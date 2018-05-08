Новости Украины и Новороссии 08 мая 2018

Президент «незалежной» Петро Порошенко «подсчитал» россиян, воюющих на Донбассе. Он утверждает, что половина всех бойцов, которые противостоят агрессии ВСУ на линии боевого соприкосновения, — это граждане России.

«По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России», — заявил Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

Озвучил Порошенко и абсолютные величины: по его мнению, в разные периоды (противостояния) «количество регулярных российских войск на оккупированной территории Донбасса колебалось от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек».

«Плюс они имеют почти 50 тыс. так называемых „русских волонтеров”, которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда (на Донбасс)», — утверждает президент Украины.

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