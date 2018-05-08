Каша из топора Дмитрия Овчаренко
18:13. 8 мая 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть такой былинный подвиг Дмитрия Овчаренко, который с помощью топора и гранат уничтожил большую группу немцев, за что был представлен к званию героя Советского Союза.
По этому подвигу отечественные рукожопы-киноделы решили снять фильм. на 9 мая.
Про подвиг Дмитрия Овчаренко сегодня знают все. По такому поводу гражданин Семеновых решил замутить фильм "Топор". По ходу вышла каша из топора, которую нам зарисует НТВ на 9 мая.
Напоминаю про возраст и происхождение Дмитрия Овчаренко
Справочно:
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВЫХ
Родился 26 ноября 1960 года в Перми.
Окончил Пермский институт искусства и культуры (ПГИИК), специальность "режиссёр театра".
Работал в театре, на радио и телевидении.
Как автор и режиссёр сделал несколько десятков документальных фильмов, развлекательных, игровых и музыкальных шоу для телевидения, а также около 500 рекламных роликов.
https://poltora-bobra.livejournal.com/1366985.html – цинк
Герой-колхозник из "низшего сословия" современным "творцам" не катит, надо обязательно пострадавшего от "кровавого режима" втинусь в герои. Причем Овчаренко не был членом ВКП(б), просто беспартийный, но биографию все равно переврали.
А ведь казалось бы, какой отличный материал для экранизации, но даже тут "киноделы" нашли где обгадиться.
Источник: colonelcassad.livejournal.com