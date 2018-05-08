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Не Кудрин

11:14. 8 мая 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

В Государственной думе состоялась закрытая встреча будущего главы кабинета с депутатами «Единой России». Несмотря на закрытый режим, все уже знают, кого Дмитрий Медведев назвал как своих будущих замов. Но главное, известно, кого не назвал.

Перечисляю по Коммерсанту:

● первый вице-премьер — Антон Силуанов (сейчас — министр финансов)

● вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова (глава Счетной палаты)

● вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец (вице-премьер по социальной политике)

● вице-премьер по строительству — Виталий Мутко (вице-премьер по культуре и спорту)

● вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак (вице-премьер, курирующий вопросы Крыма и Севастополя)

● вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (замминистра обороны)

● вице-премьер по транспорту — Максим Акимов (замглавы аппарата правительства)

● вице-премьер по агро-промышленному комплексу — Алексей Гордеев (полпред президента в Центральном федеральном округе)

● глава аппарата правительства в ранге вице-премьера — Константин Чуйченко (глава контрольного управления президента)

Не названы: первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, Аркадий Дворкович и Сергей Приходько. Пока трудно сказать, найдутся ли для них министерские портфели. А слухам лучше не верить.

Признаюсь честно, само назначение Дмитрия Медведева меня удивило. Я не считаю его «айфончиком», как многие — это авторитетный, жесткий и весьма квалифицированный член путинской команды, а попытки представить его легкомысленным либералом всегда казались мне чей-то планомерной работой. И все же создавалось впечатление, что в последнее время над ним сгустились тучи.

И, наоборот, тот же посторонний, но влиятельный человек (а может, их много) усиленно проталкивал наверх Алексея Кудрина. Однако, не срослось.

Посмотрим, что будет дальше. Интрига пока сохраняется.

Павел Шипилин

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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