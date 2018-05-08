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Омерзительное зрелище!

23:45. 8 мая 2018 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:


Статья в газете "Правда" конца августа 1936 года про поддержку Троцкого в германских газетах.

ФАШИСТСКИЙ ОФИЦИОЗ ПЕЧАТАЕТ ПОРТРЕТ ТРОЦКОГО
(По телефону от берлинского корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 26 августа 1936 года. Сегодня «Фелькишер беобахтер» помещает портрет Троцкого, а под ним жирным шрифтом биографию, в которой рисует Троцкого как «вечного революционера», отдавшего всего себя с юношеских лет «служению революции». «Берзенцейтунг» в статье своего московского спецкора пишет: «Троцкистская оппозиция всегда была рабочей оппозицией». Одновременно продолжается кампания о голодных волнениях на Украине. Вся печать под кричащими заголовками приводит следующее сообщение Германского информационного бюро из Одессы:

«Несмотря на приведение в состояние тревоги многочисленных частей Красной Армии на Украине, голодные волнения продолжают расширяться. Голодные волнения перекинулись также на Северный Кавказ и в районы Курска и Саратова. В Еланске на Дону сотни рабочих и крестьян напали на комиссаров Красной Армии, прибывших для конфискации продовольственных запасов. Вызванные войска арестовали поголовно все население многих деревень с сельсоветами во главе… В Деленкопе на Днепре (?) разыгрались драматические события… Прибыла рота красноармейцев, чтобы арестовать отказывающихся сдавать продовольствие… Красноармейцы открыли пулеметный огонь…» и так далее в том же стиле.

Террористические планы покушений на вождей Советского Союза, которые подготовляла троцкистско-зиновьевская банда вместе с германской охранкой, сорвались. 16 убийц, разоблаченные до конца советским правосудием, понесли заслуженную кару. Преступные замыслы Гестапо не удались. Перед всем миром германские фашисты оказались пригвожденными к позорному столбу.

Лишившись своих союзников, припертые к стенке, германские охранники с тем большим остервенением продолжают свою грязную, черную работу. Омерзительное зрелище! Германские фашисты возводят на пьедестал главного вдохновителя и организатора гнусных преступлений — Троцкого. «Фелькишер беобахтер» выдает ему фальшивый паспорт «вечного революционера». На видном месте фашистский официоз печатает портрет активного сотрудника Гестапо — Л. Д. Троцкого.

Одновременно борзописцы из германского министерства пропаганды продолжают вести гнусную антисоветскую кампанию. Они, с одной стороны, неуклюже заметают следы своих преступлений, а с другой — хотят создать «атмосферу для новых преступлений.
Канцелярия г-на Геббельса поставлена на ноги. Она работает круглые сутки с полной нагрузкой, неутомимо фабрикуя одно бредовое сообщение вслед за другим о «голодных волнениях» в Советском Союзе. Фашистские газеты изо дня в день сообщают о «крупных конфликтах между рабочими и крестьянами, с одной стороны, и Красной Армией — с другой».

Публикуемый в сегодняшней телеграмме дикий бред фашистской печати побил все рекорды. Она форменным образом захлебывается в собственной лжи и клевете.
Не случайно германские охранники так стараются. Они плетут новые провокации, цель которых совершенно ясна. Германские фашисты из Гестапо вместе с поднятым ими на щит Троцким, озлобленные поражением, подготовляют новые террористические заговоры, новые злодеяния.
Это им не удастся.

Правда. — 1936. — 27 августа, № 236 (6842). — С. 5.

https://vk.com/wall-156278021_2149 – цинк

Хм, есть ли где-то отсканированные выпуски "Фелькишер Беобахтер" за указанный период, чтобы посмотреть, что там про Троцкого писали?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: газеты, Германия, документы, история, правда, репрессии, ссср, сталин, третий рейх, троцкий, фелькишер беобахтер
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