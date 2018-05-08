Почему Путин оставил Медведева. Дмитрий Таран
18:44. 8 мая 2018 Просмотров - 342 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Россия управляется не только из Москвы
Публицист, телеведущий Дмитрий Таран комментирует переназначение Дмитрия Медведева на пост главы правительства Российской Федерации.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai