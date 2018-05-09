Парад Победы 2018

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Я не смотрел.
Лично мне неприятно, когда про Победу всякая сволочь говорит: “наша”, “общая” и т.д. и т.п. Победу в Великой Отечественной и Второй Мировой Войне одержали совсем другие люди, жившие в стране, которой уже нет, к сожалению.
Она, Победа, вовсе не “наша”. Потому что эти вот самые “мы” просрали все атрибуты этой победы. Просрали страну, территории, идеологию, культуру, память и всё остальное.
Спасибо за Победу, предки. Но мы всё просрали.
Хотелось бы попросить за это прощение, ведь и я сам отчасти виноват… Но уже не у кого.
И точка.