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Новости Украины и Новороссии 07 мая 2018

11:51. 7 мая 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

«Будем дружить и пользоваться», — о планах на крымский мост рассказали в Киеве (ВИДЕО)

«Будем дружить и пользоваться», — о планах на крымский мост рассказали в Киеве (ВИДЕО) | Русская весна

Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после «возвращения» полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире украинского телевидения украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России.

«Пусть (строят — прим. ред.) не за наш счет, а за их», — добавил ведущий.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции «Эхо Москвы», в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.

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* запрещенная в России экстремистская группировка

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

День Победы или «непонятно что 8 мая» — что будет отмечать Украина? (ВИДЕО)

День Победы или «непонятно что 8 мая» — что будет отмечать Украина? (ВИДЕО) | Русская весна

Что будут отмечать граждане украинской столицы — День Победы над фашизмом или день примирения непонятно кого непонятно с кем?

Политический эмигрант Александр Мединский вместе со своими коллегами-журналистами попытался выяснить этот вопрос на улицах Киева.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция
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