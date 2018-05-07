Комбат Николай Костарев: Вызываю огонь на себя!

Источник: rg.ru

Спустя 72 года окруженный лыжный батальон все-таки дождался своих.



Деревня Лескино, конечно, не Бородино. Но с интервалом в 130 лет у этой малоприметной деревушки на востоке Смоленской области, в десяти верстах от Гжатска (ныне — Гагарина), разыгрались события, где героизм и трагедия, отвага и жертвенность так перемешаны, что уже и не различить, чего в них больше.

Командир лыжного батальона Николай Костарев.

С марша – в огненный мешок

Для моих земляков и ровесников Лескино было местом особым. Сюда мы ходили в походы, здесь участвовали в пионерской игре «Зарница». И с малолетства слышали рассказы о лыжном батальоне, погибшем возле деревни в неравном бою. Братской могилы в Лескино не было, а только скромный обелиск на окраине. Лишь через много десятилетий, зарывшись в рассекреченные архивные документы, мы осознали масштаб их трагедии и подвига…

В феврале 1943 года командиру Николаю Костареву была поставлена задача прощупать боем глубину и прочность немецкой обороны в 10-12 километрах от Гжатска. От разведки в большие штабы поступали данные: немец, побитый под Сталинградом, начал или вот-вот начнет скрытный отвод своих войск с выступа Ржев — Гжатск — Юхнов. Так оно в итоге и окажется. Но батальон гвардейцев-лыжников опередил события. В ночь на 24 февраля под прикрытием снегопада лыжники капитана Костарева без серьезного боя, с несколькими огневыми стычками, просочились между опорными пунктами немецкой обороны и оказались в ближнем тылу у врага. Вослед планировалось наступление на Гжатск основных сил 29-й и 352-й стрелковых дивизий, а также соседних с ними частей и соединений 5-й армии Западного фронта, которой командовал тогда генерал Я.Т. Черевиченко.

Но уже в первые сутки, оценив угрозу и соотношение сил, противник стянул к Лескино резервы, в том числе третий батальон 461-го пехотного полка 252-й пехотной дивизии (до этого занимал позиции в районе Столбово) и тяжелую артиллерию, включая шестиствольные минометы. С господствующей высоты у деревни Воробьево (два километра к северо-западу от Лескино) атакующих поддержали штурмовые самоходные орудия. Еще одна немецкая рота выдвинулась со стороны Зубково-Жабино.

Оказавшись в кольце, лыжники дрались до последнего, надеясь дождаться своих — ведь линия фронта была всего в 4-5 километрах. Несколько раз из батальона по рации вызывали на себя огонь артиллерии. Но армейское командование неожиданно изменило планы и не стало вводить в прорыв основные силы.

Батальон, попав в огненный мешок, занял круговую оборону — и за двое суток почти полностью полёг.

Только через две недели, 6 марта 1943 года, будет освобожден Гжатск.

Только через 72 года они дождутся своих.

Отдельные батальоны и бригады лыжников придавали стрелковым частям на ключевых участках фронта.

Шестнадцать из 186

На основе проведенных поисковиками архивных исследований и переписки с семьями погибших и выживших можно утверждать: в Лескино навсегда остались 186 бойцов и командиров лыжбата. Потери противника составили около полусотни человек. Но в документах 29 гсд фигурирует другая цифра: «В дер. Лескино обнаружено 37 трупов героически сражавшихся 24.02.43 бойцов отдельного лыжного батальона дивизии. На трупах обнаружена масса следов пыток и издевательств (ножевые, штыковые раны). Найден труп заместителя командира батальона по политчасти гвардии майора Соколова А.И. Труп командира б-на гвардии капитана Костарева пока не обнаружен».

Поиск захоронений на месте боя у Лескино долгие годы не давал результата . Но весной 2015 года удача повернулась лицом к упрямым парням из поисковой группы «Рейд»: на бывшем картофельном поле в запаханной воронке они обнаружили останки восьми погибших бойцов.

Память и объектив фотоаппарата сохранили в деталях картину тех дней. На широком поле, что сразу за огородами, застыл у большого раскопа колесный экскаватор с устало опущенным хоботом-ковшом. Слева и справа свежие раскопы поменьше. Перед ними — кучи военного, только что из суглинка, «железа»: снарядные ящики, «колючка», проржавевшие каски и диски от ручного пулемета, остатки печки из немецкого блиндажа, гранаты, обоймы с винтовочными патронами и множество стреляных гильз…

К очередному сезону в группе «Рейд» подготовились ещё основательнее. По документам ЦАМО восстановили списочный состав лыжного батального. Насколько было возможно, прояснили судьбу каждого. По всем найденным адресам разослали письма, чтобы найти кого-то из родных. Создали сайт в Интернете — www.leskino.ru с каналом обратной связи. А параллельно москвич Иван Анохин, генератор всей работы по Лескино, раздобыл данные немецкой аэрофотосъемки через день-два после февральской драмы 1943-го. На снимках ясно просматриваются и Лескино, и схема немецких боевых позиций, и старая дорога, и вётлы вдоль нее и — воронки, воронки, воронки от артиллерийских снарядов. По всему полю вплоть до Воробьева…

Приехавшая с Кубани дочь погибшего комбата А.Н. Кондрашова (Костарева) — на месте последнего боя отца.

Уже по весне один из зачинателей поискового движения в этих местах Юрий Иванович Борзов отдал на всю майскую вахту в Лескино свой собственный, приобретенный накануне МТЗ-80 с ковшом. За рычаги посадили профессионального экскаваторщика — нашелся в отряде и такой умелец. Солярки сожгли не один бак. И шланги гидравлики от напряженной работы не единожды срывало. Но Юрий Борзов забыл про поломки и сиял от радости, когда узнал, что его «железная рука» помогла друзьям найти глубоко запаханный батальон…

Надпись на солдатском котелке помогла вернуть имя неизвестному солдату

Останки шестнадцати погибших захоронили 7 мая у обновленного обелиска в деревне Лескино со всеми воинскими почестями и отпеванием по православному чину. Вместе с поисковиками и местными жителями на церемонии захоронения присутствовали дети и внуки погибших лыжников.

И лишь немногие участники церемонии знали о находке, сделанной за два дня до этого. Такие находки бывают один раз в жизни поисковика.

Старожил Николай Отрадин: где-то тут проходила дорога, а вдоль нее росли ветлы…

«Знала голая ветла…»

Помог уроженец этих мест Николай Отрадин, которого уже не раз «допрашивали» поисковики. И вдруг…

— Год я точно не помню, — Николай как мог пытался связать прошлое с настоящим. — Но мою умершую собаку я закопал в кустах у дороги, когда заканчивал школу. Значит, в начале 80-х эта дорога была. И ещё помню, однажды тяжелый бульдозер, корчевавший вётлы, провалился гусеницей в какую-то яму. Старики рассказывали, что в этом месте немцы вырыли капонир для тяжелого орудия или большой блиндаж. И туда якобы сбросили тела погибших лыжников. Мол, после войны на этом месте была даже деревянная оградка…

Снова включили навигатор, привязались к картам немецкой аэрофотосъемки и рассказу Николая Отрадина. Вешками из кольев обозначили вётлы, что росли у старой дороги. И стали методично, шаг за шагом, обследовать промежутки между ними стальными поисковыми щупами.

Не сказать уже точно, с какой попытки, но под ковшом экскаватора, наконец, увидели то, что так долго искали. Когда осторожно сняли верхний, почти метровый слой грунта, в ход пошли уже только лопаты. А потом и их отложили, взяв в руки шпатели, садовые лопатки, кисточки.

Внизу, под слоем перемешанного грунта были найдены останки 47 бойцов лыжбата…

Еще одна удивительная находка случилась на том же поле через год. Орден Красной Звезды, исковерканный прямым попаданием осколка, с отбитой эмалью, сохранил главное — номер 34257. Заместитель начальника Центрального архива Министерства обороны Наталия Емельянова мгновенно подтвердила догадку поисковиков: награда принадлежит политруку Александру Ивановичу Соколову. Участник боев на озере Хасан, кадровый военный, гвардии майор Соколов погиб, как и подобает, в бою. Скорее всего, от близкого разрыва снаряда.

Орден Красной Звезды воскресил имя погибшего политрука Александра Ивановича Соколова.

По тому, что найдено в раскопе, с большой долей вероятности установлено имя красноармейца Ивана Васильевича Жерело из деревни Малые Автюки Калинковичского района Полесской (ныне — Гомельской) области Белоруссии. Свои инициалы — ИВЖ — боец нацарапал на алюминиевой ложке.

На другой обнаруженной ложке, она из нержавейки, рядом с клеймом завода-изготовителя (подмосковная Электросталь) есть метка-штамп «МД Туриста». Столовая или ресторан Московского дома туриста? Был когда-то такой. Вдруг кто из знающих людей отзовется…

Текст: Александр Емельяненков

Источник: nstarikov.ru