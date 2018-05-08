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Дмитрий Goblin Пучков о культуре, религии и сварах между патриотами | РАЗБОРКА

18:45. 8 мая 2018 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

Откровенный разговор с известным переводчиком, публицистом, писателем, блогером Дмитрием Юрьевичем Пучковым касается актуальных противоречий современной культурной политики России. Почему государство придерживается двойных стандартов в сфере культуры? Кончится ли противостояние «патриотов» и «либералов»? И что делать с вековым противоречием между наукой и религией?

Телеканал “Министерство Идей” https://minidey.ru/
Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkGf…

0:50 Выполняет ли Дмитрий Goblin Пучков на своем сайте и канале YouTube часть идеологической работы за государство?
2:58 О контактах oper.ru с министерством культуры
4:32 Что такое «левые взгляды» в понимании Дмитрия Goblin Пучкова?
8:29 О мировоззренческой шизофрении министерства культуры и государственной власти в России
15:50 Многие обвиняют каналы Goblin Пучкова в ангажированности. Дмитрий Юрьевич, Вы ангажированы?
22:33 О «разборках» патриотов друг с другом
28:28 О критике традиционных религий на канале oper.ru
34:11 Будет ли продолжен цикл роликов об «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/razborka.mp3

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
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Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

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