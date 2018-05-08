Главная » Вооруженные силы, История, Политика, Творчество

Каша из топора Дмитрия Овчаренко

18:13. 8 мая 2018 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:


Есть такой былинный подвиг Дмитрия Овчаренко, который с помощью топора и гранат уничтожил большую группу немцев, за что был представлен к званию героя Советского Союза.
По этому подвигу отечественные рукожопы-киноделы решили снять фильм. на 9 мая.

Про подвиг Дмитрия Овчаренко сегодня знают все. По такому поводу гражданин Семеновых решил замутить фильм "Топор". По ходу вышла каша из топора, которую нам зарисует НТВ на 9 мая.



Напоминаю про возраст и происхождение Дмитрия Овчаренко



Справочно:
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВЫХ
Родился 26 ноября 1960 года в Перми.
Окончил Пермский институт искусства и культуры (ПГИИК), специальность "режиссёр театра".
Работал в театре, на радио и телевидении.
Как автор и режиссёр сделал несколько десятков документальных фильмов, развлекательных, игровых и музыкальных шоу для телевидения, а также около 500 рекламных роликов.

https://poltora-bobra.livejournal.com/1366985.html – цинк



Герой-колхозник из "низшего сословия" современным "творцам" не катит, надо обязательно пострадавшего от "кровавого режима" втинусь в герои. Причем Овчаренко не был членом ВКП(б), просто беспартийный, но биографию все равно переврали.
А ведь казалось бы, какой отличный материал для экранизации, но даже тут "киноделы" нашли где обгадиться.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 9 мая, герои, кино, овчаренко, подвиг
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Один в поле воин. Подвиг 41-го
Лето 1941-го. Танковая армада немецкого генерала Гудериана рвется на Восток. Кажется, ничто не может ее остановить. И вдруг на мосту у деревни Сокольничи колонну встречает шквал артиллерийского огня. Загорается головной танк, за ним второй, третий. В ...
Движущие силы переворота на Украине: предательство, шантаж, «неизвестные снайперы»
«Неизвестные снайперы» убили в столице Украины около 3 десятков человек. Провокаторы из западных спецслужб убивали милиционеров, боевиков Майдана и случайных прохожих, для того, чтобы накалить страсти. Цель – государственный переворот. Переворот силой. ...
Народный трибунал
Выставка-галерея-------------------------------------------- ЧУБАЙС: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут" "Представьте, организовали в стране по-настоящему ...
Дёмин о Мегре
Демин о Мегре.mp4 Источник
Взрыв в Домодедово. Фото. Анализ: Никакого смертника в Домодедово не было
Преступный тандем взрывает Россию. Они уже всем объявили, что следы теракта ведут на Кавказ, что установили личность смертника-шахида, даже нашли целую банду, якобы, подготовившую и проведшую его. Но при просмотре покадрового видео места теракта, видно, ...
Сенсация без срока давности
"Внешне всё выглядит так, что мы наткнулись на крупнейшую террористическую организацию в мире и нашли документы, указывающие на то, что следы её финансирования ведут к министру финансов США и Председателю Федерального Резерва, – двум высшим финансовым ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>