Миметизм: свой среди чужих, чужой среди своих

Что дает умение маскироваться? Если отвечать на этот вопрос с точки зрения человека, то тут все зависит от ситуации. То ли он — частный детектив, то ли оперативный сотрудник в процессе выслеживания криминального элемента, то ли снайпер. Или просто хочет слиться с окружающей средой, чтобы никто не мешал, и понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. А если — с точки зрения самих животных? Тут варианта только два: либо в зверюшке говорит желание выжить, либо тоже желание, но поужинать. В этом представителям фауны помогает миметизм.

Сравните два определения:

Мимикрия — чрезвычайное внешнее сходство между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам.

Миметизм — внешнее сходство многих незащищенных организмов с другими, обладающими различными защитными средствами, с неживыми и несъедобными предметами (древесный сучок, камень) окружающей среды.

Если первый случай — более глобальный, то второй — “узкоспециализированный”. Грубо говоря, если букашка осознает, что вокруг нее — злобный мир, в котором каждый первый норовит приготовить из нее сытный (относительно) ужин, и понимает, что физически она ему ничего противопоставить не может, то она “идет на поклон” к матушке-природе, дабы та наградила ее хотя бы соответствующей внешностью. И потомки мудрой букашки будут весьма и весьма напоминать своих более агрессивных и невкусных соседей, так что их шанс на выживание значительно возрастет. Предлагаю рассмотреть несколько примеров.

Порхать, как бабочка, жужжать, как пчела оса

В Европе, включая изрядную часть России, весьма распространена интересная бабочка — стеклянница, количество видов которой далеко перевалило за тысячу. В большинстве своем стеклянницы — небольшие насекомыши, размах крыльев которых очень редко достигает 5 см. Пухлое полосатое тельце, узкие, почти прозрачные крылышки и длинные лапки со “шпорами” создают довольно агрессивное впечатление — больше всего внешний вид стеклянницы средних размеров напоминает … осу! А на деле — абсолютно безобидное существо, мухи не обидит. Не осилит просто. Но пожужжать может — согласитесь, тут и человек испугается, потому что умение жужжать почти по-пчелиному, которое бабочкам как-то не свойственно, да в совокупности с осиной внешностью, кого угодно может ввести в заблуждение. Не полезешь же ее рассматривать — а ну как исследователь близорукостью страдает, а очки дома забыл? Если окажется, что это вовсе не бабочка, а полноценная оса, слишком поздно будет отстраняться. Особенно с моими “минус семь” на оба глаза. Так что живет себе безобидное творение, и в ус не дует — никто на ее безопасность покушаться не собирается.

Еще одно милейшее создание и до бабочки дорасти не успело, а уже выработало собственную стратегию поведения, при которой у его естественных врагов резко пропадает аппетит. Знакомьтесь: гусеничка винного бражника. Не кусается, кислотой не плюется. Природа наградила ее уникальной окраской, благодаря которой червячок за долю секунды превращается в миниатюрное чудовище. Дело в том, что когда гусеница чувствует опасность, то она резко втягивает голову, и тогда светлые пятна на боках червячка буквально превращаются в глаза. Уж не знаю, что в этом ритуале отпугивает птиц — то ли резкое движение, то ли вперившийся в птичий мозг взгляд, как у пресловутого кота из “Шрека”, да только, как показали опыты, он вполне срабатывает. На войне все средства хороши — оказывается, безобидная гусеница тоже может постоять за себя.

Подражание вонючке

В Центральной и Южной Америке мирно живут около 200 видов геликонидов — довольно крупных бабочек с размахом крыльев до 10 см. Природа щедро наградила геликонидов яркой расцветкой: на черном фоне резко выделяются желтые, красные и оранжевые узоры.

О своей защите бабочки заботятся еще с “гусеничных” времен: на этом этапе они питаются листьями пассифлоры, и, среди прочего, усиленно поглощают гликозиды, из которых в процессе переваривания образуются цианиды. Так что окраска бабочек — вовсе не дань моде, а натуральное предупреждение о предстоящем несварении желудка у того, кто решит такой бабочкой отужинать. Да и запах оставляет желать лучшего, так что геликониды живут абсолютно спокойно, продолжая свой веселый полет.

Но другим бабочкам повезло меньше, — они-то пахнут более съедобно. Как быть? Вспоминается фраза из “Особенностей национальной охоты”: “Жить захочешь — и не так раскорячишься”. Миметизм приходит на помощь — безобидные, вкусные бабочки-соседи переняли окраску у геликонидов. И не только ее: некоторые “привычки” этого вида, например, ночевка одной большой группой и практически одновременный утренний полет вслед за первой взлетевшей товаркой, тоже были позаимствованы “съедобными” соседями.

Когда-то у меня была дивная детская энциклопедия с красочными иллюстрациями и краткими описаниями множества животных. Среди прочей информации, отложившейся в памяти, остался вот такой стишок:

Красный и черный — друг непритворный,

Желтый и красный — смертельно опасный.

Конечно, это не единственный, и далеко не самый точный способ распознать истину, но двустишие относится к паре удивительно похожих друг на друга змей. Только, как водится, одна из них смертельно ядовитая (если не оказать помощь, то человек умрет в течение 20-24 часов), а вторая только напугать может. Речь о коралловом аспиде и поперечнополосатой королевской змее. В окраске обоих гадов присутствуют три цвета: красный, черный и желтый. Они чередуются по всему телу змей, только вот порядок разный. У королевской змеи полоски располагаются так: красный, черный, желтый, черный, красный, у аспида — красный, черный, желтый, черный, желтый, черный, красный. Внимательно рассматривать это можно в безопасных условиях, а при встрече с кем-то из этой парочки в реальной жизни я бы рекомендовала делать ноги, и потом уже разбираться, кто там был.

Птицеящер? Змеептиц?

Все знают, что кукушка не вьет гнезда, а яйца откладывает в чужое. Однако за этим утверждением у любознательного человека последует вопрос: если она подкидывает свое яйцо в чужой домик, значит, там уже есть кладка. Также известно, что птичка-мама ни за какие коврижки не оставит яйца без своего тепла, и не улетит по делам. Значит, кто-то из родителей постоянно находится в гнезде. Закономерно: как кукушка выбирает нужный момент? Ведь для такой аферы недостаточно просто подвинуть родителей в сторону, надо, чтобы они отсутствовали. Несмотря на то, что в гнезде “жертвы” кукушка проведет не более 10-16 секунд, ей нужно успеть не только снести свое, но и забрать одно чужое яйцо, то бишь — заменить родное на подкидыша. Есть занятная теория, согласно которой кукушка прекрасно имитирует ястреба-тетеревятника, пародируя его манеру полета, и, по всей видимости, какие-то характерные звуки, тем самым спугивая пару родителей. Пока те разберутся, что к чему — дело уже будет сделано.

Примерно так же действует дымчатый коршун, правда, совершенно в других целях. Этот пернатый хищник очень похож на чайку, что позволяет ему на какое-то время смешаться со стаей любительниц рыбы и поймать свою добычу.

Птицы любого вида очень часто оказываются в стрессовых ситуациях, но справляются с ними совершенно по разному. Очень интересный метод для себя выбрала вертишейка — небольшая птичка семейства дятловых. Если ее напугать, она не будет пытаться улететь, отнюдь: вертишейка растопырит всё, что только можно, включая крылья, хвост и глаза, взъерошит перья на затылке и понесется на обидчика, вращая шеей, глазами и попутно шипя и булькая. Не страшно? А теперь представьте, что вы руку в пустое дупло сунули, а там — ЭТО. Благодаря такой модели поведения пернатая хитрюга создает у противника полнейшую иллюзию того, что в дупле вовсе не птица, а, как минимум, кобра королевских кровей.

Природа мудра. Примеров мимикрии можно привести великое множество: зебры и тигры, питоны, множество видов птиц (те же совы — пока глаза не откроет, черта с два удастся заметить эту красотку на стволе дерева), про насекомых вообще молчу — вспомнить хотя бы палочника. Веточка — она и в Африке веточка. Другое дело, что человек старается перенять эти навыки, и применяет их по делу и без оного. Уже упоминала об этом в одной из статей, и напомню снова, на этот раз с уточнением: не всегда в лесу нужна камуфлированная одежда. Касается и охотников, и грибников-ягодников. Особенно последних! Грибы от вас точно не разбегутся, а вот в случае непредвиденной ситуации отыскать такого приверженца мимикрии будет весьма проблематично.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru