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Почему Путин снова выбрал Медведева

16:17. 8 мая 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Главной новостью второй половины понедельника 7 мая 2018 года стала кандидатура Д.А. Медведева, предложенная президентом на пост главы правительства. В вечернем эфире радио «Спутник» речь пошла именно об этом.

00:41 – Отличия инаугурации В.В. Путина 2018 года от предыдущих
01:59 – Что сказал Путин в своей речи
04:52 – Можно ли сделать новое, поручив это старой команде
08:17 – Роль личности в истории и экономике
10:30 – Тренеру виднее?
14:02 – Россия – уникальная цивилизация
17:35 – Новые «майские указы» Путина
19:37 – Для достижения новых целей нужна новая команда и новые методы
20:58 – Как добиться результатов
22:36 – Наши задачи: сплотиться внутри под внешним давлением
24:56 – Почему русские не сдаются
29:13 – Защита экологии — это чисто политический вопрос

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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