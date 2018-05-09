Федеральные СМИ включились в кампанию по травле материнства

О том, что в интернете уже несколько лет идет беспрецедентная кампания-травля под общим лозунгом «Я же мать!», направленная на высмеивание материнства и матерей, известно всем мало-мальски активным пользователям сети. Десятки сообществ с аналогичными названиями в разных вариациях (параллельно идет атака на глав семейств под слоганом «Я же отец!») изготавливают и распространяют агрессивный контент, открыто разжигающий ненависть по отношению к матерям, многодетным родителям, институту семьи. Теперь же этот западный тренд, ранее бывший в чести только у «продвинутой» либеральной молодежи, становится мейнстримом и активно раскручивается на ведущих российских телеканалах.

Мем «Яжемать» как инструмент расчеловечивания

Канал «Россия 24», очевидно, решил не отставать от «чайлдфри»-сообществ, использующих любые средства (посты, фотографии, видеоролики и т.д.), чтобы переформатировать сознание людей и изменить образ женщины как «матери-героини» на хамоватую «свиноматку» или «овуляшку». А радость материнства, соответственно, показать исключительно как доставляющее кучу дискомфорта себе и окружающим бремя, которого лучше избегать, дабы «не плодить новых личинок» (так в этих пабликах называют эмбрионов и годовалых детей). И вот в конце апреля рейтинговое ток-шоу Андрея Малахова вышло под названием «Почему оголтелые мамочки раздражают общество?». Название у программы говорящее, сразу же настраивающее зрителя на соответствующий лад.

За мнение «общества» на федеральном канале с широким охватом аудитории, по сути, была выдана позиция вчерашних интернет-маргиналов: администраторов и наиболее активных участников мракобесных сообществ в соцсетях и русофобов вроде Божены Рынски, называющей кормящих матерей «пролактиновыми свиноматками». Именно эти ее слова телеведущий с пониженной социальной ответственностью, о чьей нетрадиционной ориентации давно говорят в журналистских кругах, гордо озвучил на всю страну. Вслед за этим целая свора журналистов, «продвинутых» дизайнеров и накачанных силиконом топ-моделей начали наперебой называть кормление ребенка грудью в общественных местах «мерзким эксгибиционизмом» и «самопиаром», продолжая нагнетать антиродительскую истерию.

Затем показали несколько типичных для проабортных пабликов видеороликов: с женщиной, нарушающей ПДД (проезд по газону) и аргументирующей это наличием у нее больного маленького ребенка; с большой семьей в самолете, попросившей летевших впереди пассажиров не откидывать назад спинки кресел из-за люльки с ребенком. Ничего криминального в этих видео нет, снова используется стандартная подмена понятий: невоспитанные, хамоватые личности могут встречаться с одинаковой частотой как среди людей семейных, так и среди бездетных (среди бездетных все-таки чаще). А у авторов роликов главная цель — облить грязью материнство и детство и перейти к выводу типа «лучше бы эти личинки не рождались на свет».

Организаторы программы Малахова пошли еще дальше и пригласили в студию администратора сообщества «Яжемать» в одной из социальных сетей (более 1,6 миллиона подписчиков — и таких групп, разжигающих ненависть, только «Вконтакте» десятки), который начал вещать о том, что «никто же не обязан уступать матери с ребенком место в очереди» и вообще, дескать, материнство не должно давать женщине особых привилегий. Это стандартная позиция адептов «чайлдфри» или «прочойс» (сторонников абортов), а также феминисток всех мастей, целенаправленно твердящих о несовместимости личностного развития, карьерного и профессионального роста человека (особенно, женщины) с заведением семьи и ребенка.

Таким образом в обществе потребления насаждается зашкаливающий гедонизм и эгоизм, мода на «комфортную жизнь» ради себя любимого, т.е. без детей, что идеально сочетается с неомальтузианскими проектами глобалистов по контролю рождаемости. И ровно об этом же, кстати, все новейшие «обучающие пособия» для самых маленьких от ООН и ЮНЕСКО.

Вывод, который сделал ведущий ток-шоу вместе с последним спикером — женщиной, давно проживающей на Западе, вроде как мягкий, нейтральный, но его посыл совершенно однозначный: если уж вам так хочется, будьте матерями, но при этом особо «не высовывайтесь» — помните, что ничего выдающегося в вашем материнстве нет. А значит, не ожидайте какого-то высокого статуса, благодарности или признания от общества и государства. И главное — не будьте «оголтелыми» в своем материнстве, не смейте требовать от других особого отношения или хотя бы послаблений и сами относитесь к этому как к обычной биологической функции.

Заметим, что еще в прошлом году Православный правозащитный аналитический центр рассказывал про деструктивную антисоциальную пропаганду от лица популярного интернет-издания LIFE, уже несколько лет штампующего антиродительские материалы и новости со ссылкой на упомянутые паблики с историями (зачастую фейковыми) о «тупых мамашах», якобы мешающих окружающим со своими «надоедливыми» чадами. Этот же тренд продвигает известный развлекательный интернет-ресурс Pikabu, также известный крайне негативным отношением к Русской Православной Церкви и христианству в целом.

Интересно, что транслируемый в федеральных СМИ подход совершенно не сочетается с недавними шагами Президента: учреждением ежемесячных выплат за каждого ребенка для малоимущих семей с 1 января 2018 года, продлением материнского капитала, а также с заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о разработке отдельного законопроекта о поддержке многодетных семей. Демографическая ситуация и, особенно, темпы прироста коренного населения в России (между прочим, самой большой страны мира с площадью 17 млн. кв. километров) на сегодня таковы, что впору ставить вопрос о нашем дальнейшем выживании и самосохранении, а никак не заниматься популяционным контролем и т.н. «планированием семьи». Социальная поддержка, прежде всего, традиционной российской семьи со стороны государства должна быть всесторонней — здесь не место полумерам, популизму или спекулятивному подходу к проблеме. О базовых мерах, которые могли бы сформировать Стратегию демографической безопасности, рассказывалось на Съезде родителей России в марте нынешнего года.

В этом контексте совершенно понятно, в чьих интересах в интернет- и медиа-пространстве развернута безжалостная травля института семьи и материнства. Больше всего опасений здесь вызывает духовный аспект войны, неприкрытое сеяние в подрастающем поколении ненависти к самому продолжению человеческого рода. Мизантропия к «тугосерям» и «овуляшкам» это не что иное, как одна из финальных стадий расчеловечивания, за которой неминуемо последуют вырождение и конец цивилизации. Радует лишь тот факт, что культурный код русского народа включает мощный иммунитет против этой заразы, а значит, наша страна будет сопротивляться до последнего.

Источник: РИА Катюша

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