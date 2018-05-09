Федеральные СМИ включились в кампанию по травле материнства
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О том, что в интернете уже несколько лет идет беспрецедентная кампания-травля под общим лозунгом «Я же мать!», направленная на высмеивание материнства и матерей, известно всем мало-мальски активным пользователям сети. Десятки сообществ с аналогичными названиями в разных вариациях (параллельно идет атака на глав семейств под слоганом «Я же отец!») изготавливают и распространяют агрессивный контент, открыто разжигающий ненависть по отношению к матерям, многодетным родителям, институту семьи. Теперь же этот западный тренд, ранее бывший в чести только у «продвинутой» либеральной молодежи, становится мейнстримом и активно раскручивается на ведущих российских телеканалах.
Мем «Яжемать» как инструмент расчеловечивания
Канал «Россия 24», очевидно, решил не отставать от «чайлдфри»-сообществ, использующих любые средства (посты, фотографии, видеоролики и т.д.), чтобы переформатировать сознание людей и изменить образ женщины как «матери-героини» на хамоватую «свиноматку» или «овуляшку». А радость материнства, соответственно, показать исключительно как доставляющее кучу дискомфорта себе и окружающим бремя, которого лучше избегать, дабы «не плодить новых личинок» (так в этих пабликах называют эмбрионов и годовалых детей). И вот в конце апреля рейтинговое ток-шоу Андрея Малахова вышло под названием «Почему оголтелые мамочки раздражают общество?». Название у программы говорящее, сразу же настраивающее зрителя на соответствующий лад.
За мнение «общества» на федеральном канале с широким охватом аудитории, по сути, была выдана позиция вчерашних интернет-маргиналов: администраторов и наиболее активных участников мракобесных сообществ в соцсетях и русофобов вроде Божены Рынски, называющей кормящих матерей «пролактиновыми свиноматками». Именно эти ее слова телеведущий с пониженной социальной ответственностью, о чьей нетрадиционной ориентации давно говорят в журналистских кругах, гордо озвучил на всю страну. Вслед за этим целая свора журналистов, «продвинутых» дизайнеров и накачанных силиконом топ-моделей начали наперебой называть кормление ребенка грудью в общественных местах «мерзким эксгибиционизмом» и «самопиаром», продолжая нагнетать антиродительскую истерию.
Затем показали несколько типичных для проабортных пабликов видеороликов: с женщиной, нарушающей ПДД (проезд по газону) и аргументирующей это наличием у нее больного маленького ребенка; с большой семьей в самолете, попросившей летевших впереди пассажиров не откидывать назад спинки кресел из-за люльки с ребенком. Ничего криминального в этих видео нет, снова используется стандартная подмена понятий: невоспитанные, хамоватые личности могут встречаться с одинаковой частотой как среди людей семейных, так и среди бездетных (среди бездетных все-таки чаще). А у авторов роликов главная цель — облить грязью материнство и детство и перейти к выводу типа «лучше бы эти личинки не рождались на свет».
Организаторы программы Малахова пошли еще дальше и пригласили в студию администратора сообщества «Яжемать» в одной из социальных сетей (более 1,6 миллиона подписчиков — и таких групп, разжигающих ненависть, только «Вконтакте» десятки), который начал вещать о том, что «никто же не обязан уступать матери с ребенком место в очереди» и вообще, дескать, материнство не должно давать женщине особых привилегий. Это стандартная позиция адептов «чайлдфри» или «прочойс» (сторонников абортов), а также феминисток всех мастей, целенаправленно твердящих о несовместимости личностного развития, карьерного и профессионального роста человека (особенно, женщины) с заведением семьи и ребенка.
Таким образом в обществе потребления насаждается зашкаливающий гедонизм и эгоизм, мода на «комфортную жизнь» ради себя любимого, т.е. без детей, что идеально сочетается с неомальтузианскими проектами глобалистов по контролю рождаемости. И ровно об этом же, кстати, все новейшие «обучающие пособия» для самых маленьких от ООН и ЮНЕСКО.
Вывод, который сделал ведущий ток-шоу вместе с последним спикером — женщиной, давно проживающей на Западе, вроде как мягкий, нейтральный, но его посыл совершенно однозначный: если уж вам так хочется, будьте матерями, но при этом особо «не высовывайтесь» — помните, что ничего выдающегося в вашем материнстве нет. А значит, не ожидайте какого-то высокого статуса, благодарности или признания от общества и государства. И главное — не будьте «оголтелыми» в своем материнстве, не смейте требовать от других особого отношения или хотя бы послаблений и сами относитесь к этому как к обычной биологической функции.
Заметим, что еще в прошлом году Православный правозащитный аналитический центр рассказывал про деструктивную антисоциальную пропаганду от лица популярного интернет-издания LIFE, уже несколько лет штампующего антиродительские материалы и новости со ссылкой на упомянутые паблики с историями (зачастую фейковыми) о «тупых мамашах», якобы мешающих окружающим со своими «надоедливыми» чадами. Этот же тренд продвигает известный развлекательный интернет-ресурс Pikabu, также известный крайне негативным отношением к Русской Православной Церкви и христианству в целом.
Интересно, что транслируемый в федеральных СМИ подход совершенно не сочетается с недавними шагами Президента: учреждением ежемесячных выплат за каждого ребенка для малоимущих семей с 1 января 2018 года, продлением материнского капитала, а также с заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о разработке отдельного законопроекта о поддержке многодетных семей. Демографическая ситуация и, особенно, темпы прироста коренного населения в России (между прочим, самой большой страны мира с площадью 17 млн. кв. километров) на сегодня таковы, что впору ставить вопрос о нашем дальнейшем выживании и самосохранении, а никак не заниматься популяционным контролем и т.н. «планированием семьи». Социальная поддержка, прежде всего, традиционной российской семьи со стороны государства должна быть всесторонней — здесь не место полумерам, популизму или спекулятивному подходу к проблеме. О базовых мерах, которые могли бы сформировать Стратегию демографической безопасности, рассказывалось на Съезде родителей России в марте нынешнего года.
В этом контексте совершенно понятно, в чьих интересах в интернет- и медиа-пространстве развернута безжалостная травля института семьи и материнства. Больше всего опасений здесь вызывает духовный аспект войны, неприкрытое сеяние в подрастающем поколении ненависти к самому продолжению человеческого рода. Мизантропия к «тугосерям» и «овуляшкам» это не что иное, как одна из финальных стадий расчеловечивания, за которой неминуемо последуют вырождение и конец цивилизации. Радует лишь тот факт, что культурный код русского народа включает мощный иммунитет против этой заразы, а значит, наша страна будет сопротивляться до последнего.
Источник: РИА Катюша
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На телевидении уже нечего обсудить, но это зеркало общества. В ГД так же обсуждают всякую хрень не имеющую никакого влияния на жизнь общества, но по настоящему злободневные вопросы не обсуждаются. Такое впечатление что вся это суета вокруг мелочей намеренно уводит от более важного.