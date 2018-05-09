Бессмертный полк 2018
13:08. 9 мая 2018 Просмотров - 446 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Томске колонну "Бессмертного полка" открывали товарищ Сталин и маршалы Победы.
Вот это правильно.
Стоит напомнить, что в апреле поступали жалобы https://colonelcassad.livejournal.com/4157366.html, что кое-где пытаются портреты товарища Сталина исключить из мероприятий.
В целом, товарищ Сталин был вполне себе присутствовал. Жалоб на запреты в этом году пока не поступало.
Фото-отчет о параде в Томске https://news.vtomske.ru/news/153696-pobednyi-mai-kak-v-tomske-proshel-torjestvennyi-parad
Фото-отчет о шествии Бессмертного полка в Париже https://nikolai-endegor.livejournal.com/178858.html
Как Бессмертный полк прошел в Минске https://news.tut.by/society/591964.html?crnd=82932
Ну а в целом, акция продолжает радовать массовостью и всенародностью.
Тамбов
Арсеньево
Кишинев
София
Алма-Ата
Правильный лозунг.
Челябинск
Торонто
Пенза
Улан-Удэ
Калуга
Минск
В Минске также без товарища Сталина не обошлось
Нью-Йорк
Якутск
Симферополь
Екатеринбург
Бишкек. Во главе колонны прошел президент Киргизии.
Сургут
Джакарта
Уфалей
Одинцово
Париж
Варшава
Тула
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Пекин
Саратов
Владивосток
Ревякино
Стаханов
Анапа
Буэнос-Айрес
Вичуга
Керчь
Прага
Товарищ Сталин там тоже засветился.
Тюмень
Якутск
Ноябрьск
Ульяновск
Королев
Манчестер
Дубна
Уфа
Чикаго
Ташлык (Казахстан)
Новосибирск
Мельбурн
Элиста
Черкесск
Калининград
Мелитополь
Краснодар
Щекино
Кызыл
Киров
Батуми
Николаев
Киев. Несмотря на провокации украинских фашистов и поддерживающих их властей, тысчи киевлян не испугались и провели свой "Бессмертный полк".
Одесса.
Мурманск
Тирасполь.
Харьков
Омск
Лиссабон
Майкоп
Вашингтон
Курск
Подольск
Рим
Мадрид
Шуя
Сухой Лог
Иерусалим
Баку
Нуакшот (Мавритания)
Нижний Новгород
Брест
Душанбе
Владикавказ
Берлин
Руза
Тбилиси
Битола (Македония)
Ереван. В шествии принял участие президент Армении.
Ярцево
Макеевка
Хабаровск
Сиэтл
Богородицк
Смоленск
Сидней
Ташкент
Севастополь
У нас как обычно без Сталина не обошлось.
Ленинград
Сталинград
Кстати о названиях. Парады и "Бессмертные полки" прошли в Ленинграде и Сталинграде.
Латакия
Международная Космическая Станция
Станция "Новолазаревская". Антарктида. В организации акции участвовали как российские полярники, так и ученые из Индии.
Донецк
Московское метро.
Москва
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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