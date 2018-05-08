Почему Путин снова выбрал Медведева
Главной новостью второй половины понедельника 7 мая 2018 года стала кандидатура Д.А. Медведева, предложенная президентом на пост главы правительства. В вечернем эфире радио «Спутник» речь пошла именно об этом.
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Источник: nstarikov.ru