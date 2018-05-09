Неважно кого назначат в правительство, гораздо важнее, когда закончится двоевластие и уйдут американские прихвостни

Удивляет двуличие власти, на рубль производится санкционная атака США, а ведомство Эльвиры Набиуллиной многократно усиливает её, выводя огромные средства из российской экономики и скупая зелёные американские фантики в огромных количествах.

Укрепляя тем самым доллар и роняя рубль. Вследствие данной диверсии против российской валюты пострадают многие предприниматели, их семьи разорятся, а дети останутся голодными. В Китае за гораздо меньшие проступки одевают на голову мешок и пускают в расход.

Очевидно именно поэтому они на первом месте в мировой табели о рангах, а мы на пятом. И стремительно катимся вниз. Под безудержные завывания продажных либералов о таргетировании инфляции и повышении пенсионного возраста. У нас вполне себе сформировалось и давно функционирует теневое правительство, возглавляемое главой ЦСР Алексеем Леонидовичем Кудриным. И Медведев, который является премьером лишь формально, провёл с ним встречу с просьбой пролоббировать своё переназначение.

Экономика в России, это Терра Инкогнита, закрытая от посторонних глаз.

Обратите внимание на различные политические ток-шоу, которые заполонили российские телеэкраны. Ни на одном из них не обсуждаются экономические проблемы, поскольку либералы бегут от гласности и публичности, как чёрт от ладана. И почему бы не организовать допустим у Соловьёва публичную дискуссию между Глазьевым и Кудриным. Ответ прост и очевиден: на следующий день люди возьмутся за руки и пойдут закрывать ЦСР (центр стратегических разработок).Как филиал МВФ на территории России. Всего и делов то… Вот и прошла инаугурация и теперь мы узнаем, допустят ли представителей большинства во власть. Чего либерально-предательская прослойка делать категорически не желает. Но замена одних говорящих голов на других ничего не даст. Я считаю, что свидетельством серьёзности намерений Путина, станет замена руководства ЦБ. Который играет ключевую роль в торможении развития российской экономики. Чтобы страна начала развиваться, необходимо убирать либералов из власти.

И обязательно задействовать в проведении реформ Глазьева, Катасонова, а также зампреда ЦБ Торшина, единственного из всего предательского руководства Центробанка, против которого американцы ввели персональные санкции.

Источник: apral.ru