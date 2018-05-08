Старые обещания Росса Перо
09:45. 8 мая 2018 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О старом обещании миллиардера Росса Перо, скупавшего за бесценок артефакты советской космической программы.
Как полезно читать старые газетные статьи!
Как иногда полезно читать старую прессу! Такие попадаются откровения! В связи с недавним открытием павильона Космос на ВДНХ – очень актуально. Статья в Вашингтон Пост от 23 мая 1997 года под заголовком "Десант советских артефактов" начинается ироническими словами:
"Шоу в Национальном музее аэронавтики и космоса способно воспламенить холодную кровь старого война. Сегодня выставка великолепных чудесных машин, которые призваны свидетельствовать о прогрессе, достигнутом Америкой в космосе, стала наверное крупнейшей в мире коллекцией достижений советского космоса.
Некоторые из артефактов бывшей Империи зла арендованы у российского правительства, но большинство принадлежит неудержимому и непримиримому бизнессмену Х. Росу Перо. Он приобрёл их на аукционе Sotheby's. На открытии выставки он обхаживал прибывших на выставку космонавтов. Это что, такой бесстрашный новый мир, или что?"
Перо приобрёл 227 экспонентов на аукционе 1993 года, включая приземляющийся модуль «Союз» и исследовательский спутник "Меркурий", вместе с лунным скафандром, который никто из космонавтов так и не использовал. Он выставлен рядом с покрытым лунной пылью скафандром миссии Apollo.
Одна из лучших покупок Перо «Иван Иванович», деревянный тестовый манекен, который любознательные кулаки (крестьяне) пытались вернуть к жизни после того, как его капсула приземлилась в Сибири. Перо отдолжил музею свои экспонаты на 10 лет и допустил историков к остальной части своей коллекции . Она включает в себя официальные журналы полетов, дневники космонавтов и личные вещи и разнообразную аппаратуру, которые, по словам Перо, были несомненно легально куплены.
«Мы купили эти вещи, потому что они имеют вечную историческую ценность, и было бы преступлением, позволить им затеряться», – говорит Перо. «Я сказал президенту Ельцину, что если Россия когда-либо создаст подходящий космический музей и захочет, чтобы эти вещи вернулись, я буду рад видеть, что они вернутся туда, где им надлежат быть. ».
https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1997/05/23/splashdown-of-soviet-artifacts/f63f2049-9db6-4400-b1f6-9027b088b29a/?utm_term=.bfb2466f4ba5 – цинк
Вот интересно, помнит ли старичок это своё обещание? В 1993 году, понятное дело, ему и в голову не могло прийти, что Россия когда-нибудь сможет возродить павильон Космос на ВДНХ . А потому он считал возможным делать такие громкие, но ничего для него не значащие заявления.
Между прочим, также очень любопытно было бы узнать, каким образом ракетный двигатель 5Д67 попал в коллекцию некого профессора Александра Рудакова, от имени которого он был выставлен на торги и продан в сентябре прошлого года на аукционе Бонемс?
Невредно было бы также поинтересоваться, на каком основании в 1993 американскому миллионеру Ричарду Герриоту был продан находящийся в данный момент на Луне советский Луноход-2. Теперь этот ненасытный хапуга пытается застолбить себе участок на Луне на том основании, что там уже 44 года стоит припаркованное его транспортное средство.
https://www.space.com/8073-privately-owned-soviet-moon-rover-sparks-space-law-talks.html – цинк
Ох, какое необъятное поле деятельности могла бы при желании найти для себя Российская прокуратура в истории с разбазариванием достижений советской космической промышленности в начале 90-х! А российские адвокаты просто озолотились бы на делах о реституции.
https://io-bender.livejournal.com/26112.html – цинк
Боюсь мы больше не увидим ни этих людей, ни этих ружей (с)
Источник: colonelcassad.livejournal.com