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Изменения в правительстве

18:19. 7 мая 2018 Просмотров - 463 2 коммент. Опубликовал:
Медведев, который наверняка будет утвержден в Госдуме, озвучил в Госдуме некоторые кадровые перестановки в правительстве:

1. Аппарат правительства – вместо Приходько (привет Настя Рыбка) будет Чуйченко (начальник контрольного управления в АП)
2. Первый вице-премьер – вместо Шувалова будет Силуанов.
3. Министр сельского хозяйства – вместо Ткачева будет полпред Гордеев, который также станет вице-премьером.
4. Вице-премьер по ВПК – вместо Рогозина будет зам.министра обороны Борисов, который также станет вице-премьером.
7. Дворковича нет среди вице-премьеров (привет дагестанским пацанам)

Вице-премьеров будет семь:

1. Голикова
2. Гордеев
3. Борисов
4. Акимов
5. Голодец. Займется спортом и вопросами культуры.
6. Мутко (аааа!) Он займется вопросами строительства
7. Козак

Полномочия вице-премьеров будут изменены.

Впрочем, стоит подождать окончательного списка, а то вдруг в последний момент что-то поменяется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: государственная дума, медведев
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2 коммент.»

  • 5463 3507
    Владимир 7 мая 2018 в 20:24 Ссылка Пометить
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    Мораль басни Квартет
    «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
    И уши ваших понежней,-
    Им отвечает Соловей,-
    А вы, друзья, как ни садитесь;
    Всё в музыканты не годитесь».

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  • 4752 2848
    mary 7 мая 2018 в 20:31 Ссылка Пометить
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    Антон жду вашего коментария по кандидатуре -культура и спорт Голодец-будут или нет культивировать дальше потребителя и бы…о?Рогозина массона нет,

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