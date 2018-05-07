Изменения в правительстве
18:19. 7 мая 2018 Просмотров - 463 2 коммент. Опубликовал: brahman
Медведев, который наверняка будет утвержден в Госдуме, озвучил в Госдуме некоторые кадровые перестановки в правительстве:
1. Аппарат правительства – вместо Приходько (привет Настя Рыбка) будет Чуйченко (начальник контрольного управления в АП)
2. Первый вице-премьер – вместо Шувалова будет Силуанов.
3. Министр сельского хозяйства – вместо Ткачева будет полпред Гордеев, который также станет вице-премьером.
4. Вице-премьер по ВПК – вместо Рогозина будет зам.министра обороны Борисов, который также станет вице-премьером.
7. Дворковича нет среди вице-премьеров (привет дагестанским пацанам)
Вице-премьеров будет семь:
1. Голикова
2. Гордеев
3. Борисов
4. Акимов
5. Голодец. Займется спортом и вопросами культуры.
6. Мутко (аааа!) Он займется вопросами строительства
7. Козак
Полномочия вице-премьеров будут изменены.
Впрочем, стоит подождать окончательного списка, а то вдруг в последний момент что-то поменяется.
1. Аппарат правительства – вместо Приходько (привет Настя Рыбка) будет Чуйченко (начальник контрольного управления в АП)
2. Первый вице-премьер – вместо Шувалова будет Силуанов.
3. Министр сельского хозяйства – вместо Ткачева будет полпред Гордеев, который также станет вице-премьером.
4. Вице-премьер по ВПК – вместо Рогозина будет зам.министра обороны Борисов, который также станет вице-премьером.
7. Дворковича нет среди вице-премьеров (привет дагестанским пацанам)
Вице-премьеров будет семь:
1. Голикова
2. Гордеев
3. Борисов
4. Акимов
5. Голодец. Займется спортом и вопросами культуры.
6. Мутко (аааа!) Он займется вопросами строительства
7. Козак
Полномочия вице-премьеров будут изменены.
Впрочем, стоит подождать окончательного списка, а то вдруг в последний момент что-то поменяется.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Мораль басни Квартет
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь».
loading...
Антон жду вашего коментария по кандидатуре -культура и спорт Голодец-будут или нет культивировать дальше потребителя и бы…о?Рогозина массона нет,