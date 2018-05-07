Сводки от ополчения Новороссии 07 мая 2018

Председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве сделал очередное фантастическое заявление. Он сказал, что обстрел микрорайона «Восточный» в Мариуполе 24 января 2015 года осуществили кадровые военнослужащие Вооружённых сил РФ с применением двух штатных дивизионов реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава российской армии.

Документальные доказательства этого Грицак по традиции обещает передать в Международный суд ООН.

«Во время проведения нашими следователями детального и тщательного расследования было установлено и задокументировано, что данное преступление (ракетный обстрел Мариуполя 24 января 2015 года — ред.) было совершено кадровыми военнослужащими ВС РФ. В частности, этот террористический акт осуществлен с применением двух штатных реактивных дивизионов ВС РФ», — утверждает глава СБУ.

По его словам, следователи СБУ якобы установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (бывшая 5-я отдельная гвардейская Таманская мотострелковая бригада).

С территории России, как утверждает Грицак, операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Вооружённых сил РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович.

В Донецке обстрелом якобы руководил полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной «Горец». Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной «Югра».

По словам Грицака, выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины относительно нарушения РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Напомним, 24 января 2015 года ВСУ с целью провокации и последующего обвинения России нанесли удар из реактивных систем залпового огня по Орджоникидзевскому району г. Мариуполя (микрорайон «Восточный») и прилегающему к нему посёлку Виноградное Волновахского района.

В результате этого преступления погибли 30 человек, из них двое детей, 108 получили ранения, повреждены 30 жилых домов, 7 учебных заведений, объекты инфраструктуры и линия электропередач. Частично остановил работу металлургический комбинат «Азовсталь».

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