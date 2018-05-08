Запад пересекает курс русской эскадре

Главное командование ВМФ РФ поделилось радостной вестью: до конца нынешнего мая на вооружение Черноморского флота будет принят новейший малый ракетный корабль (МРК) класса «Вышний Волочек» (проект 21631, шифр «Буян-М»). Сейчас корабль завершает серию государственных испытаний на сдаточной базе в Новороссийске.

Здорово? Вроде бы так, если учесть, что «Вышний Волочек», как и любой другой «Буян-М», будет способен нести до восьми высокоточных крылатых ракет «Калибр-НК». А именно такие ракеты позарез нужны сегодня Черноморскому флоту, четвертый год выносящему на своих палубах основную тяжесть российской операции в Сирии.

Собственно, на этом флоте у нас сегодня всего два надводных корабля с «Калибрами» и остались — фрегаты проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Оба в эти минуты как раз возле Сирии и находятся. Причем, «Адмирал Григорович» — уже без малого полгода. И это его аж пятая многомесячная боевая служба в Средиземном море за неполные два года, миновавшие после прибытия «Григоровича» в Севастополь из Калининграда. Что без сомнения по любым техническим и человеческим меркам — просто зверский режим эксплуатации любого военного корабля и его экипажа.

К чему это с неизбежностью приведет? Извольте пример. Еще когда оба названных черноморских фрегата лишь только проходили испытания на Балтийском море, с похожим коэффициентом боевого напряжения в операции на Ближнем Востоке Россия тоже от безысходности использовала флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва». Результат? «Москва» обездвижена окончательно и в ожидании серьезного ремонта больше двух лет вообще не в состоянии оторваться от севастопольского причала.

Понимают сложившуюся ситуацию наши адмиралы? Естественно, и намного лучше нас с вами. Но сложившееся положение дел с корабельным составом не оставляет им выбора. Равноценно заменить и так загнанные до полусмерти в Средиземном море «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» командованию просто некем.

А как же их третий собрат проекта 11356 — «Адмирал Макаров»? Он же вроде бы уже почти полгода как официально принят в боевой состав ЧФ? Отчего же и этот корабль еще не у берегов Сирии? Или хотя бы не в Севастополе? Почему продолжает обминать причальные кранцы на Балтике?

Официально нам никто о причинах, понятное дело, не расскажет — военная тайна. Остается только строить предположения об этой, на самом деле, весьма странной ситуации.

Да, действительно — после многомесячного устранения на заводе «Янтарь» бесчисленных недоделок (главным образом в радиотехническом и зенитном вооружении) со многими стонами Главного штаба ВМФ «Адмирал Макаров» все же принят в боевой состав ЧФ. Но, что подозрительно, — под самую «елочку», в самом конце декабря прошлого года. И до Севастополя не добрался до сих пор.

Мало того. По слухам, «Адмирал Макаров», которого просто заждались на ЧФ, готовится даже День ВМФ России (в последнее воскресенье июля) встретить тоже в Балтийске, а вовсе не у Сирии. Что наводит на печальные подозрения: худшие «традиции» советского кораблестроения, увы, похоже, живы. И боевые корабли мы продолжаем принимать в боевой состав ВМФ с большими недоделками — во имя красивой отчетности, формального выполнения планов и получения заветных премий кораблестроителями. А потом втихаря пытаемся довести до ума то, что не успели к так некстати наступившему Новому году.

На мой взгляд, ничем иным, кроме как такими вот прискорбными отечественными кораблестроительными «традициями» и адмиральскими компромиссами, нестыковки в только начавшейся боевой биографии «Адмирала Макарова» не объяснить. А почему еще, скажите на милость, новенький, с «иголочки», фрегат с декабря так и не начал межфлотский переход в то время, когда для первых двух таких же «адмиралов» Сирия давно стала тем же, чем обычная деревенская свадьба для лошади? Это когда шея в цветах, а все остальное — в пене.

И вот на таком унылом фоне черноморцам теперь обещано скорое вручение «Вышнего Волочка». Который, понятное дело, тут же к Сирии и снарядили бы. Но вот снарядят ли?

Победный тон адмиральского заявления о близком завершении строительства шестого по счету «Буяна-М» сильно девальвируют несколько обстоятельств. Во-первых, совсем недавно тот же источник публично и категорично обещал, что «Вышний Волочек» флот получил в самый канун нынешнего Первомая — 30 апреля 2018 года. Как видим — ничего не вышло, но никаких официальных объяснений от командования ВМФ не последовало.

Во-вторых, не вышло это же самое проделать и в октябре 2017-го, хотя генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода имени Горького Ренат Мистахов без тени сомнения обещал было уложиться к этому сроку.

Во-третьих, государственные испытания «Вышнего Волочка» в Новороссийске начались еще 5 сентября прошлого года. Что для столь небольшого корабля (водоизмещение всего 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров), видимо, мировой рекорд. К тому же, для не головного, а шестого в серии. То есть, давно и хорошо отработанного в строительстве.

Помнится, минувшей осенью затянувшийся прием в строй этого МРК вначале объясняли нескончаемой штормовой погодой. А затем и вовсе отказались комментировать всем надоевший процесс. Теперь вот говорят — примем до конца мая…

Наученные горьким опытом, поживем — посмотрим. Но в чем причина такой невиданной каторги? Ведь предыдущий «Буян-М», носящий имя «Серпухов», был сдан ВМФ еще в 2015 году. Успел даже повоевать в Сирии, затем ушел на Балтийский флот, где служит и поныне. И с той поры — как отрезало.

А причина — в пресловутых санкциях Запада. На все пять предшествовавших «Вышнему Волочку» «Буянов-М» (головной «Град Свияжск», серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и уже упомянутый «Серпухов») были поставлены надежные и экономичные германские дизельные двигатели MTU 16V4000M90. И эти МРК отлично себя чувствуют. Но дальше грянула гражданская война на Украине, в разжигании которой Запад обвиняет Москву. Поставки корабельных дизельных двигателей попали в длинющий санкционный список и были полностью прекращены. На верфях Зеленодольска немедленно «зависли» сразу шесть уже заложенных или подготовленных к закладке «Буянов-М».

Оборонщики выход предложили такой: надо срочно закупить в Китае почти такие же, хотя и несколько устаревшие 20-цилиндровые высокооборотистые дизельные двигатели CHD622V20. Тем более, что те свою родословную ведут тоже из Германии, являясь лицензионной копией немецкого дизеля Deutz TBD622, разработанного еще несколько десятилетий назад. При этом продавшая Пекину лицензию германская компания-производитель Deutz-MWM давно ушла с рынка.

Второпях, очевидно, посланцы Москвы в техническую суть дела не особо вникали и контракт заключили. Двигатели из Китая своевременно пришли в Зеленодольск. Но дальше с ними начались неожиданно большие проблемы.

Как выяснилось, двигатели CHD622V20 никогда и не создавались для боевых кораблей и просто не рассчитаны на повышенные нагрузки на их энергоустановки. Неназванный источник специализированного военно-морского интернет-портала Mil. Press FlotProm в военно-промышленном комплексе суть проблемы прокомментировал так: «Военно-морские скоростные режимы он (китайский дизельный двигатель — „СП“) просто не потянет, что обязательно проявится в будущем».

Вот, судя по всему, двигатели «Вышнего Волочка» и «не потянули». Причем, не когда-то в далеком будущем, а сходу — прямо на государственных испытаниях. И сроки сдачи долгожданного МРК флоту круто покатились «вправо».

Китайские двигатели оказались менее долговечными и более прожорливыми, чем попавшие под санкции германские фирмы MTU. У приобретенных «китайцев» доработки, насколько можно судить по открытым сведениям, потребовали системы охлаждения и турбонаддува CHD622V20. Ими совместно с кораблестроителями Зеленодольска срочно занялись ООО «Морские пропульсивные системы» и АО «Зеленодольское ПКБ». Вероятно, процесс идет сложно. Чем, надо полагать, и объясняется очередной срыв даты сдачи «Вышнего Волочка» 30 апреля.

Однако на самом деле положение с корабельными дизельными двигателями в России еще хуже. И страдает от этого не только выпуск «Буянов-М». По данным портала Mil. Press FlotProm, силовые установки для строящихся в Рыбинске противодиверсионных катеров типа «Граченок» до 2014 года нам тоже поставляла германская фирма MTU. Не слишком удачную замену и этим агрегатам Москва тоже нашла в Китае. На первых же двух катерах типа «Граченок», на которых поставили новую продукцию, дизельные двигатели вышли из строя еще на стадии испытаний. Естественно, в оговоренные сроки флот «Грачат» не получил.

Вполне резонный вопрос: а сами мы что, вообще безрукие? На программу импортозамещения Москва грохает миллиарды, а где отдача? Во всяком случае — в сфере корабельного двигателестроения? Почему после введения санкций приходится хватать что попало «по заграницам»?

На эту тему не так давно публично высказался главный конструктор «Коломенского завода дизельных двигателей» Валерий Рыжов. По словам Рыжова, коломенцы и сегодня производят отличные дизельные комплексы для новейших российских кораблей — корветов проекта 20380 и 20385, разведывательных кораблей проекта 18380, фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков», подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада».

Проблема в том, что в Коломне работают в классе среднеоборотных двигателей, а та же германская MTU делает высокооборотные установки. Мы в России могли бы освоить и такие? С точки зрения Рыжова — безусловно. Пусть не мгновенно, пусть — за 5−6 лет. Но такую задачу перед заводом никто даже не ставит.

В итоге происходят необъяснимые с точки зрения зравого смысла вещи. Двигатели для корветов проекта 29385 тоже, оказывается, до 2014 года мы собирались заказывать немцам с фирмы MTU. Когда грянули санкции на коломенском заводе по собственной инициативе и на свои средства сделали свой аналог. Пусть корвет с такими двигателями несколько теряет в скорости, но не критично, считает Рыжов. Главное — работу верфей не пришлось останавливать.

Но это — с корветами. А с «Буянами-М», как мы теперь знаем, все не так гладко.

Конструктор Рыжов считает так: «Сейчас говорят — надо поддерживать малый бизнес. Это хорошо, но малый бизнес никогда не построит атомный крейсер, тепловоз или подводную лодку. Думать о том, что у нас нет таких двигателей как зарубежные, и начать закупку их на Западе было в свое время стратегической ошибкой».

Ошибки положено исправлять. И чем быстрее — тем лучше.