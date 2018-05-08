Дмитрий Goblin Пучков о культуре, религии и сварах между патриотами | РАЗБОРКА

Откровенный разговор с известным переводчиком, публицистом, писателем, блогером Дмитрием Юрьевичем Пучковым касается актуальных противоречий современной культурной политики России. Почему государство придерживается двойных стандартов в сфере культуры? Кончится ли противостояние «патриотов» и «либералов»? И что делать с вековым противоречием между наукой и религией?



Телеканал “Министерство Идей” https://minidey.ru/

Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkGf…



0:50 Выполняет ли Дмитрий Goblin Пучков на своем сайте и канале YouTube часть идеологической работы за государство?

2:58 О контактах oper.ru с министерством культуры

4:32 Что такое «левые взгляды» в понимании Дмитрия Goblin Пучкова?

8:29 О мировоззренческой шизофрении министерства культуры и государственной власти в России

15:50 Многие обвиняют каналы Goblin Пучкова в ангажированности. Дмитрий Юрьевич, Вы ангажированы?

22:33 О «разборках» патриотов друг с другом

28:28 О критике традиционных религий на канале oper.ru

34:11 Будет ли продолжен цикл роликов об «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына?



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Источник: www.youtube.com