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Сводки от ополчения Новороссии 08 мая 2018

11:42. 8 мая 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО)

ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) | Русская весна

Сегодня с утра не прекращается обстрел украинскими оккупантами Горловки и её окрестностей.

Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Так, зафиксировано уже несколько попаданий по посёлку Зайцево. В частности по ул. Карбышева — в дом 70 прямое попадание (см. фото), в домах 75, 75а повреждено остекление.

Перебит газопровод по улицам Седова и Гайдара — дом № 31 по Седова принял на себя украинский снаряд — прямое попадание в хозпостройки. Дом № 19 по той же улице — в крышу дома, оборваны электрические провода.

Также сообщается о попадании украинского снаряда в дом № 10 по улице Клеверной.

Напомним, оперативное командование ВС ДНР на минувшей неделе предупреждало о сменившейся тактике украинских оккупантов — регулярные обстрелы в темное время суток сменились внезапными атаками утром и днём.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

Читайте также: Россия вобьёт ВСУ ракетами в эпоху Запорожской Сечи, — Примаков

ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: ВСУ бьют по Горловке и окрестностям (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война глазами врага: волонтёры «АТО» показали обстрел позиций ВСУ (ВИДЕО 18+)

Война глазами врага: волонтёры «АТО» показали обстрел позиций ВСУ (ВИДЕО 18+) | Русская весна

Волонтеры «АТО» из фонда «Вернись живым» опубликовали видео, на котором можно увидеть удар по позициям ВСУ в поселке Зайцево под Горловкой.

За прошедшие выходные, как отмечают «волонтеры», погибли двое украинских военных, еще десять получили ранения.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли Зайцево, ранена женщина

ВСУ обстреляли Зайцево, ранена женщина | Русская весна

ВСУ обстреляли пригород Горловки — посёлок Зайцево, в результате обстрела ранена пожилая женщина. 

Об этом сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Вечером был обстрел Зайцево. Женщина 1944 года рождения получила ранение голени», — сказал он. 

«Кроме того, упав, она ушиблась в районе ключицы и плечевого сустава. Пострадавшая доставлена в больницу», — добавил Приходько.

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