Изменения в правительстве

Медведев, который наверняка будет утвержден в Госдуме, озвучил в Госдуме некоторые кадровые перестановки в правительстве:1. Аппарат правительства – вместо Приходько (привет Настя Рыбка) будет Чуйченко (начальник контрольного управления в АП)2. Первый вице-премьер – вместо Шувалова будет Силуанов.3. Министр сельского хозяйства – вместо Ткачева будет полпред Гордеев, который также станет вице-премьером.4. Вице-премьер по ВПК – вместо Рогозина будет зам.министра обороны Борисов, который также станет вице-премьером.7. Дворковича нет среди вице-премьеров (привет дагестанским пацанам)Вице-премьеров будет семь:1. Голикова2. Гордеев3. Борисов4. Акимов5. Голодец. Займется спортом и вопросами культуры.6. Мутко (аааа!) Он займется вопросами строительства7. КозакПолномочия вице-премьеров будут изменены.Впрочем, стоит подождать окончательного списка, а то вдруг в последний момент что-то поменяется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com