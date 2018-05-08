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Африканские мигранты поставили немецких полицейских на место

16:35. 8 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Попытка немецкой полиции депортировать беженца из Африки закончилась неудачей. Причиной была разъяренная толпа его земляков, которые освободили товарища и помогли ему скрыться.



Неудачная депортация

События произошли в небольшом городке Эльванген с 25-тысячным населением, расположенном в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Еще в городке проживают 500 африканских беженцев.

Полицейские на двух автомобилях приехали в распределительный лагерь, чтобы арестовать 23-летнего гражданина республики Того, которого немецкие миграционные власти лишили права на проживание в Германии. Молодого человека посадили в машину и собирались уже ехать в пересыльный пункт, но не тут-то было.


Полицейские автомобили окружили агрессивно настроенные черные парни и начали колотить кулаками по стеклам. Толпа насчитывала примерно 150-200 человек. С учетом того, что в городе находится всего 500 человек, такая взаимовыручка достойна уважения.

Полицейским дали две минуты на освобождение «пленного», после чего осаждающие начнут штурм. Вызывать подкрепление было бесполезно, так как дело происходило накануне 1 мая, и практически все полицейские силы были отправлены в Берлин. Там нужно было помочь столичной полиции справиться с возможными массовыми беспорядками, которые традиционно сопровождают первомайские демонстрации в немецкой столице.

Полицейские не стали рисковать здоровьем и освободили задержанного, который поспешил скрыться под восторженные возгласы победителей.

Вторая серия

На этом история не закончилась. Через четыре дня полиция завершила начатое. В лагерь беженцев прибыла целая армия отлично экипированных полицейских, которые все-таки забрали тоголезца.

В Африку он не вернется, так как это противоречит международным правилам. Его отправят в Италию, первую страну Евросоюза, куда он прибыл морем из Ливии. Скорее всего, парень там пробудет недолго и снова вернется в Германию к своим друзьям.

Эти события получили широкий резонанс в немецком обществе. Оно даже объединило недавних политических противников: политическую партию «Альтернатива для Германии», либералов и партию «зеленых». Все они дружно потребовали строгого наказания для участников инцидента и выдворения из страны мигрантов, участвовавших в нападении на полицейских.

Такие события, как это, далеко не единичны. Наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока создает серьезные проблемы для жителей Германии и других европейских стран и угрожает их безопасности.

Сергей Портер
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Африка, Германия, мигранты, полиция
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