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Технология „цветных революций”

18:36. 7 мая 2018 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал:
Неплохая попытка описания новой западной технологии смены власти в третьих странах.

Жаль лишь, что для осознания роли этой технологии России понадобилось так много лет…




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: грузия, Египет, Запад, киргизия, нко, революция, Россия, технологии, Украина, югославия
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Один комментарий»

  • 5949 3119
    Maleos 7 мая 2018 в 19:48 Ссылка Пометить
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    Технологии “цветных” революций по поручению Путина РАН изучила досконально ещё в 2000-х и выработала рекомендации по их нейтрализации. Возможно, поэтому в РФ они пока как-то не случаются. Но пиндосники, само собой, сами никогда не уймутся, а их ударная сила, российские дебилы, которые должны на майдане сдохнуть, поумнели пока не все, да и новые подрастают. Поэтому всё пока ни так, ни сяк…

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