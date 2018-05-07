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Военно-полевые банки

18:35. 7 мая 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Фонд обороны: как во время Великой Отечественной происходила организация финансового и хозяйственного обеспечения войск

Как советский народ финансово поддерживал государство личными сбережениями в размере в 2 раза большем чем размер ленд-лиза, как работала система поощрений за успешные военные действия, какой вклад в исход войны внесли военно-полевые банки. Рассказывают ведущие специалисты в области организации работы военных полевых банков Владимир Палевич и Сергей Злобин. Ведущий — автор АНО «Экономическая летопись» Николай Кротов. 

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Рекомендуем:

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедический словарь, Голубев Александр Афанасьевич, Лобанов Д.В.

Стратегия победы.Разгрома 1941 года не было

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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