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Кричать про прививочный геноцид русского народа бесполезно. Это плановое мероприятие Минздрава!

03:36. 9 мая 2018 Просмотров - 186 Один комментарий Опубликовал:

Мне прислали на днях видеозапись с откровением Михаила Сватковского, кандидата медицинских наук, врача-ортопеда, флеболога и педиатра, который по личной инициативе провел собственное исследование здоровья школьников (при поддержке департамента образования Ленинградской области). 

Его результаты кого-то повергли в шок, но для меня лично они оказались ожидаемы. Михаил Сватковский просто ещё раз подтвердил известный факт — война против России не закончилась в 1945 году, она перешла в новую фазу и ведётся сегодня самыми разными путями. Наш народ, детей наших (будущих потенциальных защитников Отечества!) враги рода человеческого убивают и калечат до сих пор, в том числе через вакцинацию (прививки)!

Об этом в своё время говорил даже Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач Российской Федерации, руководитель Роспотребнадзора с 25 октября 1996 года по 23 октября 2013 года. 

          

Вот его слова, произнесённые на камеру государственного телеканала "ТВЦ" в 2013 году:

"Путём подкупа и всяких неблаговидных действий, пользуясь либеральностью и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимается испытанием на наших детях вакцин! Один из примеров – вакцина рака шейки матки. Есть несколько вакцин. Они ещё не имеют полной легализации даже в странах производителях, но мы прививаем по указанию Минздрава! 
 
Они пользуются несовершенством нашего законодательства – у нас нет жёсткого закона прививать только своими вакцинами. Мы превращаемся в страну третьего мира, на людях которой проводятся испытания. Проблема в том, что мы держимся на последнем издыхании – мы ничего не вкладываем в наш иммунобиологический потенциал! Против нас готовят целенаправленные биологические атаки! А с другой стороны нас вынуждают свернуть своё иммунобиологическое производство, поставить в зависимость от иностранных поставок! И всё, мы беззащитны! Не нужно делать атомные бомбы, атомные подводные лодки! Нужно просто спокойно целенаправленно проводить ту работу, которую мы сейчас наблюдаем..." (С) Геннадий Онищенко, бывший главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Видео с выступлением Г.Онищенко здесь: https://youtu.be/HKeKjJtaPzc

И вот сейчас, в 2018 году, говорит тоже самое другой врач, кандидат медицинских наук М.Сватковский:

Получается как в той притче про нож. Он может быть использован исключительно в мирных целях — для резки хлеба, например, а может быть использован для убийства людей. Всё зависит от того, с какими мыслями и намерениями человек берётся за нож!

С прививками (вакцинами) всё аналогично. Вводить в человека через шприц прививочный материал можно во благо, а можно во зло! Россия закупает прививочный материал за большие деньги на Западе, миллионы людей при этом верят, как веруют в Бога, что фармакологические кампании Запада уж не будут обманывать нас в таком святом деле — здоровье детей наших как-никак им доверено... 

А в последние годы выясняется, что Запад, элита Запада и руководители стран Евросоюза, США и Великобритании никаких симпатий к народу России не питают! Хуже того, они нас всё более откровенно ненавидят! Есть тому доказательства! В Германии, например, тамошняя "элита" всячески пытается привить простым немцам ненависть к русским, о чём на камеру откровенно рассказал один гражданин Германии. А наши идиоты-чиновники, ответственные за государственную безопасность и за здоровье народа, видя это (!), заказывали у них на протяжении четверти века (и до сих пор заказывают!) прививочные материалы для наших детей, содержащие в себе токсичные соединения тяжёлых металлов!!! 

Или это не идиотизм наших чиновников, а целенаправленное и продуманное вредительство чиновников от Минздрава?!  

Со своей стороны я хочу выступить в роли свидетеля. Менее месяца назад мне довелось фотографировать учащихся четвёртого класса обычной Мурманской средней школы для изготовления памятных альбомов. Я сфотографировал 28 учеников, через несколько дней обработал фотографии (как их положено обрабатывать) для улучшения их качества и показал родителям детей, на предмет — всё ли устраивает или что-то не устраивает? Каково же было моё удивление, когда сразу трое родителей попросили меня убрать на фотографиях их детей "тёмные подглазники"! 

В моей практике фотографа такого ещё не было, чтобы родители обращались с такими просьбами! И детей с такими явными проблемами внутренних органов я прежде тоже не видел! 

Вот тому наглядные примеры. Это глаза здоровых детей?! А ведь им только 11 лет! Их никто не бил и не истязал! Это просто свидетельство их нездоровья!

Ладно я, простой смертный, кричу, что наше российское Министерство здравоохранения потакает прививочному геноциду. Ну кто я такой? Меня можно и не слушать. Но когда врачи, кандидаты и доктора наук об этом кричат уже не один год, а в ответ гробовая тишина, мол так и надо..., это что? 

Вот я и делаю вывод, что прививочный геноцид — это плановое мероприятие нашего Минздрава.  

Приложение: "Это обязан знать каждый славянин!"

9 мая 2018 г. Мурманск. Антон Благин

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