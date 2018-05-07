Пафосные ролики с турецких военных учений EFES 2018.Стоит помнить, что Эрдоган уже анонсировал на ближайшее лето продолжение операций против курдских формирований в Рожаве и северном Ираке.Для "жаркого лета" 2018-года с ранней весны (мероприятия начались еще до завершения операции "Оливковая ветвь" в Африне) в Турции идет добор резервистов для нужд регулярной армии, а также проводятся интенсивные работы по модернизации систем защиты бронетехники механизированных частей.Конечная цель остается неизменной – полная ликвидация курдских военно-политических структур в приграничных с Турцией районах Ирака и Сирии.Эрдоган явно входит во вкус.

Источник: colonelcassad.livejournal.com