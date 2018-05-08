Эра могучих шушпанцеров

В Москве и в ряде городов РФ проходят репетиции весенних военных парадов.

Поскольку РФ является (официально) правопреемником всего СССР, то стоит отметить одно важное отличие советских парадов от современного милитаристского безумия в северной Евразии. На советских парадах категорически не приветствовалось появление экспериментальной, опытной и не принятой к тому же на вооружение армии военной техники. Представить себе, что прототип какого-то танка, который не прошел даже опытно-конструкторских испытаний, не говоря уже о военно-полевых, мог быть показан широкой аудитории, просто невозможно.

Это диктовалось не только параноидальным стремлением к секретности, но и тем, что парад был «выставкой» все же реальных вооружений. Поэтому на парады техника попадала уже будучи, во-первых, серийно производимой, а во-вторых, принятой на вооружение.

Например, основной боевой танк Т-72, который и поныне является становым хребтом бронетанковых сил РФ, был принят на вооружение в 1973 году. Однако, впервые на параде он появился в 1977 году. Танк Т-55, принятый на вооружение и в серийное производство в 1958 году, на параде продефилировал в 1962 году. БМП-2 была принята на вооружение в 1980 году и тогда же поступила в серийное производство на Курганском машиностроительном заводе. Впервые на параде машина была показана в 1982 году. Ее преемник, БМП-3, был принят на вооружение в 1987 году, а на параде его увидели советские люди впервые только в 1990 году. САУ 2С3 «Акация» была принята на вооружение советской армии в 1971 году, при этом в серийное производство она даже пошла чуть раньше, в 1970 году. Но на парады ее вытащили лишь в 1977 году (хотя военные аналитики НАТО еще в 1973 году получили сведения о ней). Перечислять подобные примеры можно до бесконечности, но надеюсь, их смысл понятен. В СССР на военные парады не выводили не принятую на вооружение армии военную технику.

Словосочетание «серийная и принятая на вооружение» машина означает, что она прошла полный цикл всех возможных испытаний (стендовых, опытно-конструкторских, военно-полевых и так далее), у нее максимально «вычищены» родовые «травмы», она серийно производится на промышленном предприятии и поставляется в войска. А министерство обороны РФ, приняв ее на вооружение, берет в свою очередь ответственность за эксплуатацию этой техники и соглашается с ее характеристиками.

Поэтому тут сложно сходу объяснить, зачем на милитаристские шоу гоняют прототипы, которые не прошли даже испытаний. То есть, мероприятие средней степени неадекватности докатилось до дефиле откровенных шушпанцеров, которые не имеют никакого отношения к вооруженным силам страны. Чем отличается какой-нибудь БТР «Бумеранг», который должен стоять на вооружении армии РФ и серийно производиться с 2015 года (заменив порядком устаревшее семейство БТР-80 и его модернизацию БТР-82), от поделок инженерной группы батальона украинских националистов «Азов»? Да ничем, поскольку с точки зрения армии и тот, и другой (пока во всяком случае) являются опытными образцами. Безусловно, эти шушпанцеры между собой разнятся, никто не спорит. Продукт сумрачного гения вышиваночных патриотов дешев и сердит. А вот его собрат из смежной части бывшего СССР на порядки более дорогой (БМП «Курганец-25»).

Огромный и дорогостоящий агрегат произвел неизгладимое впечатление на мужчин в фуражках, под которыми у них уже несколько лет шевелятся закономерные сомнения в целесообразности наличия этого изделия в войсках. Поэтому в 2015 году министерство обороны РФ подписало с Курганмашзаводом и его головной структурой, концерном «Тракторные заводы» (сейчас он вливается в «Ростех» Сергея Чемезова), контракт на поставку в войска старых и добрых БМП-3 (модернизированных, разумеется). Если говорить только о ценах, то в 2015 году стоимость одной БМП «Курганец-25» была гуманно названа производителем как «менее 300 миллионов рублей» (около 5 миллионов долларов). Чтобы понимать: модернизированная «старушка» БМП-3 стоит менее 1 миллиона долларов (стоимость варьирует в зависимости от комплектации и заказчиков, российское Минобороны покупает по самым льготным ценам, естественно). Ответ на вопрос, когда же «Курганец-25» придет в войска, думаю, уже понятен.

Из техники, которую продемонстрировали во время репетиций парада в Москве (в принципе, уже опубликован план прохода на 9 мая), особо выделим некоторые изделия, не имеющие пока никакого отношения к армии РФ.

БМПТ «Терминатор» (на базе танка Т-90, есть варианты на базе Т-72) после долгих мытарств вроде бы как стоит одной ногой в российской армии: долго разрабатываемую и дорогую машину (ее планировали принять на вооружение еще в 2011—2012 годах) успели недавно обкатать в Сирии. В этом году подписан контракт с производителем — Уралвагонзаводом, на первую партию опытных машин. Наконец, генералы даже пообещали принять БМПТ на вооружение в 2019 году! Тем не менее, если говорить строго формально, официально российская армия пока еще не имеет на вооружении эти машины (опытная партия приступила в этом году к войсковым испытаниям).

Упомянутую выше БМП «Курганец-25», которая по идее должна прийти на смену древней БМП-3 (производится с 1987 года), на парады таскают с 2015 года. На изделие собран вал восторженных отзывов, машина купается в лучах народной любви и славы («натовцы обосрались от ужаса»), но до сих пор не известно, когда этот аппарат примут на вооружение. Каждый год сроки называются все новые. С учетом астрономической стоимости изделия, если оно и будет принято на вооружение, то очень ограниченной серией. Ровно такой, чтобы ее можно было таскать по парадам. А вот на вооружение реальной российской армии с 2018 года принимают снятые с консервации древние БМП-1 (выпускались с 1966 года) со слегка модернизированным вооружением. Отчего бы это?

Гвоздь парада, конечно же, самый лучший, самый смертоносный и могучий танк на нашей планете — Т-14 «Армата». В 2010—2011 годах планировалось начать его серийное производство в 2015 году, и к 2021 году поставить в армию 2300 таких машин (общая стоимость такого контракта могла потянуть на 10−12 миллиардов долларов!). Сейчас на дворе 2018 год, танк по-прежнему не принят на вооружение, у Уралвагонзавода нет контракта на его серийное производство (если не считать 20 опытных машин), до сих пор ведутся испытания орудий и боеприпасов для танка (есть сложности с тем, кто это будет производить). По данным экспертов на доверии и ответственных аналитиков, принятие на вооружение Т-14 может состояться не ранее 2021 года. Зачем таскать на парады прототип танка — не совсем понятно. Хотя пропагандистский эффект шушпанцер, надо признать, все же производит. Причем настолько, что в украинских профильных пабликах «профессиональные герои» уже успели «сжечь» несколько сотен этих «российских оккупационных танков».

Еще одна старая, но по-прежнему перспективная разработка — БТР «Бумеранг» (колесная платформа). На вооружение эти машины должны были встать в 2015 году, с этого же момента их таскают на парады, но сейчас военные осторожно говорят, что вероятный срок их запуска в серию — не ранее 2019 года. Про ориентировочную стоимость «Бумеранга» все хранят унылое молчание, стараясь переводить разговоры на «безаналоговость» машины и то, что это «самый сильный БТР» на свете. Пока же российское министерство обороны предпочитает закупать БТР-82 разных модификаций, которые в свою очередь являются переработкой старого и доброго советского БТР-80 (выпускается с 1984 года). Стоимость БТР-82А для армии союзной Белоруссии составила 900 тысяч долларов, для Минобороны РФ цена, вероятно, еще ниже. На Арзамасском машиностроительном заводе в 2014 году БТР-82А стоил по себестоимости 22 миллиона рублей (660 тысяч долларов). И хотя это совсем не дешево, мы догадываемся, что распропагандированный «Бумеранг» будет стоить раза в три больше, как минимум. Так что перспективы у этой «колесной платформы» пока не очень радужные.

Дополнит парад появление самой дорогой российской перспективной разработки — истребителя пятого поколения СУ-57, точнее, прототипа этого истребителя. Когда он будет принят на вооружение и начнет серийно производиться, лучше даже не писать. Эта машина ориентировочной стоимостью в 100−120 миллионов долларов должна придти на замену СУ-27 (приняты на вооружение в 1982 году) и созданным на его базе СУ-30 и СУ-35 (в эксплуатации с 1992 и 2014 годов, соответственно). Насколько этот агрегат соответствует истребителям пятого поколения, хватит ли у РФ банально денег на его производство и эксплуатацию — вопросы академические.

Если же вернуться к бронетанковой технике, то очевидно, что РФ пока не удалось разработать и запустить в серийное производство линейку «постсоветских машин». То есть, которые бы не продолжали линию развития Т-72 (Т90), БМП-3 и БТР-80 и его модификации БТР-82.

Причины следующие:

— очень высокая стоимость НИОКР (R&D), которую не купирует даже издевательски нищенская зарплата на предприятиях ВПК (разговор о том, почему в РФ невозможно делать сопоставимую по качеству с мировой сложную продукцию существенно дешевле зарубежных аналогов). Это прямо сказывается и на цене конечной продукции. Напомним, всех патриотически настроенных пользователей РФ неприятно поразила осенью 2015 года оценка стоимости одного танка «Армата», которую огласил тогдашний гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко — 250 миллионов рублей (чуть менее 4 миллионов долларов) при условии серийного производства 2300 танков! Получалось, конечно, что «Армата» все же почти вдвое дешевле «уступающего ей во всем конкурента» — Abrams M1A2 SEP и других изделий западного военпрома. Для сравнения: стоимость американского «конкурента» «Арматы» Abrams M1A2 SEP оценивается в 577,6 млн рублей по текущему курсу. Цена немецкого Leopard 2A6 составляет 461 млн рублей. На производство одного израильского Merkava Mark IV требуется 450 млн. Британский Challenger 2 стоит 584 млн, а китайский танк ZTZ-99 стоит 176 млн рублей.

Но к ложке меда была добавлена бочка дегтя: западные страны не собирались плодить танковые полчища в 2300 новых машин (то есть, при таком заказе стоимость Abrams вряд ли сильно отличалась от Арматы), а во-вторых, возможности их экономик и военных бюджетов оказались просто недосягаемыми для РФ. Напомним, совокупный годовой военный бюджет европейских членов НАТО без Канады и США составляет около 250 миллиардов евро, что в 3,5−4 раза превышает все официальные расходы РФ на оборону. Можно проще: такая страна как Германия, не имеющая ни ядерных сил, ни океанского флота и чья армия не дотягивает даже до 190−200 тысяч человек, тратит в год на свои вооруженные силы до 33−34 миллиардов евро! Это только в половину меньше, чем соответствующие траты РФ, которая каждый год напрягает свои скудные финансовые возможности в ущерб национальной экономике. Так, расходы на разработку и закупку военной техники, а также выплату зарплат и пенсий военнослужащим в РФ этом году составят более 2,6 триллиона рублей при совокупных расходах на образование и медицину в 1,1 триллиона рублей. Кого-то еще удивляет, почему статусные российские чиновники предпочитают лечиться в клиниках стран НАТО?

— частичная утрата старой инженерно-конструкторской школы и отсутствие новой, собственной. Например, средний возраст инженеров-конструкторов на Курганмашзаводе, на Мотовилихинских заводах и других предприятиях ВПК составляет около 55−60 лет и даже выше. Замены им в большинстве случаев нет, да и не могут эти старые специалисты в большинстве случаев предложить что-то новое. За годы правления нынешней власти углеводородные менеджеры не вкладывались в собственных инженеров, разработчиков и ученых, в связи с чем и получен закономерный езультат.

— падение курса национальной валюты, санкции и острейшая проблема с импортом. Все эти перспективные разработки в РФ («Бумеранг», «Курганец», «Армата» и другие) делались в кооперации с поставщиками комплектующих и электроники из европейских стран НАТО, прежде всего, Германии, Австрии и Франции. Сейчас в РФ предпринимаются попытки это «импортозаместить», но на деле они просто пролонгируют разработку этих машин с непредсказуемым результатом. Поэтому министерство обороны РФ и заказало новые партии БМП-3, Т-90 и даже реанимирует древние БМП-1 со складов: надежд на доработку распиаренных «платформ» крайне мало.

— корявая структура отечественного ВПК, который «сгребли» в несколько мега-корпораций с огромной бюрократией, бумажной волокитой, беспорядком и откровенным гноблением промышленных предприятий. Например, Курганский машзавод находится в предынфарктном состоянии, практически аналогичная ситуация и на Мотовилихинских заводах, крупнейшем производителе ствольной артиллерии и систем залпового огня в РФ. Там уже начались масштабные сокращения персонала. Естественно, подобное происходит не везде, но даже на финансово относительно благополучном Арзамасском машзаводе висят серьезные долги, что сужает возможности по инвестициям в НИОКР.

— общеэкономические проблемы: РФ уже несколько лет находится в состоянии стагнации и даже падения экономики. Ситуацию пока спасают еще относительно высокие цены на нефть (хотя нынешние 70−75 долларов за баррель соответствуют лишь 60−63 долларам образца 2007 года, для понимания), но сейчас в копилку негативных факторов добавились также реальные санкции США против ряда компаний РФ. Под ударом находится вся алюминиевая отрасль страны, например. И ей не поможет даже национализация (ибо экономика РФ потребляет лишь 20% выпускаемого Русалом первичного алюминия). То есть, несмотря на принятые масштабные государственные программы вооружений (первые две были провалены, третья, рассчитанная до 2027 года, стоит 23 триллиона рублей!), финансировать их практически невозможно. Просто нет денег и все. Можно было бы поступить жестко, как советуют некоторые мыслители, изъяв деньги у небогатого населения, но последствия этого шага могут быть совсем непредсказуемыми. Тем более, что в российской экономике итак плавно один за другим отключаются целые отрасли. Опасно накренился банковский сектор, санация которого только за прошлый год уже обошлась ЦБ РФ и, соответственно, экономике страны в 1,6 триллиона рублей. На очереди — ритейл, девелоперы и страховщики, за которыми маячат пенсионные фонды и экспортеры черных металлов.

Если к 2020 году «Армата», платформы «Бумеранг» и «Курганец» не пойдут в серию и не будут приняты на вооружение армии РФ, их присутствие на парадах будет все отчетливее напоминать затянувшуюся и неудачную шутку. С другой стороны, нет худа без добра — эра шушпанцеров выглядит дешевле для экономики, чем создание бронетанковых армий на последние деньги.