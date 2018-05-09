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Парад раритетов в Верхней Пышме

17:15. 9 мая 2018 Просмотров - 246 Один комментарий Опубликовал:


Как обычно, среди всех военных парадов на 9 мая по кол-ву уникальных бронетанковых раритетов вне конкуренции Верхняя Пышма. В этом году к и без того отличной коллекции добавился знаменитый Т-35
Танк, конечно, больше знаменит участием в предвоенных парадах и своим хтоническим видом на пропагандистских плакатах, так как практика его применения в 1941 году показала его посредственные боевые качества и низкую техническую надежность. Но сама машина имеет уникальный вид и является одним из немногих многобашенных танков предвоенного периода, который можно вот так вот взять и прогнать на параде.







По хорошему, на 75 лет Победы, надо подобные уникальные машины показывать на Красной Площади в военно-исторической части главного парада страны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 9 мая, великая отечественная война, верхняя пышма, Видео, день победы, праздники, ссср, танки
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