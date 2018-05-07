Концептуал СМИ Фонд обороны: как во время Великой Отечественной происходила организация финансового и хозяйственного обеспечения войск

Как советский народ финансово поддерживал государство личными сбережениями в размере в 2 раза большем чем размер ленд-лиза, как работала система поощрений за успешные военные действия, какой вклад в исход войны внесли военно-полевые банки. Рассказывают ведущие специалисты в области организации работы военных полевых банков Владимир Палевич и Сергей Злобин. Ведущий — автор АНО «Экономическая летопись» Николай Кротов.

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