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Парад Победы 2018

09:35. 9 мая 2018 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал:

Екатеринбург. Парад Победы 2018

 

9 мая: Парад Победы! г. Донецк, ДНР

 

Самара. Парад Победы 2018

Москва. Парад Победы на Красной площади 9 мая 2018

 
 

Санкт-Петербург. Парад Победы 2018

 
 

Новосибирск. Парад Победы 2018

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Один комментарий»

  • 306 186
    ioann 9 мая 2018 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Я не смотрел.
    Лично мне неприятно, когда про Победу всякая сволочь говорит: “наша”, “общая” и т.д. и т.п. Победу в Великой Отечественной и Второй Мировой Войне одержали совсем другие люди, жившие в стране, которой уже нет, к сожалению.
    Она, Победа, вовсе не “наша”. Потому что эти вот самые “мы” просрали все атрибуты этой победы. Просрали страну, территории, идеологию, культуру, память и всё остальное.
    Спасибо за Победу, предки. Но мы всё просрали.
    Хотелось бы попросить за это прощение, ведь и я сам отчасти виноват… Но уже не у кого.
    И точка.

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