец ВС ДНР «Артист»: Воюйте с нами, а не с гражданскими.
- Вчера 22:14 Делегация из Европы прибыла в ЛНР в преддверии Дня Победы.
- Вчера 21:53 Военнослужащих НМ ЛНР наградили на линии боевого разграничения.
Защитник Зайцево «Поляк» об агрессии ВСУ в преддверии Дня Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец ВС ДНР «Артист»: Воюйте с нами, а не с гражданскими
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Делегация из Европы прибыла в ЛНР в преддверии Дня Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащих НМ ЛНР наградили на линии боевого разграничения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com