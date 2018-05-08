Бессмертный Полк в Беларуси – быть или не быть

Не смотря на запрет минских властей провести акцию международного общественного движения Бессмертный Полк в Беларуси, люди всё равно собираются прийти 9 мая к 10-00 возле филармонии в Минске, рядом со ст. метро Якуба Коласа и таким образом выразить дань уважение своим предкам, победившим фашизм.

Вместе с этим, в социальной сети Фейсбук стартовала акция, в которой может принять участие любой желающий, пройдя по ссылке можно добавить рамку “Бессмертного Полка” себе на аватар, в знак солидарности с белорусскими патриотами, а также со всеми участниками данной акции в России, Новороссии и по всему миру:

https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=226007921493117

Активисты Бессмертного Полка в Беларуси, также призывают принять участие в акции, ведь, как они считают в этом долг каждого потомка перед прошлыми поколениями:

https://www.youtube.com/watch?v=JTP2maBxVWU

Перевощиков Валерий Иванович, ветеран труда и войны, в преддверии акции о солдатах Бессмертного Полка.

https://www.youtube.com/watch?v=prt50HE7KDM

Забавский Кирилл Сергеевич, белорусский поэт, публицист о самой акции.

Просьба распространить и репостить эту информацию, чтобы придать ей максимальную огласку.

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Активисты Бессмертного Полка.