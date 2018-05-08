Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2018
- 09:10 ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО).
- 02:30 Война глазами врага: волонтёры «АТО» показали обстрел позиций ВСУ (ВИДЕО 18+).
- Вчера 22:15 ВСУ обстреляли Зайцево, ранена женщина.
ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО)
Сегодня с утра не прекращается обстрел украинскими оккупантами Горловки и её окрестностей.
Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.
Так, зафиксировано уже несколько попаданий по посёлку Зайцево. В частности по ул. Карбышева — в дом 70 прямое попадание (см. фото), в домах 75, 75а повреждено остекление.
Перебит газопровод по улицам Седова и Гайдара — дом № 31 по Седова принял на себя украинский снаряд — прямое попадание в хозпостройки. Дом № 19 по той же улице — в крышу дома, оборваны электрические провода.
Также сообщается о попадании украинского снаряда в дом № 10 по улице Клеверной.
Напомним, оперативное командование ВС ДНР на минувшей неделе предупреждало о сменившейся тактике украинских оккупантов — регулярные обстрелы в темное время суток сменились внезапными атаками утром и днём.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Война глазами врага: волонтёры «АТО» показали обстрел позиций ВСУ (ВИДЕО 18+)
Волонтеры «АТО» из фонда «Вернись живым» опубликовали видео, на котором можно увидеть удар по позициям ВСУ в поселке Зайцево под Горловкой.
За прошедшие выходные, как отмечают «волонтеры», погибли двое украинских военных, еще десять получили ранения.
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ВСУ обстреляли Зайцево, ранена женщина
ВСУ обстреляли пригород Горловки — посёлок Зайцево, в результате обстрела ранена пожилая женщина.
Об этом сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени», — сказал он.
«Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу», — добавил Приходько.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su