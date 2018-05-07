Путин: Правительство выполнило не все майские указы

Президент России Владимир Путин сказал, что правительство не смогло выполнить все пункты майских указов 2012 года.

Тем не менее, по мнению главы государства, «динамика, изменения есть, стратегический вектор развития задан правильно».

«Ключевые направления работы правительства были связаны с реализацией майских указов 2012 года. Да, здесь были сложности, проблемы, не всех показателей удалось достичь в точности до запятой», — отметил Путин на встрече с членами кабинета министров в воскресенье.

Он подчеркнул, что самое главное — обеспечение развития страны в эти годы.

«Не просто реагировала на возникающие проблемы, а шла вперед, наращивала свои возможности. Из конкретных дел, проектов, инициатив в экономике и в социальной сфере, в области обороны и безопасности, в госуправлении складывался, накапливался тот потенциал качественных изменений, который теперь позволяет ставить принципиально новые задачи, цели другого уровня», — подчеркнул Путин.

Президент в очередной раз уточнил, что сейчас самый важный показатель благополучия населения — продолжительность жизни, которая росла в России в последние годы.

Судя по всему, этот вектор, включая повышенные бюджетные расходы на здравоохранение и образование, сохранится в новом президентском цикле.

Путин отметил, что была реализована программа расселения аварийного жилья, достигнута почти полная доступность детских садов, создана сеть МФЦ. Также важным результатом он назвал рост зарплат бюджетников, а также повышение «престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны». Он подчеркнул, что зарплаты в таких отраслях должны продолжать расти.

На ближайшие годы президент считает необходимым уверенно повышать реальные доходы граждан, и препятствий для этого он не видит: «Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры».

Глава государства похвалил правительство, отметил, что его действия позволили преодолеть спад в экономике и добиться восстановления, и сейчас экономика выходит на траекторию роста.

Кабинет министров должен в понедельник сложить полномочия перед вновь вступающим в должность главой государства.

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