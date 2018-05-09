Неважно кого назначат в правительство, гораздо важнее, когда закончится двоевластие и уйдут американские прихвостни
Удивляет двуличие власти, на рубль производится санкционная атака США, а ведомство Эльвиры Набиуллиной многократно усиливает её, выводя огромные средства из российской экономики и скупая зелёные американские фантики в огромных количествах.
Укрепляя тем самым доллар и роняя рубль. Вследствие данной диверсии против российской валюты пострадают многие предприниматели, их семьи разорятся, а дети останутся голодными. В Китае за гораздо меньшие проступки одевают на голову мешок и пускают в расход.
Очевидно именно поэтому они на первом месте в мировой табели о рангах, а мы на пятом. И стремительно катимся вниз. Под безудержные завывания продажных либералов о таргетировании инфляции и повышении пенсионного возраста. У нас вполне себе сформировалось и давно функционирует теневое правительство, возглавляемое главой ЦСР Алексеем Леонидовичем Кудриным. И Медведев, который является премьером лишь формально, провёл с ним встречу с просьбой пролоббировать своё переназначение.
Экономика в России, это Терра Инкогнита, закрытая от посторонних глаз.
Обратите внимание на различные политические ток-шоу, которые заполонили российские телеэкраны. Ни на одном из них не обсуждаются экономические проблемы, поскольку либералы бегут от гласности и публичности, как чёрт от ладана. И почему бы не организовать допустим у Соловьёва публичную дискуссию между Глазьевым и Кудриным. Ответ прост и очевиден: на следующий день люди возьмутся за руки и пойдут закрывать ЦСР (центр стратегических разработок).Как филиал МВФ на территории России. Всего и делов то… Вот и прошла инаугурация и теперь мы узнаем, допустят ли представителей большинства во власть. Чего либерально-предательская прослойка делать категорически не желает. Но замена одних говорящих голов на других ничего не даст. Я считаю, что свидетельством серьёзности намерений Путина, станет замена руководства ЦБ. Который играет ключевую роль в торможении развития российской экономики. Чтобы страна начала развиваться, необходимо убирать либералов из власти.
И обязательно задействовать в проведении реформ Глазьева, Катасонова, а также зампреда ЦБ Торшина, единственного из всего предательского руководства Центробанка, против которого американцы ввели персональные санкции.
Источник: apral.ru
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В период с 1817 по 90е таких ка Набиулина расстреливали!
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Погодте! Не гоните лошадей!
Каких прихвостней? Американских?
У нас, в нашей нерасшатываемой лодке прихвостне нет. У нас есть слаженная, хорошо работающая команда.
Раньше я думал иначе, но теперь, прочитав первый указ онагурированного Путина, думаю правильно. У нас стабильно, это раз. У нас есть то, чего веками пытались отнять иностранцы – Владимир – два; у нас скрепы – три; у нас ВПК – четыре: у нас есть “диванные войска за Пу и СМИ-патриоты – пять.
Никаких американских! Тут все наши, доморощенные, свои. И мы не постоим! Мы как были, так и встать! Семером родился, так и пригодился! Абырвалг! А-а-а быр!
Многие читали Булгакова. И только теперь этим людям открылся и был понят ( не всеми ) образ Шарикова. Этот образ отнюдь не советский. Этот образ из современной нам действительности. Именно Шариковы всё поделили. И присвоили.
И американцы тут совершенно ни при чём.
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А меня беспокоит больше всего безнаказанность и не только элитариев, но и обыкновенных руководителей по типу руководства нашего предприятия. Ситуация в том, что у нас остановлена добывающая горная выработка. Очень сложные геологические условия и добыча угля в данный момент остановлена, а всё оборудование начали демонтировать. Фактически нас лишили работы, а большую часть горношахтного оборудования прийдётся оставить в выработке. А ведь это миллионы рублей, само же предприятие частное, т.е рыночная экономика в действии. Вот только действует она странно, в том, что выработку пришлось закрыть обвинили нас, обыкновенных рабочих, а они до сих пор руководят и им не чего. Да за такие выкрутасы раньше , как минимум снимали с работы, а, как максимум сажали в тюрьму. Но наши нувориши видимо считают по другому и самое главное не каются. Мало того, что зарплата у нас не большая, так нами ещё и руководят бездари и им не чего за такие ошибки не будет, лично я уже такую картину наблюдаю в течении 4 лет. А ведь это не первая выработка которую бросают с оборудованием. Видать хорошие времена настали, можно творить беспредел и тебе не чего за это не будет (к простым людям это не относится). Так вот и ЦБ ведёт свою политику и ему за это не чего не будет, такую картину мы наблюдаем с вами очень давно. Интересно другое, кончится такой беспредел или нет, вот в чём вопрос…
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Беспредел не кончится.
Надеюсь, что я ответил на Ваш вопрос.