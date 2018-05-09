Парад раритетов в Верхней Пышме

Как обычно, среди всех военных парадов на 9 мая по кол-ву уникальных бронетанковых раритетов вне конкуренции Верхняя Пышма. В этом году к и без того отличной коллекции добавился знаменитый Т-35Танк, конечно, больше знаменит участием в предвоенных парадах и своим хтоническим видом на пропагандистских плакатах, так как практика его применения в 1941 году показала его посредственные боевые качества и низкую техническую надежность. Но сама машина имеет уникальный вид и является одним из немногих многобашенных танков предвоенного периода, который можно вот так вот взять и прогнать на параде.По хорошему, на 75 лет Победы, надо подобные уникальные машины показывать на Красной Площади в военно-исторической части главного парада страны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com