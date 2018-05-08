Волкер подтвердил главную цель США: Развал России по образу развала СССР

Американский спецпредставитель по Донбассу Курт Волкер фактически открытым текстом заявил о том, что главной целью США является развал Российской Федерации по образу и подобию развала Советского Союза. Волкер обозначил определённые сравнения, заявив, что Крым со времен не будет входить в состав России, как “перестали в своё время входить в состав СССР республики Прибалтики”.



Заявление Курта Волкера приводит «Укринформ»:

“Они (россияне) будут говорить одни вещи, мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и, в конце концов, все изменилось”.

По словам Волкера, он «восторженно» смотрит на политиков-предшественников в США, которые в начале 40-х не признали «аннексии государств Балтии». А как Волкер смотрит на предшественников, которые поучаствовали в фактической аннексии Косово, где теперь стоит крупнейшая в Европе американская военная база?

По словам Волкера, санкции против России – это «послание Москве о том, что США не собираются мириться с действиями российских властей в отношении Украины».

Волкер:

“Мы не собираемся мириться с этим”.

Другими словами, санкции США нацелены только на одно: на демонтаж территориальной целостности России. Это нужно иметь в виду тем, кто заявляет, что «США уже забыли о Крыме» и готовы «перейти к сотрудничеству с Россией по этому вопросу». К сотрудничеству с Россией они переходят только в том случае, когда Россия демонстрирует силу. Как только речь идёт о постоянных со стороны Москвы уступках, Вашингтон это воспринимает как слабость и начинает давить ещё активнее.

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Источник: voicesevas.ru