Видеоблог №136: Президентство Путина, Армения и Победа
Очередной выпуск видеоблога записывался в момент, когда в Кремле шла инаугурация В.В. Путина.
Поэтому обсуждение кандидатуры нового «старого» премьера Д.А. Медведева осталась за его рамками. Эту новость мы обсудили в вечернем эфире радио Спутник. Этой же теме была посвящена моя статья, которая вышла утром в понедельник 7 мая 2018 года.
Итак, вопросы, которые мы обсудили в этом выпуске видеоблога.
00:00:00 – Инаугурация В.В. Путина
00:20:00 – События в Армении
00:30:19 – День Победы
00:31:50 – Премьер министр Израиля на Параде в Москве
00:38:20 – О прошедших несанкционированных акциях
00:52:17 – Мировая политика в ближайшем будущем
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P.S. Предыдущий выпуск:
Источник: nstarikov.ru