«Нарушений нет, но мы недовольны». РФ проверяет корабли, идущие на Украину

Источник: www.aif.ru

Киевские власти, практикующие захваты российских кораблей, озаботились законным досмотром со стороны России.



Власти Украины выражают обеспокоенность действиями российских силовиков в Азовском и Черном морях в районе Керченского пролива.

«Останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды»

«Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды, — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В частности, 30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход, следовавший по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь).

В тот же день так же остановили теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь). На следующий день представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии, который следовал по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь). Подчеркивается, что среди членов экипажей были как украинские моряки, так и представители других государств.

Украинская сторона отмечает, что проверки проводятся по несколько раз. «Во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы его снова остановили оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды», — говорится в сообщении ГПСУ.

«Де-факто нарушений нет»

При этом представители Украины вынуждены были признать, что никаких действий, которые можно было бы расценивать как попрание прав моряков, не было: «Никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины».

«Говорящая голова» украинской погранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала «112» связал происходящее с ситуацией вокруг судна «Норд»: «Скорее всего, это, как считает РФ, ответ на задержание судна «Норд», которое нарушало порядок захода в порты оккупированного полуострова. Это украинское судно и моряки, которые на нем были, являются гражданами Украины, однако РФ считает иначе».

Слободян также выразил опасения насчет того, что будет происходить дальше: «Де-факто каких-либо нарушений в действиях пограничников РФ нет, в то же время это опасный прецедент, который может иметь какое-то дальнейшее развитие».

«Мы находим полное понимание у иностранных моряков».

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю подтвердила проведение досмотра иностранных судов, но еще раз подчеркнула, что эти действия абсолютно законны.

«Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало, — говорится в сообщении. — Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков».

Российские пограничники объяснили необходимость своих действий мерами по предотвращению попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию России оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.

Последствия «Норда»

Ситуация в регионе обострилась 25 марта, когда украинскими пограничниками в Азовском море было захвачено рыболовецкое судно «Норд» из Керчи с российским экипажем. Киев, однако, объявил 10 моряков гражданами Украины, изъяв у них все российские документы. В отношении капитана было возбуждено уголовное дело.

Экипаж «Норда» в течение нескольких суток держали в порту без предоставления нормальных бытовых условий. От моряков неоднократно требовали признания себя гражданами Украины, обещая, что вслед за этим их неприятности быстро закончатся.

Девять моряков, к которым, в отличие от капитана, у Украины нет никаких претензий, столкнулись с невозможностью вернуться в Крым. Официальный Киев требует от них получения украинских документов, от чего члены экипажа категорически отказываются. Выбраться из Незалежной пока удалось только двоим, остальные фактически стали заложниками украинского режима.

При этом Украина пообещала продолжить практику захватов российских судов. А Кабинет министров страны выступил с предложением ввести санкции виде полного прекращения транзита и перевозок по территории страны российскими судами.

Жесткий ответ на любые «шутки»

Надо признать, что Россия демонстрирует удивительное долготерпение в ситуации, когда российские граждане и российские корабли становятся жертвами, по сути, узаконенного Киевом пиратства. Тщательные проверки судов, идущих в украинские порты, никак нельзя трактовать как «жесткий ответ Москвы». Разве что обеспокоенность украинских властей обусловлена тем, что на борту судов, идущих в Мариуполь и Бердянск, действительно могут находится некие грузы, относящиеся к незаконным. Но пока таковых не выявлено.

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik так прокомментировал меры, предпринимаемые российскими пограничниками и реакцию на них украинской стороны: «У меня ответ единственный: ребята, а чего вы хотели? После вашего разбоя, пиратства в отношении российских рыболовецких судов такой ответ был ожидаемым. Причем российская сторона ещё дала время на размышления — ведь ответить можно было и раньше. И вот сейчас российские пограничники начали портить экипажам украинских судов и судов, следующих в украинские порты, настроение от любования Крымским мостом. Теперь в отношении них производится досмотр. Это проверка груза и идентификация судового списка — то есть каждого человека, находящегося на борту. Все это — в рамках не только действующего законодательства России, но и международного морского права… Ну и заодно нашим украинским «братьям» демонстрируется, что на любые их «шутки» будет даваться достаточно жесткий ответ… Думаю, что в ближайшее время украинская экономика «взвоет». Через порт Мариуполя экспортируется продукция металлургических предприятий этого города. Россия напомнила, что она в состоянии все это заблокировать, и я думаю, украинский бизнес понимает, что все это не «шутки».

Автор: Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru