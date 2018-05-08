Новости Украины и Новороссии 08 мая 2018
- 11:01 Порошенко «подсчитал» россиян, воюющих на Донбассе.
- 07:01 В бюджете США запланировано летальное оружие для Украины.
- 00:07 Правый сектор имел в виду не евpeeв.
- Вчера 22:24 Бразильская история ceпаратиcтa.
- Вчера 22:06 Вставай страна огромная! 9 мая на Украине пройдет “Бессмертный полк”.
- Вчера 21:53 Украинский суд арестовал бразильца Лусварги, воевавшего за ДНР.
- Вчера 21:14 В Донецке поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Порошенко «подсчитал» россиян, воюющих на Донбассе
Президент «незалежной» Петро Порошенко «подсчитал» россиян, воюющих на Донбассе. Он утверждает, что половина всех бойцов, которые противостоят агрессии ВСУ на линии боевого соприкосновения, — это граждане России.
«По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России», — заявил Порошенко в интервью телеканалу CBS News.
Озвучил Порошенко и абсолютные величины: по его мнению, в разные периоды (противостояния) «количество регулярных российских войск на оккупированной территории Донбасса колебалось от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек».
«Плюс они имеют почти 50 тыс. так называемых „русских волонтеров”, которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда (на Донбасс)», — утверждает президент Украины.
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В бюджете США запланировано летальное оружие для Украины
В конгрессе США планируют выделить Украине 50 миллионов долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета Палаты представителей.
Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить 250 миллионов долларов.
Это первый вариант проекта бюджета, который затем должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты, затем аналогично быть поддержанным профильным комитетом сената и всем сенатом. При этом верхняя палата может также инициировать собственный проект оборонного бюджета.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Киева.
В частности, общий объем помощи предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.
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Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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Правый сектор имел в виду не евpeeв
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Бразильская история ceпаратиcтa
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Вставай страна огромная! 9 мая на Украине пройдет “Бессмертный полк”
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Украинский суд арестовал бразильца Лусварги, воевавшего за ДНР
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области избрал Рафаэлю Лусварги меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщил судья во время подготовительного заседания. Постановление обжалованию не подлежит.
Подробности судебного заседания сообщили и боевики неонацистской группировки С14, которые ранее схватили бразильца и доставили в СБУ.
«Затягивают. Уже дважды просили отвод судьям. Сейчас бразилец просит медицинское обследование, потому что его будто бы избили. Рыбин заявляет, что его с подзащитным хотят убить», — говорится в сообщении Telegram-канала С14.
Как рассказал адвокат бразильца Валентин Рыбин, его подзащитный находился на свободе на законных основаниях. По его словам, после того, как в середине февраля срок действия меры пресечения закончился, нового не избрали.
Таким образом, бразилец через год получил полную свободу передвижения по Украине. Вместе с тем, за границу Лусварги попасть не может, так как после окончания меры пресечения он не получил обратно свой паспорт.
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В Донецке поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
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