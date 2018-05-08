Почему Путин снова выбрал Медведева

Главной новостью второй половины понедельника 7 мая 2018 года стала кандидатура Д.А. Медведева, предложенная президентом на пост главы правительства. В вечернем эфире радио «Спутник» речь пошла именно об этом.

00:41 – Отличия инаугурации В.В. Путина 2018 года от предыдущих

01:59 – Что сказал Путин в своей речи

04:52 – Можно ли сделать новое, поручив это старой команде

08:17 – Роль личности в истории и экономике

10:30 – Тренеру виднее?

14:02 – Россия – уникальная цивилизация

17:35 – Новые «майские указы» Путина

19:37 – Для достижения новых целей нужна новая команда и новые методы

20:58 – Как добиться результатов

22:36 – Наши задачи: сплотиться внутри под внешним давлением

24:56 – Почему русские не сдаются

29:13 – Защита экологии — это чисто политический вопрос

Источник: nstarikov.ru