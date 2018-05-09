День Победы!

С праздником товарищи! С Днем Победы!

Сегодня как обычно страна отмечает свой самый главный праздник, который несмотря на все атаки извне и изнутри, остается самым главным объединяющим праздником нашего народа.По мере усиления попыток либо полностью его вымарать из истории, либо подменить его содержание, сильнее понимаешь не только его всемирно-историческое значение, но и его актуальность.Попытки пересмотра итогов второй мировой войны неуклонно усиливаются, поэтому значения Дня Победы будет не затухать в народной памяти, а наоборот, лишь возрастать, так как люди понимают, что у них пытаются отобрать часть их истории и памяти о свершении великих предков.Само собой, Победа не отделима от личности Сталина, под руководством которого она была одержана и под руководстом которого страна пришла к Дню Победы. У нас его продолжают стыдливо стесняться, но историческая роль Сталина в этом празднике неоспорима и не может быть вымарана из истории.Тезис, чем дальше от Сталина, тем блжие к Гитлеру, нашел свое прекрасное воплощение в современной ситуации в ряде бывших республик СССР, где борьба с советским прошлым и наследием Сталина логично привела к героизации нацистских пособников и эсэсовцев.У нас такие попытки тоже предпринимаются, но думается они не пройдут, именно потому, что люди в массе своей помнят о реальном значении сегодняшнего дня и о том, как и под чьим руководством этот день стал возможен.Поэтому сегодня, вспоминая своих предков, которые пройдут по улицам в "Бессмертном полку", вспомните и о тех, под чьим руководством они шли в бой, стояли у станков и вели борьбу в тылу врага. Не только Сталина, но и маршалов Победы, членов Политбюро, генералов и адмиралов, которые сделали свою работу лучше, чем военно-политические руководители наших врагов.Ниже, обновляемый список военных парадов посвященных нашему главному празднику.Онлайн-трансляция военного парада в Москве. Начало в 10-00.Донецк. Онлайн-трансляция.Симферополь. Онлайн-трансляция.Ленинград. Онлайн-трансляция.ВладивостокХабаровскБелогорск.Иркутск.Новосибирск.Красноярск.Томск.Ижевск.Екатеринбург.

Источник: colonelcassad.livejournal.com