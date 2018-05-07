Технология „цветных революций”
18:36. 7 мая 2018 Просмотров - 92 Один комментарий Опубликовал: brahman
Неплохая попытка описания новой западной технологии смены власти в третьих странах.
Жаль лишь, что для осознания роли этой технологии России понадобилось так много лет…
Жаль лишь, что для осознания роли этой технологии России понадобилось так много лет…
Источник: ss69100.livejournal.com
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Технологии “цветных” революций по поручению Путина РАН изучила досконально ещё в 2000-х и выработала рекомендации по их нейтрализации. Возможно, поэтому в РФ они пока как-то не случаются. Но пиндосники, само собой, сами никогда не уймутся, а их ударная сила, российские дебилы, которые должны на майдане сдохнуть, поумнели пока не все, да и новые подрастают. Поэтому всё пока ни так, ни сяк…