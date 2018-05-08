«Запад не уступит, пока не проиграет» (2)

Неподготовленному человеку со слабой психикой и без глубоких убеждений небезопасно и сложно разобраться в море разнокалиберных правдоподобных новостей и аналитики, встроенных в прокрустово ложе «мейнстрима». Ежедневный инфопоток – это строго выверенная заидеологизированная логика освещения событий в интересах тех, кто правит миром – международной «подпольной» мафии. Западные фабрики по производству виртуальных информационных поводов, зачастую мало имеющих отношения к реальности , разрушительных смыслов работают в режиме нон-стоп, обеспечивая удержание стратегической инициативы в тотальных войнах с неугодными режимами, и прежде всего, с Россией.

– Как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром . В информационную эпоху актуальность этого известного изречения только возрастает. Доминирование Запада в мире не было бы возможным, если бы он не имел многократного преимущества в информационных силах и средствах, многовекового опыта манипулирования общественным сознанием с целью управления государствами и народами, борьбы с неугодными правителями с помощью оружия смыслов и нервов.

REGNUM: Всепроникающие виртуальные ложь, фейки, диффамации в мировых СМИ и сети Интернет стали повседневными спутниками жизни современного человека. Как это отражается на мировой повестке и сознании обывателя?



REGNUM: Что же до отечественных СМИ? Можно ли надеяться на них в поиске правдивой информации о мировых событиях?

– В самой России «разрушительный мейнстрим» все еще сохраняет свои ведущие позиции, но он сталкивается с альтернативным инфопотоком, который подрывает монополию подрывной информационной пропаганды.



Из более чем 100 тысяч российских СМИ и многократно большего числа интернет-ресурсов только Рунета лишь небольшая часть работает в национальных интересах страны и в поддержку нынешнего курса Кремля .

Большинство источников информации явно или тайно, вольно или невольно участвуют в информационной войне Запада против России.



В целом разрушительный вектор направленности российских медиа продолжает преобладать в программах ведущих теле‑ и радиоканалов, в «большой прессе».



Наглядным примером разжигания розни и ненависти, роста протестных и панических настроений в эфире являются так называемые полит-шоу, где обсуждаются, в частности, российско-украинские отношения, ситуация вокруг Сирии и другие актуальные темы.

Мебельный точильщик подтачивает дерево

Тем не менее в России остается еще немало источников информации, в том числе ваше издание – REGNUM, которые предлагают актуальную, взвешенную и правдивую информацию в контексте национальных интересов страны.



Однако в целом необходимо прекратить доминирование в российском информационном пространстве чужеродного «мейнстрима», сменить разрушительную, антигосударственную, оборонительную направленность российских СМИ на созидательный, мобилизационной, наступательный вектор подачи информации, оценок и мнений.

REGNUM: О векторах подачи информации. В общественном сознании вновь избранный российский лидер олицетворяет собой противостояние России Западу, но тем не менее воспринимается в мире как самый авторитетный политик современности. В чём феномен Владимира Путина, и в каком ключе его фигура будет вписана в историю?

– Место в мировой истории российский президент уже себе «застолбил», бросив открытый вызов могущественной трансконтинентальной мафии, которая далеко не первое столетие решает судьбы мира, активно творит историю в своих корыстных целях, манипулирует народами, территориями и государствами.



В русской летописи времен он тоже может занять достойное место, если не уступит заклятым врагам России, не предаст ее национальные интересы, возродит народное хозяйство, увеличит численность народонаселения, создаст эффективную систему преемственности власти, обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности, суверенного долгосрочного развития и процветания страны.

Владимир Путин

Феномен Владимира Путина состоит в том, что он, в отличие от многих других правителей мира, близок к своему народу, вхож в него, потому что большую часть своего времени проводит в городах и весях, живет его чаяниями, оперативно реагирует на все запросы, держит слово и выполняет обещания.



Живой, разумный, мудрый, верный человек ведет здоровый образ жизни, любит и умеет ценить свою Родину, стоит в одном строю с живыми и павшими « Бессмертного полка ». А еще последовательно укрепляет государственность, борется с коррупцией, собирает земли и сберегает народы.



В Российской истории немного было правителей, при ком население прирастало, а не убавлялось. Поэтому Путин и имеет беспрецедентную высокую поддержку (около 80%) в России, растет число его сторонников в мире.

Всё это вызывает нескрываемые раздражение и страшное недовольство у его противников внутри страны и в мире. Российского президента демонизируют, дискредитируют, травят и шантажируют, но не могут игнорировать.



Он превратился в мировой феномен. На этом фоне обвинения его в коррупции , многомиллиардных счетах в западных банках и огромной недвижимости по всему свету кажутся смешными и ничтожными.



Ему этого ничего не надо, если он проиграет, а с ним проиграет и страна. Именно поэтому он постарался отвести подальше от себя и свою семью, прежде всего, думая об их безопасности. Это был знак того, что он готов пойти до конца, но не отступиться.

Франсиско Гойя. Травля быка собаками. 1816

REGNUM: Не хотите ли вы сказать, что у россиян нет претензий к президенту?

– Нет, претензий много – вагон и маленькая тележка. Почему такая вопиющая несправедливость в России? Почему правительство проводит антинародную политику? Как сверхбедным ужиться в одном государстве со сверхбогатыми?



Почему есть титульные и не титульные народы? Отчего «жирует» столица и тяжело жить в провинции? Отчего по-прежнему закон словно дышло, как повернет чиновник или богатей, так и вышло? Когда отечественные предприниматели наконец смогут вздохнуть и подняться?

Почему проходимцы, негодяи, бездельники и неумехи заполонили все коридоры власти, осели в федеральных органах власти и в регионах? Как так: цены на нефть растут, а рубль обесценивается? Почему цены в магазинах растут, а зарплаты нет? Доколе будет литься грязь с экранов и полос прессы?



Почему тунеядцы живут лучше трудяг? Доколе будет продолжаться беспредельная миграция? Почему все говорят на русском языке, есть русский мир , но нет русского народа? И извечный вопрос – что делать, кто виноват и ответит за неисчислимые лишения, страдания и невзгоды народа?

На обочине жизни

И это далеко не полный перечень вопросов, на которые российский президент должен ответить, получив на выборах 2018 года огромное доверие и поддержку народа России .

REGNUM: Несмотря на то, что Россия уверенно идет по пути суверенного развития, тем не менее внутренняя оппозиция продолжает занимать многие ключевые позиции в государственных и общественных институтах власти, ведет подрывную деятельность . Почему так происходит и что можно еще ожидать от враждебных сил?

– Сегодняшние сторонники либерального реванша в России должны понимать, что, если даже представить в страшном сне, что в России вдруг воцарятся порядки времен ельцинского правления, то их нынешние «хозяева» ни им, ни другим предателям уже больше не дадут порулить одной седьмой частью суши.



По западным планам страна подлежит расчленению. Не уцелеют ни Украина, ни Белоруссия, ни Казахстан с Азербайджаном, не говоря уже о других малочисленных народах бывшего СССР.



Возможные консолидация и восстановление территории бывшего СССР под эгидой и в интересах трансконтинентальной мафии произойдет через погружение народов и стран одной шестой части суши в состояние хаоса и потрясений, взаимного кровопролитного истребления.

Поэтому сегодня весь арсенал подрывных сил и средств гибридной войны брошены против современной России. Разветвленная агентура влияния, поддерживая извне, продолжает свою подрывную работу во всех отраслях жизнедеятельности государства и общества.



Принимаются антинародные решения, чтобы вызвать протестные настроения и массовые выступления, массовые протесты, всячески тормозится финансово-экономическое развитие страны, сдерживается возрождение национального бизнеса, поощряется миграция, разжигаются социальные противоречия, по-прежнему навязываются стандарты и ценности западной массовой культуры .



По взглядам враждебных сил, уход России из Сирии, поражение ополченцев в Донбассе также способно подорвать основы стабильности и безопасности РФ, вызвать массовые антиправительственные выступления.

Вредитель

REGNUM: Например? На что сегодня делается ставка?

– Например, последние провокационные заявления украинской стороны о возможном майском военном блицкриге на Донбассе.



В контексте того, что в июне в России пройдет чемпионат мира по футболу, они не должны быть оставлены без внимания и ответной реакции. Дестабилизация обстановки в Сирии, вызванная ракетными ударами по Дамаску под надуманным предлогом о якобы имевшем месте применении химического оружия в Гуте, имеет целью активизировать подрывные действия вооруженной оппозиции, разрушить партнерские отношения России с Турцией, Ираном и Сирией, сорвать их усилия по политическому урегулированию в стране.

С учетом того, что Россия – многонациональное и поликонфессиональное государство, Запад особую ставку делает на использование демографического оружия.



По взглядам атлантических геостратегов, как сегодня посредством неуправляемой миграции подрываются основы безопасности стран ЕС, так и РФ должна будет пасть жертвой управляемой миграционной экспансии, которая ежегодно достигает 20 миллионов человек.



Дальнейшая дестабилизация рынка труда, рост этнической преступности, разжигание этно-религиозных противоречий в СМИ и сети Интернет неизбежно приведет к разрушению межнационального мира, дестабилизации обстановки, смене власти и, как следствие, расчленению страны.

REGNUM: Есть ли сегодня у России внутренние резервы, чтобы преодолеть трудности, вызванные нападками «коллективного Запада»?

Немалое доверие и поддержка в обществе политики нынешнего президента – это показатель готовности большинства граждан России преодолевать все трудности во имя обеспечения национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности.



В России понимают, что, если уступить давлению извне, получим не только политический позор в глазах своей и международной общественности, но и будем отброшены в позорные времена ельцинского правления.

И если раньше, в 90-х гг., речь шла о медленном, но последовательном сокращении коренного народонаселения, вытеснении его с национального рынка труда и замене мигрантами, удушении реального сектора экономики, остатков промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства, уничтожении армии и ОПК , лишении российского государства ядерного оружия, то в настоящее время курс взят на устранение неугодного режима и демонтаж России.

Международная мафия, которая раньше стремилась ограничиться лишь отстранением от должности Владимира Путина, в настоящее время видит главное препятствие реализации своих планов в существовании автохтонных народов России, и прежде всего русского, и их неразрывной органической связи с территориями геоисторического расселения.



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