Дмитрий Goblin Пучков о культуре, религии и сварах между патриотами | РАЗБОРКА
Откровенный разговор с известным переводчиком, публицистом, писателем, блогером Дмитрием Юрьевичем Пучковым касается актуальных противоречий современной культурной политики России. Почему государство придерживается двойных стандартов в сфере культуры? Кончится ли противостояние «патриотов» и «либералов»? И что делать с вековым противоречием между наукой и религией?
Телеканал “Министерство Идей” https://minidey.ru/
Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkGf…
0:50 Выполняет ли Дмитрий Goblin Пучков на своем сайте и канале YouTube часть идеологической работы за государство?
2:58 О контактах oper.ru с министерством культуры
4:32 Что такое «левые взгляды» в понимании Дмитрия Goblin Пучкова?
8:29 О мировоззренческой шизофрении министерства культуры и государственной власти в России
15:50 Многие обвиняют каналы Goblin Пучкова в ангажированности. Дмитрий Юрьевич, Вы ангажированы?
22:33 О «разборках» патриотов друг с другом
28:28 О критике традиционных религий на канале oper.ru
34:11 Будет ли продолжен цикл роликов об «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына?
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Источник: www.youtube.com