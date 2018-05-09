9 мая перед Советским Союзом капитулировала не только Германия, но и весь Запад
07:30. 9 мая 2018 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: brahman
Сталин заставил союзников по коалиции играть по нашим правилам
Строго говоря, СССР вполне мог бы праздновать День Победы над фашистской Германией 2 мая. Потому что к этому дню уже покончил с собой Гитлер, мы отклонили предложение сменившего его рейхсканцлера Геббельса о заключении сепаратного мира, после чего он также покончил с собой; был взят Рейхстаг; в 6 часов утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами перешел линию фронта и сдался в плен. Через час была подписана капитуляция берлинского гарнизона, и война как таковая была окончена. Потом были стратегическая Пражская операция и ликвидация тех или иных немногочисленных очагов сопротивления вермахта.
Таким образом, если считать окончанием войны падение Берлина и ликвидацию организованного сопротивления, это именно 2 мая. Если же считать окончанием войны окончание всех боевых действий, то они длились до конца мая; даже Пражская операция была начата советскими войсками 9 мая, после капитуляции Германии, и завершилась к 12 мая. То есть, в общем-то, возможно разное определение торжественной даты. Бывшие союзники СССР на Западе, как известно, празднуют окончание войны 8 мая, когда немецкое командование подписало капитуляцию перед ними без нашего участия. Мы могли бы праздновать 2 мая, когда разгром Германии был нами реально осуществлен.
Но мы празднуем День Победы 9 мая. И не только потому, что в этот день Кейтель переподписал Акт о безоговорочной капитуляции в нашем присутствии. Это была лишь форма. Подлинный смысл был глубже самой по себе капитуляции. В первую очередь значение имело то, что было показано и доказано: война будет окончена не тогда, когда Германия и кто-либо еще захочет ее прекратить, а лишь тогда, когда мы сочтем ее законченной.
У СССР были возможности заключить сепаратный мир с Германией уже в 1944 году, затем – весной 1945 года, 30 апреля, когда этот мир предложил ненадолго возглавивший страну Геббельс. Конечно, мы не заключили его потому, что приняли перед союзниками обязательство не заключать такой мир, но еще и потому, что демонстрировали немцам: «Вы разорвали мирный договор 1939 года. Вы вышли из доверия. С вами говорить не о чем. Никакой пощады».
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Источник: nashaplaneta.su
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Никто не задавался вопросом – почему Сталин назначил Днём Победы именно мая 9-е число?
Вернее, ночь с 8-го на 9-е мая?
Ведь именно в ночь с 8-го на 9-е, то есть сразу же, как по радио было сообщено, на какой день Сталин назначил День Победы, на улицы ликующим потоком выплеснулись все, кто мог бежать, идти, ползти, перекатываться, скакать на костылях и протезах.
За неоправданный расход боеприпасов, конечно же, ожидали неприятности, но салютовать начали все стволы, которые были не под складским замком.
Вся страна высветилась будто огнём давно ожидаемого Перунового цвета, он же Путеводная Звезда. Эйфория была такая, что, казалось бы, проснуться и возликовать должны были даже мёртвые. Герои седого прошлого, да павшие Герои Войны, прежде всего.
Ночи в мае уже достаточно короткие, ликовали, ясное дело, до рассвета. Качали орденоносцев, проводили взглядом Последнюю Звезду, встретили Солнце. Ни дать, ни взять Ивана Купала.
О последних днях Тысячелетнего Рейха даже во все те десятилетия, когда ветераны были ещё активной частью населения, написано и опубликовано множество статей и книг. И почему, собственно, Сталин со 2-го мая тянул целую неделю? Целую неделю!
Это ж сколько радости перекипело – а кому-то и не досталось вовсе (умерли от ран, несчастные случаи, мелкие боестолкновения и т.п.)!
Почему Верховный ждал больше недели?!
Ответ, как мне казалось прежде, можно было найти в море каждодневных событий мая 1945 года. Якобы можно обнаружить такое военное или политическое событие, которое бы именно 9-е число превращало в День Победы, праздник.
Но каждый день происходит множество событий – и так в любом месяце любого года. Были они и всю неделю перед 9-м мая. Но ничего особенного не происходило.
У Сталина относительно 9-го мая было некое не военное соображение, которое ускользнуло от взгляда многочисленных бездуховных авторов, пишущих о событиях мая 1945 года.
Сталин, как человек Девы, Волк, Личность, не мог не восстанавливать порушенное цивилизаторами – предвидя, какое спасительное благословение для России на многие десятилетия и, возможно, века принесёт русским возвращение древнего ритуала Дня Победы, который наши предки проводили именно в ночь с 8-го на 9-го мая, созерцая Последнюю Звезду и встречая Солнце, тень грядущего Дня вечности. Ведь соблюдение этого ритуала позволяет пройти инициацию теми, кто способен её пройти, на несколько лет раньше.
Среди работников массовых электронных СМИ в ходу такие понятия как «проходной» и «не проходной». «Не проходной» – это тот человек или тема, которую господин распорядился на экран или полосу не допускать. Ни при каких условиях. Ни за какие деньги.
СМИ предписано вколачивать ту дурилку, что практически все отдельные поступки Сталина, какой ни возьми – тема освоения Севера, Война, репрессии предателей Родины и т. п. – болезненные глупости маньяка. Иной взгляд, соответственно, – «не проходной».
Однако совокупность якобы глупостей Сталина даёт картину величественную.
Величественную и красивую. Достойную созерцания.
Любой поступок Сталина, рассматриваемый по отдельности, может показаться глупостью только для того, кому дурилку натянули на самые уши, и он от неё не может освободиться. Уловленным в ложную картину мира. Элементы этой дурилки цивилизаторы нам «втирают под кожу» далеко не первое столетие.
Вход в полноту верной картины мира, Камня, «охраняют» волк, олень, канака и сокол. Не охраняют, конечно, а, так скажем, – привередливые туда проводники. Впрочем, ключи от Врат в стихии зависят от ландшафта. У бурят или тувинцев это костёр, дерево, источник и пещера. У русских – символы Ивана Купала. Сталину войти в этот мир оказалось по росту, поэтому-то все решения Сталина были закономерно победоносны.
Дата Дня Победы не сама собой выпала. Сталин дату Дня Победы назначил – и сделал это не позднее 1942 года.
Мессинг, умевший читать мысли других, побывал у Сталина на приёме в 1942-м, а затем немедленно уехал в Новосибирск, где была расположена разведшкола. И там он впервые сообщил, что Победа будет 9 мая. Это не способность видеть будущее самим Мессингом. Если бы это было его собственной способностью, то он бы предсказал Победу раньше, скажем, летом 1941-го, когда стоял вопрос об «окончательном решении» для евреев, то есть касалось Мессинга лично, да и всей его родни тоже. В 1941-м сказать о Победе логичней, обоснованней, востребованней. Но не сказал. А сказал только после встречи со Сталиным. Что не удивительно, поскольку Мессинг умел читать мысли других – и о дате узнал от Сталина.
Как легко узнать даже из научных справочников, на территории России Ивана Купала издревле празднуется в одних местах в ночь на 23 июня, а в других – в ночь с 8-го на 9-е мая, до рассвета.
Ясно, что одна ночь не тупое повторение другой.
В деревне Пожарища, в которой Сталин продолжил свою учёбу у волхва Афанасия Белых (Черных), знают, что в Ивана Купала центральный момент – звезда. В Ивана Купала надо «достать с неба звезду» – то есть приобщиться к знанию о смысле общего хода всемирной истории и найти в этом ходе себе место.
Две даты, в которые проводится праздник Ивана Купала, смысл которого Варга, Свадьба, описание пути к Победе, способному на критическое мышление говорит о Прародине – не просто Полярной прародине, а о Прародине где-то на Полярном круге. Или о месте высшей инициации. Оба этих места совпадают – теоретически. Начинал народ движение с Полярного круга, а пришёл в более хлебный юг – перейдя широту, на которой Вега видна последней в ночь на 23 июня.
Заря после исхода Последнего Героя (Веги) – тень Вечного Дня после Победы, вызволения (исхода) Последнего Героя…
Последняя Звезда из Круга Героев – порог победы. Лучшее из возможных учебных пособий. В этом и заключается весть русов, которой нет нигде в других народах. Это наш, русских, вклад в сокровищницу человечества. Весть о прообразной заре.
Таким образом, Сталин, «натянув» на 9-е мая известное событие, «всего лишь» восстановил древний День Победы. Истинный Ивана Купала.
Иным решение Великого Волхва и быть не могло.
Всякий, кто прошёл хотя бы первое посвящение, непременно заботится о том, чтобы поддержать систему символов – скажем, огонь в День Победы. И в предстоянии Огню Минуты Молчания, после тоста Великой Здравицы, но перед вкушением священного напитка, который способствует инициации в стихии огня достойных из следующих за уже понявшим поколений неугодников.
Для инициации нужны не лекции, и не объяснения. Делать надо. Припадать к нетекстовым источникам истины. Проходить Врата. И восходить по Спирали к центру Креста Девы.
Итак, для постижения смысла общего хода мировой истории необходима хотя бы Минута Молчания у врат стихий – при лицезрении идеала Круга Героев.
Гениально то, что поддержание этих инициирующих символов культа предков Сталин возложил на государственную машину, которая – а Сталин это предзнал – после его смерти надолго окажется подмятой под его «оппонентов».
Сталин сделал так, что возвращённую древнюю мистерию инициации ночи на 9 мая никаким ************ было не отменить! (Ночь и зарю, рассвет, встречу Последней Звезды, предваряющей золотой свет Солнца, однако, отменили, перенесли на позднее утро, когда проводили парады, и даже вечер, когда все шли смотреть салют.) Скоро отменить ритуал или перенести праздник начнут пытаться – потому и настало время назвать вещи своими именами.
Сталин возложил обязанность на государство, и, заметьте, не объяснил.
В его молчании глубокий смысл и до времени польза.
Одни поняли, другие – нет.
Те, кто в этой жизни намерены дышать полной грудью, поняли всё.
Именно такие, как они, обычно молчаливые, подымались в атаку с символом исконной веры «За Родину! За Сталина!» – и побеждали, и победили в самой страшной в истории человечества Войне. Войне с большой буквы.
Победят они и в вечности. И космос вновь станет Вселенной.
В сущности, Сталин возвращением древнего Дня Победы сохранил жизни сотням тысяч россиян, людям разных национальностей – вспомните межнациональные бойни 90-х, спровоцированные в России проамериканским демократическим режимом.
Во времена Ельцина особенно отчётливо обнаружилось, что нас, русских, праздники вроде Дня Конституции не объединяют и не возвышают. Праздники, введённые демократами – всякие разные Дни Независимости, не объединяют и не возвышают тем более. Церковные праздники тоже ноль. Повод нажраться до поросячьего визга – и только.
Какой праздник остаётся, так, чтоб уж праздник?
Получается, что население России толком объединяет только 9-е мая, День Победы, день Волка, День Свадьбы, день свободы от нравственных уродств, день гениальности, день приятия в дар Гребня Девы и вечности, день истинного Ивана Купала с Путеводной Звездой.
И правильно, что объединяет, ибо он есть Истина.
И путь к Победе”.